Anna Bensi: La dictadura cubana nos vende «el atraso como heroísmo»

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La activista cubana Anna Bensi (Anna Sofía Benítez Silvente) publicó este viernes un mensaje en X y Facebook en el que desmonta uno de los pilares del discurso oficial del régimen: la idea de que sobrevivir en la miseria es un acto de patriotismo. «Crear vías miserables para sobrevivir no es 'conciencia revolucionaria'. Nos venden el atraso como heroísmo. La Dictadura convirtió la pobreza en propaganda», escribió la joven en su cuenta de X, con los hashtags #YaNoMásResistencia, #AbajoLaDictadura y #Libertad.

Bensi, cuyo nombre completo es Anna Sofía Benítez Silvente, tiene 21 años y es una de las voces críticas más visibles contra el régimen desde dentro de la isla. Su denuncia llega mientras permanece bajo reclusión domiciliaria, medida que las autoridades le impusieron el 25 de marzo junto a su madre, Caridad Silvente Laffita, tras imputarlas por presuntos «actos contra la intimidad personal y familiar» bajo el artículo 393 del Código Penal, con penas de dos a cinco años de prisión.

Captura de X/Anna Bensi

La persecución se desencadenó el 10 de marzo de 2026, cuando grabó y difundió la entrega de una citación policial irregular por parte de un suboficial del MININT. Desde entonces, las autoridades intensificaron el hostigamiento: le suspendieron la cuenta de WhatsApp, la familia denunció hackeos y amenazas, y ambas mujeres tienen prohibición de salir del país. Pese a ello, Bensi no ha dejado de publicar.

El mensaje apunta directamente al relato que el régimen ha sostenido durante décadas: presentar la escasez como virtud, atribuir la crisis al embargo estadounidense y exhortar a la población a «resistir» como expresión de lealtad revolucionaria. Los datos independientes desmienten ese encuadre. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) reportó en 2025 que el 89% de las familias cubanas vive en pobreza extrema y que el 97% ha perdido acceso a alimentos básicos; siete de cada diez cubanos dejaron de desayunar, almorzar o cenar por falta de dinero o escasez.

A eso se suma que la CEPAL certificó en febrero de 2026 que el PIB per cápita de Cuba es el más bajo de América Latina y el Caribe. Según datos de Cubadata citados por Diario de Cuba en marzo de 2026, el 86,6% de los cubanos recurre a la economía informal para no pasar hambre y la economía acumula una caída del 12,3% desde 2021.

Este deterioro ha alimentado una escalada de protestas y expresiones de descontento: el Observatorio Cubano de Conflictos contabilizó 1.311 manifestaciones en mayo de 2026 y 1.133 en abril. Los apagones de entre 20 y 40 horas diarias son el principal detonante. En Santiago de Cuba la situación se agravó esta semana con fuerte militarización de barrios, y el déficit eléctrico alcanzó un récord de 2.113 MW según la Unión Eléctrica.

La publicación generó una reacción inmediata en redes. Un internauta resumió el mecanismo denunciado por Bensi: «La dictadura convirtió la miseria en resistencia, convencieron a todo un pueblo que aguantar hambre y necesidad es Revolución y que perpetrar a los culpables en el poder es patriotismo». Otro señaló que «el pueblo no quiere resistir, quiere vivir», y una tercera voz advirtió: «Da igual la apertura económica, el problema principal sigue en el mismo lugar».

Otros comentarios apuntaron a la brecha entre el discurso oficial y la vida cotidiana. «Quieren poner una curita a una herida de 50 puntos», escribió un internauta. «Estamos cansados de sobrevivir y resistir, nos están matando lentamente, nadie se puede adaptar a esto», añadió otro.

Bensi lleva meses desafiando la resignación desde dentro de la isla pese a la reclusión domiciliaria y las presiones estatales. El proceso penal contra ella y su madre sigue abierto, con penas que podrían llegar a cinco años de prisión.