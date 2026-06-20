Estafa en Las Tunas: Compran una balita por 50,000 pesos y solo tenía agua

Una familia de Las Tunas pagó 50,000 pesos cubanos por una balita de gas que resultó estar rellena de agua, en una estafa que se viralizó esta semana tras ser denunciada en el grupo de Facebook Revolico Buena Vista Las Tunas.

El esposo adquirió el cilindro a domicilio buscando una alternativa para cocinar ante los prolongados apagones.

El vendedor llegó con una báscula, pesó la balita frente a la compradora y todo aparentó estar en orden. Durante dos semanas, la familia la usó con moderación: apenas tres comidas y seis cafés. Hasta que el fogón se apagó de repente.

Al mover el cilindro, la afectada notó que seguía pesado. La inspección reveló la trampa: «Resultó ser una estafa, y saben qué tenía la balita: pues agua, una enorme cantidad. Parece que solo tenía arriba un poco de gas», escribió en su denuncia pública.

La situación también puso en riesgo a la familia. «Mi fogón de magneto pudo retornar por la manguera y el suspiro que apenas encendía fuera retornar e incluso explotar dentro. Gracias le doy a Dios que no hubo daños mayores», advirtió la afectada.

Cuando intentó contactar al vendedor, otra persona atendió el teléfono y dijo haber comprado esa línea recientemente. «Lo tienen todo planeado», concluyó la denunciante, quien cerró su publicación con una advertencia: «Tengan mucho cuidado al comprar gas por la calle. Esta gente no tiene escrúpulos ni le importa si pueden morir personas o niños. Nada, solo les preocupa hacer dinero».

Los comentarios en la publicación revelaron que el caso no es aislado. «La nueva forma de estafar es esa. Ya he escuchado a varias personas denunciar lo mismo», escribió una usuaria.

Otra confirmó haber sufrido la misma trampa con una balita adquirida en un punto de gas oficial, no en el mercado informal. «A mí me pasó con una balita que compré en el punto de gas», relató.

Un comentarista ofreció un consejo práctico para detectar el fraude: «La próxima vez que compren balas de gas, las ponen de cabeza y abren la llave. Si tiene agua, es lo que sale». Otros señalaron la indefensión de las víctimas: «Lo más curioso de todos estos casos de estafa es que la policía no está para ayudar al perjudicado; todo lo contrario».

El caso ocurre en un contexto de escasez extrema. En enero de 2026, el gobierno suspendió indefinidamente la distribución de gas licuado en las provincias orientales, incluida Las Tunas, por falta de suministro.

Esa decisión disparó el mercado informal, donde las balitas pasaron a venderse entre 24 y 50 dólares en junio de 2026, aunque en este caso la familia pagó el equivalente a aún más.

La estafa de los cilindros adulterados con agua se suma a otras modalidades de fraude vinculadas al gas.

En junio de 2026, suplantaron la identidad de CUPET para vender supuestas balitas a través de un sitio web falso y canales de WhatsApp. En mayo, CUPET también alertó sobre otra página web fraudulenta que ofrecía gas licuado a precios de entre 30 y 110 dólares.

«Sabrá Dios de qué forma ese hombre tuvo que sacrificarse para buscar esos 50,000 pesos», resumió un comentarista la dimensión humana de la estafa, en una frase que concentra la indignación de miles de cubanos que enfrentan la misma desesperación.