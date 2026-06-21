¿Qué tiene que ver la NASA con el Mundial de Fútbol? Más de lo que imaginas

La agencia espacial estadounidense no solo explora la Luna: la NASA lleva décadas influyendo en el fútbol a través de investigaciones que van desde túneles de viento hasta experimentos en microgravedad, y el Mundial 2026 es el escenario donde esa conexión se hace visible para millones de aficionados.
Desde el 11 de junio y hasta el 19 de julio, la NASA mantiene una exhibición gratuita en el FIFA Fan Festival de Houston, en el East Downtown de la ciudad, abierta para cada partido del torneo.
El vínculo entre la agencia y el balompié tiene raíces concretas.
En 2014, ingenieros del Centro de Investigación Ames de la NASA, en Silicon Valley, sometieron el balón oficial del Mundial de Brasil —el Adidas Brazuca— a pruebas en el túnel de viento del Laboratorio de Mecánica de Fluidos.
El objetivo era entender el fenómeno del «knuckling»: ese movimiento errático e impredecible que experimenta el balón cuando se patea con poco o ningún efecto, producto de un flujo de aire inestable alrededor de las costuras.
Los experimentos determinaron que el Brazuca producía ese efecto a unas 30 millas por hora, frente a las 50 del polémico Jabulani del Mundial 2010, lo que lo convertía en un balón más estable y predecible para los porteros.
La investigación no se detuvo ahí. En 2019, en colaboración con el Laboratorio Nacional de la ISS, científicos aprovecharon el entorno de microgravedad de la Estación Espacial Internacional para estudiar cómo la distribución de masa interna de un balón afecta su movimiento, estabilidad y rotación.
Esos hallazgos adquirieron especial relevancia a partir de 2022, cuando Adidas comenzó a incorporar sensores electrónicos dentro de los balones oficiales de los grandes torneos.
El balón del Mundial de Qatar, el Al Rihla, fue el primero en incluir un sensor de medición inercial que opera a 500 Hz —registrando datos 500 veces por segundo— para apoyar el VAR y el sistema de fuera de juego semiautomático.
El problema es que esos sensores añaden masa en puntos específicos del interior del balón, y una distribución desigual puede alterar su trayectoria en el aire. La investigación espacial de la NASA ayudó a comprender exactamente cómo ese factor influye en el vuelo durante condiciones reales de juego.
Para el Mundial 2026, el balón oficial Adidas Trionda incorpora la evolución de esa tecnología conectada, y la ciencia detrás de su comportamiento aerodinámico lleva la huella de años de investigación espacial.
La conexión entre la NASA y el torneo también tuvo un momento estelar este sábado, cuando la directora del Centro Espacial Johnson, Vanessa Wyche, presentó en el escenario principal del Fan Festival Houston a miembros selectos de la tripulación del Artemis II, la misión que en abril pasado completó el primer vuelo tripulado alrededor de la Luna en más de 50 años.
Los astronautas participaron en actividades del Mundial previo al partido entre Países Bajos y Suecia disputado en Houston, compartiendo con los aficionados su experiencia histórica.
Además, NASA y Adidas presentan en el festival una demostración científica que compara cómo balones con diferente distribución de masa giran y se desplazan en microgravedad, ilustrando que las mismas leyes físicas que gobiernan el movimiento en el espacio son las que determinan si un balón curva, cae o mantiene su trayectoria en un estadio.
Como señala la propia agencia, «los descubrimientos realizados para el espacio pueden beneficiar a las personas en la Tierra, incluidos los atletas y aficionados que participan en el deporte más popular del mundo».
La misión Artemis II, lanzada el dos de abril desde el Centro Espacial Kennedy, estableció además un récord histórico de distancia: aproximadamente 406,773 km de la Tierra, el punto más lejano alcanzado por seres humanos.
Preguntas frecuentes sobre la relación entre la NASA y el Mundial de Fútbol 2026
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo influye la NASA en el fútbol y el Mundial 2026?
La NASA ha influido en el fútbol a través de investigaciones científicas y tecnológicas que han mejorado la comprensión del comportamiento de los balones. Estas investigaciones incluyen pruebas en túneles de viento y estudios en microgravedad para entender fenómenos como el "knuckling" y la influencia de los sensores electrónicos en los balones. En el Mundial 2026, la NASA exhibe estos avances en el FIFA Fan Festival de Houston.
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¿Qué aportes específicos ha hecho la NASA al desarrollo de balones de fútbol?
La NASA ha realizado investigaciones en túneles de viento y en microgravedad para estudiar la aerodinámica y la distribución de masa de los balones de fútbol. Estos estudios han permitido crear balones más estables y predecibles, como el Brazuca del Mundial 2014, y han ayudado a entender cómo los sensores incorporados en los balones pueden afectar su comportamiento durante el juego.
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¿Cómo se conecta la misión Artemis II de la NASA con el Mundial de Fútbol 2026?
La conexión entre la misión Artemis II y el Mundial de Fútbol 2026 se hizo visible cuando miembros de la tripulación del Artemis II participaron en actividades del Mundial en Houston. La misión, que completó un vuelo tripulado alrededor de la Luna, fue presentada en el Fan Festival, destacando la colaboración entre la exploración espacial y el deporte.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.