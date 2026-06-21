"Conservar lo esencial": Marrero revela la gran contradicción del régimen cubano

El primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz compareció ante la Asamblea Nacional el 18 de junio para presentar un paquete de 176 transformaciones económicas y sociales, y la frase que eligió para resumirlas delató, sin quererlo, la contradicción más profunda del modelo que el régimen lleva décadas defendiendo.

«Hemos decidido proponer transformaciones de impacto estratégico en el modelo económico y social de la nación, sin que ello implique renunciar a la preservación de las conquistas de la Revolución», declaró Marrero ante el parlamento.

El Gobierno de Cuba seleccionó y difundió en sus redes sociales el sábado ese fragmento del discurso de Marrero. Además, añadieron una segunda línea de mensaje sobre quién mantendrá el control del país.

«Sin renunciar jamás al Socialismo, estas transformaciones han sido diseñadas partiendo del principio rector de hacer lo necesario para conservar lo esencial».

La contradicción es difícil de disimular porque lo que el régimen presenta ahora como la solución para salvar la revolución es, en gran medida, lo mismo que prohibió o restringió severamente durante décadas en nombre de ese mismo socialismo.

Entre las 176 medidas aprobadas por la Asamblea Nacional figuran decisiones que habrían resultado impensables en el discurso oficial cubano de cualquier época anterior.

Entre ellas están: autorización de banca privada bajo supervisión del Banco Central, creación de casas de cambio privadas, conversión de empresas estatales en sociedades mercantiles por acciones, eliminación del límite de 100 trabajadores para las mipymes y posibilidad de que una persona sea propietaria de varias empresas.

El paquete también abre la importación y comercialización de combustibles al sector privado, amplía la participación de capital extranjero y de cubanos residentes en el exterior, y sustituye progresivamente los subsidios universales, por supuestas ayudas focalizadas a jubilados y personas vulnerables, una medida vieja ya, pero que no ha tenido aplicación real.

Marrero admitió ante la Asamblea que las medidas generarán «contradicciones» y el gobierno deberá resolverlas «sobre la marcha», sin especificar cómo ni cuándo.

Identificó cuatro tensiones concretas: el impacto de la dolarización, la relación entre la eliminación de subsidios y el aumento de precios, la descentralización hacia municipios sin capacidad de gestión, y la liberación de precios agrícolas sin un aumento proporcional de la producción.

Para justificar el giro, Marrero recurrió a ideas atribuidas a Raúl Castro: no ser dogmáticos, separar socialismo de igualitarismo y asumir que la planificación socialista debe incorporar y regular las reglas del mercado.

El título del video oficial de su intervención, publicado en YouTube por el Gobierno, lo resume sin ambages: «Transformar para salvar la Revolución y sus conquistas».

El régimen convocó un pleno extraordinario del Comité Central del Partido Comunista el 17 de junio, un día antes de la sesión de la Asamblea, para allanar el camino político a las medidas. Tras el anuncio, Miguel Díaz-Canel respaldó el paquete con una frase escueta: «No lo estamos haciendo por las presiones de los yanquis».

Lo que el régimen llama «conservar lo esencial» implica, según su propio argumento, adoptar precisamente los mecanismos de mercado que durante décadas definió como incompatibles con el socialismo cubano.

El eslogan oficial resume, sin pretenderlo, 67 años de contradicciones y distorsiones que solo han servido para reprimir y empobrecer al pueblo cubano, mientras el Partido Comunista de Cuba y los dirigentes históricos de la Revolución fortalecen su poder en las sombras.