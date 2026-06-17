Incendios de malezan destruyen 8,000 acres en Miami-Dade: Residentes de Hialeah, Doral y Hialeah Gardens afectados

Dos incendios forestales activos consumieron este miércoles más de 8,000 acres de vegetación en el oeste del condado Miami-Dade, generando columnas de humo visibles hasta el suroeste del condado de Broward y deteriorando la calidad del aire en toda la región sur de Florida, según reportó Local 10.

El incendio de mayor magnitud, denominado Quarry 2, comenzó el lunes cerca de la avenida 137 del noroeste y la calle 41, y para este miércoles había quemado entre 7,400 y más de 13,400 acres con apenas un 30 % de contención, cifras que reflejan el rápido avance de las llamas.

El segundo fuego, conocido como Well Fire, se originó el martes en las cercanías de la avenida 122 del noroeste y la calle 58, y ha consumido unos 500 acres con solo un 25 % de contención.

Las comunidades de Hialeah, Doral, Hialeah Gardens y Medley resultaron directamente afectadas por el humo y las cenizas, según Univisión 23.

Los residentes de las zonas más cercanas a los dos fuegos sufren la mala calidad del aire y el olor del humo.

Además, las autoridades emitieron alertas a los conductores por baja visibilidad debido al humo, como sucedió esta mañana en la autopista Florida Turnpike cerca de Hialeah.

La Policía Miccosukee (agencia de seguridad oficial de la Tribu Miccosukee de Indios de Florida) cerró la avenida Krome en ambas direcciones, y la Patrulla de Carreteras de Florida emitió una alerta de tráfico cerrando ese tramo entre SW 8 Street y Okeechobee Road.

Las autoridades recomiendan a los conductores evitar la zona y buscar rutas alternas hasta nuevo aviso, desde la calle SW 8 y Okeechobee Rd. Para actualizaciones viales, sugieren monitorear FL511.com.

Miami-Dade Fire Rescue desplegó alrededor de siete unidades en el área, con apoyo del Servicio Forestal de Florida y agentes del Sheriff del Condado Broward. Helicópteros del Ejército de Estados Unidos también se sumaron a las labores de extinción, según captó el helicóptero de Telemundo 51.

El Departamento ha llevado también camiones cisterna de agua para proporcionar un suministro constante de agua y motores de incendio para contener y suprimir los fuegos.

«A medida que las temperaturas aumentan a lo largo del día, se espera que el humo se eleve, y algo de neblina y humo puede continuar afectando a las comunidades circundantes», advirtió en X.

Las columnas de humo se extienden por gran parte de la avenida 137 del noroeste y la calle 41 (Quarry 2) y la avenida 122 del noroeste y la calle 58 (Well), y son visibles hasta el suroeste del condado de Broward.

La teniente Jeanette Harrington, de los bomberos de Miami-Dade, advirtió que «puede ser posible que las personas en el área puedan ver y oler humo y se recomienda que no estén mucho tiempo afuera».

Por su parte, la vocera Erika Benitez fue más directa con los grupos vulnerables: «Aquellas personas que tienen problemas respiratorios, que eliminen su exposición al humo y les recomendamos que permanezcan en casa».

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos desaconsejó las actividades al aire libre en el sur de Florida.

Miami-Dade Fire Rescue instruyó a los residentes mantener puertas y ventanas cerradas y configurar los sistemas de aire acondicionado en modo de recirculación interior, medida especialmente importante para niños, adultos mayores y personas con condiciones respiratorias.

Hasta el momento del reporte, las autoridades no registraron estructuras dañadas ni personas heridas por las llamas.

Este episodio se suma a una temporada de incendios especialmente activa en el sur de Florida.

En mayo, el Max Road Fire quemó 5,650 acres en los Everglades, y en abril el Highway 41 Fire arrasó más de 6,500 acres en el Parque Nacional Everglades con 0 % de contención inicial, en un contexto en que casi 100 incendios forestales ardían simultáneamente en Florida.

Miami-Dade Fire Rescue indicó que, a medida que las temperaturas aumenten durante el día, se espera que el humo se eleve, aunque advirtió que las condiciones del viento pueden modificar en cualquier momento la dirección de las columnas y provocar nuevos cierres viales.