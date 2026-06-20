Estafa en Las Tunas: Compran una balita por 50,000 pesos y solo tenía agua

Una familia de Las Tunas pagó 50,000 pesos cubanos por una balita de gas que resultó estar rellena de agua, en una estafa que se viralizó esta semana tras ser denunciada en el grupo de Facebook Revolico Buena Vista Las Tunas.
El esposo adquirió el cilindro a domicilio buscando una alternativa para cocinar ante los prolongados apagones.
El vendedor llegó con una báscula, pesó la balita frente a la compradora y todo aparentó estar en orden. Durante dos semanas, la familia la usó con moderación: apenas tres comidas y seis cafés. Hasta que el fogón se apagó de repente.
Al mover el cilindro, la afectada notó que seguía pesado. La inspección reveló la trampa: «Resultó ser una estafa, y saben qué tenía la balita: pues agua, una enorme cantidad. Parece que solo tenía arriba un poco de gas», escribió en su denuncia pública.
La situación también puso en riesgo a la familia. «Mi fogón de magneto pudo retornar por la manguera y el suspiro que apenas encendía fuera retornar e incluso explotar dentro. Gracias le doy a Dios que no hubo daños mayores», advirtió la afectada.
Cuando intentó contactar al vendedor, otra persona atendió el teléfono y dijo haber comprado esa línea recientemente. «Lo tienen todo planeado», concluyó la denunciante, quien cerró su publicación con una advertencia: «Tengan mucho cuidado al comprar gas por la calle. Esta gente no tiene escrúpulos ni le importa si pueden morir personas o niños. Nada, solo les preocupa hacer dinero».
Los comentarios en la publicación revelaron que el caso no es aislado. «La nueva forma de estafar es esa. Ya he escuchado a varias personas denunciar lo mismo», escribió una usuaria.
Otra confirmó haber sufrido la misma trampa con una balita adquirida en un punto de gas oficial, no en el mercado informal. «A mí me pasó con una balita que compré en el punto de gas», relató.
Un comentarista ofreció un consejo práctico para detectar el fraude: «La próxima vez que compren balas de gas, las ponen de cabeza y abren la llave. Si tiene agua, es lo que sale». Otros señalaron la indefensión de las víctimas: «Lo más curioso de todos estos casos de estafa es que la policía no está para ayudar al perjudicado; todo lo contrario».
El caso ocurre en un contexto de escasez extrema. En enero de 2026, el gobierno suspendió indefinidamente la distribución de gas licuado en las provincias orientales, incluida Las Tunas, por falta de suministro.
Esa decisión disparó el mercado informal, donde las balitas pasaron a venderse entre 24 y 50 dólares en junio de 2026, aunque en este caso la familia pagó el equivalente a aún más.
La estafa de los cilindros adulterados con agua se suma a otras modalidades de fraude vinculadas al gas.
En junio de 2026, suplantaron la identidad de CUPET para vender supuestas balitas a través de un sitio web falso y canales de WhatsApp. En mayo, CUPET también alertó sobre otra página web fraudulenta que ofrecía gas licuado a precios de entre 30 y 110 dólares.
«Sabrá Dios de qué forma ese hombre tuvo que sacrificarse para buscar esos 50,000 pesos», resumió un comentarista la dimensión humana de la estafa, en una frase que concentra la indignación de miles de cubanos que enfrentan la misma desesperación.
Preguntas frecuentes sobre estafas y crisis energética en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo fue la estafa con la balita de gas en Las Tunas?
Una familia de Las Tunas pagó 50,000 pesos cubanos por una balita de gas que resultó estar rellena de agua. El cilindro fue adquirido a domicilio y, aunque se pesó frente a la compradora, tras un uso limitado, el fogón se apagó y descubrieron que el cilindro contenía principalmente agua.
Publicidad
¿Qué riesgos implica comprar gas en el mercado informal en Cuba?
Comprar gas en el mercado informal puede ser peligroso debido a posibles estafas y adulteraciones. En el caso de la familia de Las Tunas, el fraude no solo implicó una pérdida económica significativa, sino también un riesgo de explosión al usar un fogón de magneto con un cilindro adulterado. Además, la falta de respaldo legal y la dificultad para recuperar el dinero son problemas comunes en este tipo de compras.
Publicidad
¿Por qué hay escasez de gas licuado en Cuba?
La escasez de gas licuado en Cuba se debe a la suspensión de su distribución por parte del gobierno debido a la falta de suministro y problemas de pago. En enero de 2026, el gobierno suspendió indefinidamente la distribución en provincias orientales, lo que ha agudizado la crisis energética en el país. Esto ha impulsado el mercado informal, donde los precios son exorbitantes y las estafas son frecuentes.
Publicidad
¿Cómo afecta la dolarización del gas a los cubanos?
La dolarización del gas en plataformas como Supermarket23 y Katapulk hace que sea inaccesible para la mayoría de los cubanos, quienes perciben salarios en moneda nacional. El precio de las balitas en dólares supera significativamente el poder adquisitivo de la mayoría de la población. Además, la entrega está limitada a ciertas áreas y requiere la devolución de cilindros vacíos en buen estado, lo que complica aún más el acceso al gas licuado.
Publicidad
¿Qué alternativas tienen los cubanos ante la crisis del gas?
Ante la crisis del gas, muchos cubanos recurren a métodos de cocción alternativos, como fogones artesanales que utilizan leña o carbón. La creatividad y el ingenio se han convertido en herramientas esenciales para enfrentar la escasez de recursos. Ejemplos de esto son los fogones fabricados con balitas vacías, extintores y tierra, que permiten cocinar de manera eficiente y económica.
Publicidad
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.