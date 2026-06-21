El abandono se traga al complejo recreativo Río Cristal nueve años después de su costosa remodelación

Otro símbolo de la decadencia cubana: Río Cristal yace en ruinas

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Imágenes difundidas en redes sociales muestran el Complejo Río Cristal, en el capitalino municipio de Boyeros, convertido en un espacio en total abandono, con piscinas vacías, canchas deportivas devoradas por la vegetación y torres de clavados oxidadas sin uso.

Las instantáneas compartidas el jueves por el usaurio Santiago Miguel Díaz Herrera en su perfil de Facebook revelan un deterioro que contrasta de forma brutal con la remodelación millonaria que el propio régimen financió hace menos de una década.

En agosto de 2017, el complejo fue reinaugurado tras una inversión de 6,8 millones de pesos, con restaurante para 140 comensales, piscina, zona de bailable, parque WiFi, espacio infantil y salas de entretenimiento. Hoy, el lugar luce irreconocible.

La reacción ciudadana en redes fue inmediata. "Ni Río. Ni Cristal. Ni Rocas. Ni Naturaleza. Es Abandono TOTAL. CUBA está HÉRIDA. Con mucho DOLOR", escribió una usuaria.

Otra recordó con nostalgia: "Qué dolor. Como yo iba a ese lugar lleno de Vidaaaa. Y Naturaleza. Hoy es Tristeza".

La indignación también apuntó a las contradicciones del sistema. "Pero lo intentas rentar para invertir y todo es un problema, es mejor tenerlo en ruinas", señaló una comentarista, en alusión a las trabas burocráticas que frenan la gestión privada.

Otro usuario fue más directo: "Deja que lo coja un general retirado ahora para que vean".

"Cuba está destruido todo", resumió un ciudadano en los comentarios, en una frase que sintetiza lo que las imágenes de Río Cristal confirman una vez más.

El contraste con el discurso oficial resulta llamativo. En julio de 2025, el periódico oficial Tribuna de La Habana destacó que Río Cristal "avanza en su recuperación integral", una afirmación que las imágenes difundidas en redes desmienten por completo.

El caso no es aislado. Días atrás, el histórico hotel Lincoln fue reportado en estado de completo abandono, cerrado y sin ventanas, apenas dos años después de su reinauguración.

El Complejo Deportivo Raúl Díaz Argüelles, construido para los Panamericanos de 1991, fue documentado con óxido, maleza y caminos inundados.

En abril, el historiador Fabio Fernández declaró que el cine XI Festival de Alamar llegó al "colapso total", con butacas oxidadas y vegetación creciendo entre los escombros.

El patrón se repite en toda la Isla: instalaciones remodeladas con fondos públicos que vuelven a caer en el abandono en pocos años, mientras el turismo colapsa.

En el primer cuatrimestre de este año, Cuba recibió 328,608 visitantes internacionales, un 55,8 % menos que en el mismo período de 2025, con una ocupación hotelera de apenas 21,5 %.