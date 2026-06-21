¿Qué tiene que ver la NASA con el Mundial de Fútbol? Más de lo que imaginas

NASA estudió balones de fútbol en el espacio y ahora lleva esa ciencia al Mundial 2026

La agencia espacial estadounidense no solo explora la Luna: la NASA lleva décadas influyendo en el fútbol a través de investigaciones que van desde túneles de viento hasta experimentos en microgravedad, y el Mundial 2026 es el escenario donde esa conexión se hace visible para millones de aficionados.

Desde el 11 de junio y hasta el 19 de julio, la NASA mantiene una exhibición gratuita en el FIFA Fan Festival de Houston, en el East Downtown de la ciudad, abierta para cada partido del torneo.

El vínculo entre la agencia y el balompié tiene raíces concretas.

En 2014, ingenieros del Centro de Investigación Ames de la NASA, en Silicon Valley, sometieron el balón oficial del Mundial de Brasil —el Adidas Brazuca— a pruebas en el túnel de viento del Laboratorio de Mecánica de Fluidos.

El objetivo era entender el fenómeno del «knuckling»: ese movimiento errático e impredecible que experimenta el balón cuando se patea con poco o ningún efecto, producto de un flujo de aire inestable alrededor de las costuras.

Los experimentos determinaron que el Brazuca producía ese efecto a unas 30 millas por hora, frente a las 50 del polémico Jabulani del Mundial 2010, lo que lo convertía en un balón más estable y predecible para los porteros.

La investigación no se detuvo ahí. En 2019, en colaboración con el Laboratorio Nacional de la ISS, científicos aprovecharon el entorno de microgravedad de la Estación Espacial Internacional para estudiar cómo la distribución de masa interna de un balón afecta su movimiento, estabilidad y rotación.

Esos hallazgos adquirieron especial relevancia a partir de 2022, cuando Adidas comenzó a incorporar sensores electrónicos dentro de los balones oficiales de los grandes torneos.

El balón del Mundial de Qatar, el Al Rihla, fue el primero en incluir un sensor de medición inercial que opera a 500 Hz —registrando datos 500 veces por segundo— para apoyar el VAR y el sistema de fuera de juego semiautomático.

El problema es que esos sensores añaden masa en puntos específicos del interior del balón, y una distribución desigual puede alterar su trayectoria en el aire. La investigación espacial de la NASA ayudó a comprender exactamente cómo ese factor influye en el vuelo durante condiciones reales de juego.

Para el Mundial 2026, el balón oficial Adidas Trionda incorpora la evolución de esa tecnología conectada, y la ciencia detrás de su comportamiento aerodinámico lleva la huella de años de investigación espacial.

La conexión entre la NASA y el torneo también tuvo un momento estelar este sábado, cuando la directora del Centro Espacial Johnson, Vanessa Wyche, presentó en el escenario principal del Fan Festival Houston a miembros selectos de la tripulación del Artemis II, la misión que en abril pasado completó el primer vuelo tripulado alrededor de la Luna en más de 50 años.

Los astronautas participaron en actividades del Mundial previo al partido entre Países Bajos y Suecia disputado en Houston, compartiendo con los aficionados su experiencia histórica.

Además, NASA y Adidas presentan en el festival una demostración científica que compara cómo balones con diferente distribución de masa giran y se desplazan en microgravedad, ilustrando que las mismas leyes físicas que gobiernan el movimiento en el espacio son las que determinan si un balón curva, cae o mantiene su trayectoria en un estadio.

Como señala la propia agencia, «los descubrimientos realizados para el espacio pueden beneficiar a las personas en la Tierra, incluidos los atletas y aficionados que participan en el deporte más popular del mundo».

La misión Artemis II, lanzada el dos de abril desde el Centro Espacial Kennedy, estableció además un récord histórico de distancia: aproximadamente 406,773 km de la Tierra, el punto más lejano alcanzado por seres humanos.