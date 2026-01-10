Gobierno suspende distribución de gas licuado en el Oriente de Cuba y se agrava la crisis energética

Vídeos relacionados:

La empresa estatal Cubapetróleo (CUPET) suspendió indefinidamente la distribución de gas licuado en Santiago de Cuba y el resto de las provincias orientales, debido a la falta de suministro, en un nuevo episodio que profundiza la crisis energética que golpea a la isla desde hace meses.

Según reporte de Martí Noticias, citando declaraciones de fuentes locales, el gas se encuentra actualmente en un buque procedente de Rusia, pero las autoridades reconocen que el proceso de descarga y distribución “tomará tiempo” y no ofrecen una fecha clara para la reanudación del servicio.

La suspensión ha provocado un estallido de precios en el mercado informal, donde un balón de gas doméstico alcanza entre 10,000 y 12,000 pesos cubanos en zonas rurales, y llega a cotizarse hasta en 50,000 pesos en ciudades orientales, mientras el gas a granel supera los 30,000 pesos. Para muchas familias, ese costo es inaccesible.

Ante la escasez, miles de hogares han tenido que volver a cocinar con leña o carbón, incluso en entornos urbanos. Entre los más afectados están ancianos, personas enfermas y madres con niños pequeños, que carecen de alternativas para preparar alimentos o hervir agua.

El problema no se limita al oriente del país. En provincias centrales, como Camagüey y Ciego de Ávila, los residentes llevan semanas sin recibir gas licuado, mientras en algunas zonas del occidente los suministros también se reducen.

Activistas y vecinos describen la situación como un retroceso social, con familias encendiendo fogones improvisados en patios y portales, en escenas reminiscentes de los años más duros del Período Especial.

La parálisis del gas licuado se suma a los apagones prolongados y la escasez de combustibles, que ya afectan la producción, el transporte y los servicios públicos.

La situación se agrava en medio del frenazo de las importaciones energéticas desde Venezuela, Rusia e Irán, tras la captura de Nicolás Maduro y la puesta en marcha de la Operación Southern Spear, mediante la cual Estados Unidos ha incautado varios buques de las llamadas “flotas fantasmas” que transportaban petróleo y combustibles hacia Cuba y otros países aliados.

Sin esos envíos regulares de crudo y derivados, el régimen cubano enfrenta un desabastecimiento energético sin precedentes, con la población pagando las consecuencias en su vida cotidiana.

En Santiago de Cuba, donde la suspensión fue confirmada oficialmente, los ciudadanos reclaman que el gobierno ofrezca un cronograma realista y medidas de emergencia para evitar que la crisis energética se transforme en una crisis humanitaria de gran escala.