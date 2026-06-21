Mundial 2026: Alemania remonta el tanto inicial de una seria Costa de Marfil y encarrila la clasificación

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Alemania selló este sábado su clasificación para la siguiente ronda del Mundial 2026 al remontar un 0-1 adverso y vencer 2-1 a Costa de Marfil en el BMO Field de Toronto, en el partido de la segunda jornada del Grupo E.

El conjunto africano sorprendió a la Mannschaft con un gol de Franck Kessié al minuto 30, quien aprovechó un rebote tras el fallo de Dialot frente a Neuer para adelantar a los suyos. El desborde y el centro había sido de su estrella de 19 años Yan Diomande. Con ese marcador se llegó al descanso y Alemania tuvo que reaccionar.

La respuesta alemana llegó desde el banquillo. Al minuto 46, Antonio Rüdiger entró por Schlotterbeck, tocado en la primera mitad, y al 60' el seleccionador ejecutó un triple cambio que desniveló el encuentro: Leweling por Sané, Amiri por Pavlovic y Deniz Undav por Musiala.

Fue precisamente Undav el encargado de resolver el partido. El delantero del Stuttgart empató al minuto 68 y, ya en el tiempo añadido, anotó su segundo tanto en el 90' para cerrar la remontada con el 2-1 definitivo.

Las estadísticas reflejaron el dominio germano a lo largo del encuentro: 60% de posesión, 16 tiros frente a nueve, y siete remates a puerta contra apenas dos de Costa de Marfil. Los africanos generaron poco peligro real tras el descanso pese a introducir cuatro cambios entre los minutos 75 y 85.

Con este triunfo, Alemania lidera el Grupo E con seis puntos en dos partidos y una diferencia de goles de +7, lo que la convierte en la primera selección matemáticamente clasificada del grupo. Costa de Marfil se mantiene segunda con tres puntos.

Ecuador y Curazao, con cero puntos cada uno, afrontan una situación muy comprometida. Ambos se miden este mismo sábado en el Arrowhead Stadium de Kansas City en un duelo que puede ser decisivo para sus opciones de supervivencia.

Alemania cerrará la fase de grupos el 25 de junio ante Ecuador en el MetLife Stadium, mientras que Costa de Marfil necesitará ganar a Curazao ese mismo día para asegurar su pase a la siguiente ronda. La goleada alemana ante Curazao en la jornada inaugural —7-1 en Houston— ya anticipaba la solidez de una selección que llega al torneo con hambre de revancha tras las eliminaciones en fase de grupos de Rusia 2018 y Catar 2022.