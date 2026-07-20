Se elevan a 5,208 los fallecidos en los terremotos de Venezuela

El balance de víctimas mortales por el doble terremoto que devastó el norte de Venezuela el 24 de junio continúa en ascenso. El parte oficial difundido este domingo por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional venezolana, eleva a 5,208 los fallecidos, 89 más que el reporte del sábado, que registraba 5,119 víctimas.

El mismo informe contabiliza 16,740 heridos, 6,462 personas rescatadas, 17,907 sin vivienda y 23,820 alojadas en 107 campamentos transitorios. Las familias atendidas suman 128,324. Desde el sismo principal se acumulan 1,388 réplicas.

Captura de X/@jorgerpsuv

La magnitud de la respuesta de emergencia también queda reflejada en el parte gubernamental: 2,278 rescatistas internacionales, 30,989 efectivos desplegados y 31,745 voluntarios. Se han distribuido casi 11,000 toneladas de alimentos y más de 35 millones de litros de agua, además de atender a 39,935 pacientes.

La escalada de muertos ha sido constante desde que los dos sismos —de magnitudes 7,2 y 7,5, separados por apenas 39 segundos— sacudieron el país a las 18:04 hora local. El 25 de junio se reportaban 164 fallecidos; el 30 de junio superaban los 1,900; el 5 de julio llegaron a 3,342; el 12 de julio alcanzaron 4,490. La cifra real podría ser mucho mayor: el Servicio Geológico de Estados Unidos proyectó con un 42% de probabilidad que el total podría situarse entre 10,000 y 100,000. La ONU estima hasta 68,000 desaparecidos y más de 6,7 millones de afectados.

Los epicentros se ubicaron cerca de San Felipe (Yaracuy) y Yumare (Carabobo), en el sistema de fallas de San Sebastián. Las localidades costeras del estado La Guaira —Caraballeda, Catia La Mar, Macuto y Naiguatá— concentraron los peores daños: más de 346 edificios colapsaron y unas 63,000 edificaciones resultaron dañadas. La NASA confirmó, mediante el satélite NISAR, que la falla desplazó hasta 60 centímetros la superficie terrestre cerca del aeropuerto internacional de Caracas.

La catástrofe golpeó también a la comunidad cubana residente en Venezuela. Al menos 32 cubanos fueron reportados como desaparecidos, principalmente en La Guaira, y al menos nueve han sido confirmados muertos; aunque no se ha publicado un listado oficial actualizado del Gobierno de Cuba. Este domingo, una cubana confirmó la muerte de sus padres y otros familiares atrapados bajo los escombros de un edificio en Naiguatá desde el 24 de junio. «Hoy muchos me preguntan cómo estoy. Realmente fue un golpe muy, pero muy duro. Aún me encuentro en la búsqueda de sus cuerpos, no me ha sido fácil», escribió la mujer en sus redes sociales.

Otra cubana, una enfermera de Camagüey con 27 meses de misión en Venezuela, vivió los sismos en La Guaira y continuó trabajando en consultorios y refugios. «Las personas corrían llorando y gritando. Te lo puedo contar, pero hay que vivirlo», relató.

Cuba mantenía en Venezuela más de 12,000 colaboradores de salud al momento del terremoto y envió el Contingente Henry Reeve en dos grupos —el 28 y el 30 de junio— con cirujanos, forenses y perros de búsqueda. Sin embargo, la respuesta del régimen fue criticada: el 27 de junio, el Ministerio de Relaciones Exteriores negó tener «confirmación oficial» de cubanos afectados. Más llamativa resultó la doble vara del régimen de Díaz-Canel: no decretó ninguna hora de duelo por las miles de víctimas venezolanas, pero sí firmó 48 horas de duelo por el reciente fallecimiento del Emir Padre de Qatar.

Este terremoto es considerado el más mortífero de la historia moderna venezolana y el mayor evento sísmico registrado en el país desde 1900. En el plano internacional, Venezuela accedió a 346 millones de dólares de sus propios recursos en el Fondo Monetario Internacional para financiar la recuperación y reconstrucción, mientras que Estados Unidos comprometió más de 386 millones de dólares en asistencia humanitaria y de emergencia.