Díaz-Canel tras el anuncio de nuevas medidas: «No lo estamos haciendo por las presiones de los yanquis»

Miguel Díaz-Canel defendió este jueves el amplio paquete de reformas económicas aprobado por la Asamblea Nacional del Poder Popular y rechazó que los cambios respondan a presiones de Estados Unidos, pese a que llegan en medio de la peor crisis económica que enfrenta Cuba en décadas.

«No lo estamos haciendo por las presiones de los yanquis», afirmó el gobernante durante su intervención ante los diputados reunidos en La Habana para respaldar las 176 medidas de transformación económica y social presentadas por el primer ministro Manuel Marrero Cruz.

Díaz-Canel insistió en que las reformas responden a una reflexión interna del régimen sobre la necesidad de modificar aspectos del modelo económico sin abandonar el sistema político vigente.

«Aquí lo estamos haciendo de manera soberana, porque hemos llegado a un momento de madurez, de reflexión propio del debate que en todos estos años se ha desarrollado, que nos está diciendo que teníamos que seguir defendiendo el socialismo, pero construyéndolo con algunas transformaciones», declaró.

El mandatario sostuvo incluso que los cambios habrían sido necesarios aunque Cuba enfrentara un escenario económico más favorable.

«Si tuviéramos otra situación menos desfavorable que esta que tenemos, de todas maneras teníamos que ir a transformaciones. Estaríamos en un ambiente más cómodo para hacer las transformaciones», aseguró.

Las declaraciones se producen después de que el régimen aprobara uno de los paquetes de reformas más amplios de los últimos años. Entre las medidas figuran la autorización de la banca privada, la creación de casas de cambio privadas, la eliminación del límite de 100 trabajadores para las mipymes, la posibilidad de que una misma persona sea propietaria de varias empresas y una mayor apertura a la inversión privada y extranjera.

También se prevé eliminar la intermediación obligatoria del Estado en determinadas operaciones de importación y exportación, permitir la participación de cubanos residentes en el exterior en nuevos proyectos económicos y reducir progresivamente el sistema de subsidios universales.

Durante su intervención, Díaz-Canel realizó además algunas de las autocríticas más directas pronunciadas por un dirigente cubano en los últimos años al reconocer que parte de la crisis responde a problemas internos.

«Lo que depende de nosotros tenemos que cambiarlo nosotros y tenemos que cambiarlo ahora», afirmó.

El gobernante admitió que existen obstáculos que no pueden atribuirse a factores externos.

«Hay trabas que no vienen de afuera ni del bloqueo», señaló, al mencionar la burocracia, la lentitud administrativa y decisiones que, según dijo, fueron postergadas durante demasiado tiempo.

También reconoció el fracaso de algunas políticas aplicadas recientemente por el propio gobierno, entre ellas los controles de precios, cuya efectividad fue cuestionada durante los debates previos a las reformas.

El proceso de aprobación de las medidas avanzó con rapidez. Díaz-Canel las anunció públicamente el pasado 12 de junio; cinco días después recibieron el respaldo del Comité Central del Partido Comunista en un pleno extraordinario en el que participó Raúl Castro; y este jueves fueron sometidas a debate y aprobación en la Asamblea Nacional.

Las reformas llegan en un contexto marcado por una profunda crisis económica. Diversos organismos internacionales proyectan una nueva contracción del Producto Interno Bruto para 2026, mientras el país enfrenta apagones prolongados, escasez de combustible, inflación persistente y dificultades para garantizar productos básicos.

Analistas independientes han reaccionado con cautela ante los anuncios. El economista Pedro Monreal calificó el proceso como un caso de «pragmatismo tardío» y consideró que muchas de las medidas llegan después de años de deterioro económico. Por su parte, el economista Elías Amor cuestionó que el paquete no incluya soluciones claras para problemas como la inflación y el déficit fiscal.

Consciente de las dudas que han generado las reformas, Díaz-Canel advirtió que el principal desafío no será aprobarlas, sino llevarlas a la práctica.

«Tan o más importante que la aprobación misma de estas transformaciones es su implementación adecuada y oportuna», afirmó.

La frase resume uno de los mayores interrogantes que rodean al nuevo paquete económico: si las medidas anunciadas lograrán traducirse en cambios reales para una población que enfrenta una de las etapas más difíciles de la historia reciente de Cuba.