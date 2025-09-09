Extrema pobreza en Cuba afecta al 89 % de la población y 78 % quiere emigrar

Hombre pidiendo limosna entre los autos, en la calle San Lázaro, La Habana (Imagen de referencia)

La extrema pobreza alcanza al 89 % de los cubanos y el 78 % quiere emigrar, de acuerdo con el Octavo Estudio sobre el Estado de los Derechos Sociales en Cuba, divulgado este martes por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).

La organización advirtió que los apagones, la crisis alimentaria, el costo de la vida, los bajos salarios y el deterioro de la salud pública son los principales factores que golpean a la población, mientras las autoridades insisten en negar la magnitud de los problemas o culpar a terceros.

Por primera vez, los apagones se situaron como la preocupación principal de los cubanos (72 %), ligeramente por encima de la crisis alimentaria (71 %).

Les siguen el costo de la vida (61 %), los bajos salarios (45 %) y la falta de medicamentos y servicios de salud (42 %).

En contraste, cuestiones como el embargo estadounidense o las mipymes apenas preocupan al 3 % y 2 % de los consultados.

El informe señala que el 78 % de los encuestados quiere emigrar o conoce a alguien con esa intención, un fenómeno que se agudiza entre los jóvenes.

Lo más leído hoy:

Estados Unidos aparece como destino preferido (30 %), aunque el 34 % aseguró que se iría “a cualquier sitio”, reflejo de la urgencia y desesperanza actuales.

China y Rusia apenas atraen al 2 % de quienes desean salir del país.

La crisis alimentaria sigue siendo severa: 7 de cada 10 cubanos ha dejado de desayunar, almorzar o comer por falta de dinero o escasez de alimentos, proporción que sube a 8 de cada 10 en los mayores de 61 años.

Solo una cuarta parte de la población no ha tenido problemas de acceso a la comida.

En cuanto a medicamentos, un 12 % no los consiguió por el precio y un 13 % por escasez; apenas un 3 % logró adquirirlos en el sistema estatal de farmacias.

El estudio resalta que ocho de cada diez personas sobreviven en condiciones de pobreza y seis de ellas enfrentan dificultades para comprar lo más básico.

Los adultos mayores son el sector más afectado (82 %), seguidos de quienes no reciben ayuda del exterior (62 %) y los desempleados (34 %).

El desempleo se mantiene en torno al 12 %, con un 72 % de parados que lleva más de un año sin trabajo, cifra que sube a 81 % entre los jóvenes.

Un 32 % de los desempleados lleva más de tres años en esa situación.

El 14 % de los mayores de 70 años continúa trabajando después de jubilarse, reflejo de la imposibilidad de subsistir con pensiones mínimas.

El OCDH subraya que la desaprobación del régimen es masiva: un 92 % rechaza al gobierno, mientras solo el 5 % mantiene una valoración favorable.

Entre los jóvenes de 18 a 30 años, el apoyo desciende al 3,39 %.

En cuanto a remesas, el 37 % de los hogares recibe algún tipo de ayuda, principalmente en forma de paquetes de alimentos o medicinas (55 %), recargas telefónicas (58 %) o transferencias monetarias (57 %).

La mayoría recibe estas ayudas cada dos o tres meses, y solo un 29 % de manera mensual.

El OCDH recordó declaraciones recientes de la exministra de Trabajo, quien negó la existencia de mendigos en Cuba.

“La desconexión y la indolencia con los problemas de la gente caracteriza a todo el régimen”, afirmó el organismo, que insistió en que la situación requiere reformas estructurales.

“La pobreza generalizada y la grave crisis de los derechos sociales solo podrán enfrentarse con una economía de mercado, respeto a la propiedad privada, libre iniciativa, seguridad jurídica e inversiones extranjeras”, concluyó el informe.

Los niveles de pobreza en Cuba han alcanzado dimensiones críticas. Un estudio reveló que el 89 % de las familias en la isla vive en condiciones de pobreza extrema, un dato que refuerza la percepción de que la situación socioeconómica continúa deteriorándose de forma sostenida.

Esta alarmante cifra ya se había reportado meses atrás por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, alertando sobre la profundización del empobrecimiento generalizado en el país.

En un contexto donde el gobierno cubano no publica estadísticas oficiales actualizadas sobre pobreza, el economista Pedro Monreal ha cuestionado con fuerza la falta de transparencia en los datos, argumentando que esta omisión impide enfrentar el problema con políticas eficaces.

Según sus críticas, sin cifras claras, no se pueden diseñar estrategias que mitiguen las carencias que afectan a millones de personas.

Este escenario se inserta en un patrón más amplio: Cuba figura como el país más pobre de América Latina según comparaciones regionales recientes, lo que contradice la narrativa oficial que pretende mostrar avances sociales sostenidos.

A ello se suma que el país fue clasificado como el noveno más miserable del mundo en un índice internacional que considera variables como inflación, desempleo y crecimiento económico.

La desconfianza ciudadana ante la gestión del régimen es abrumadora. Una encuesta reciente reveló que el 94 % de los cubanos no confía en que el gobierno pueda resolver los problemas del país, lo cual refuerza la percepción de abandono y desesperanza entre la población.

Preguntas frecuentes sobre la crisis social y económica en Cuba