Mundial 2026: Alemania remonta el tanto inicial de una seria Costa de Marfil y encarrila la clasificación

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Alemania selló este sábado su clasificación para la siguiente ronda del Mundial 2026 al remontar un 0-1 adverso y vencer 2-1 a Costa de Marfil en el BMO Field de Toronto, en el partido de la segunda jornada del Grupo E.
El conjunto africano sorprendió a la Mannschaft con un gol de Franck Kessié al minuto 30, quien aprovechó un rebote tras el fallo de Dialot frente a Neuer para adelantar a los suyos. El desborde y el centro había sido de su estrella de 19 años Yan Diomande. Con ese marcador se llegó al descanso y Alemania tuvo que reaccionar.
La respuesta alemana llegó desde el banquillo. Al minuto 46, Antonio Rüdiger entró por Schlotterbeck, tocado en la primera mitad, y al 60' el seleccionador ejecutó un triple cambio que desniveló el encuentro: Leweling por Sané, Amiri por Pavlovic y Deniz Undav por Musiala.
Fue precisamente Undav el encargado de resolver el partido. El delantero del Stuttgart empató al minuto 68 y, ya en el tiempo añadido, anotó su segundo tanto en el 90' para cerrar la remontada con el 2-1 definitivo.
Las estadísticas reflejaron el dominio germano a lo largo del encuentro: 60% de posesión, 16 tiros frente a nueve, y siete remates a puerta contra apenas dos de Costa de Marfil. Los africanos generaron poco peligro real tras el descanso pese a introducir cuatro cambios entre los minutos 75 y 85.
Con este triunfo, Alemania lidera el Grupo E con seis puntos en dos partidos y una diferencia de goles de +7, lo que la convierte en la primera selección matemáticamente clasificada del grupo. Costa de Marfil se mantiene segunda con tres puntos.
Ecuador y Curazao, con cero puntos cada uno, afrontan una situación muy comprometida. Ambos se miden este mismo sábado en el Arrowhead Stadium de Kansas City en un duelo que puede ser decisivo para sus opciones de supervivencia.
Alemania cerrará la fase de grupos el 25 de junio ante Ecuador en el MetLife Stadium, mientras que Costa de Marfil necesitará ganar a Curazao ese mismo día para asegurar su pase a la siguiente ronda. La goleada alemana ante Curazao en la jornada inaugural —7-1 en Houston— ya anticipaba la solidez de una selección que llega al torneo con hambre de revancha tras las eliminaciones en fase de grupos de Rusia 2018 y Catar 2022.
Preguntas frecuentes sobre el Mundial 2026 y el Grupo E
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo logró Alemania remontar ante Costa de Marfil en el Mundial 2026?
Alemania remontó un marcador adverso de 0-1 para ganar 2-1 gracias a los goles de Deniz Undav. Undav empató al minuto 68 y anotó el gol de la victoria en el tiempo añadido, asegurando así la clasificación de Alemania a la siguiente ronda del Mundial 2026.
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¿Cuál es la situación actual del Grupo E del Mundial 2026?
Alemania lidera el Grupo E con seis puntos y ya está clasificada a la siguiente ronda. Costa de Marfil se encuentra en segundo lugar con tres puntos, mientras que Ecuador y Curazao no han sumado puntos y enfrentan una situación complicada para avanzar.
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¿Qué necesita Costa de Marfil para clasificar a la siguiente ronda?
Costa de Marfil necesita ganar a Curazao en su próximo partido para asegurar su pase a la siguiente ronda. Un triunfo garantizaría su clasificación, independientemente de otros resultados en el grupo.
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¿Cómo fue el desempeño de Ecuador en su debut en el Mundial 2026?
Ecuador perdió 0-1 contra Costa de Marfil en su debut en el Mundial 2026. Aunque dominó parte del encuentro, no pudo concretar sus oportunidades y cayó con un gol en el minuto 90, lo que complicó su situación en el Grupo E.
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¿Qué estrategias utilizó Alemania para sobreponerse a Costa de Marfil?
Alemania realizó cambios estratégicos desde el banquillo que resultaron determinantes. Introdujeron a jugadores clave como Antonio Rüdiger y realizaron un triple cambio al minuto 60, lo que les permitió controlar el partido y lograr la remontada final.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.