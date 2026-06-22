Willy Chirino recuerda a su padre: «Murió soñando con regresar a su amada Cuba»

Vídeos relacionados:
El cantautor cubano Willy Chirino compartió este domingo en Facebook un emotivo homenaje a su padre, el Dr. Wifredo Chirino Llorens, describiendo el drama de un hombre que la Revolución Cubana arrancó de su tierra cuando más prometedora era su vida y que nunca pudo cumplir el sueño de regresar.
El mensaje acompañaba una fotografía antigua del Dr. Wifredo Chirino Llorens, abogado graduado de la Universidad de La Habana, y coincidió con la celebración del Día del Padre.
«Un hombre ejemplar con una vida llena de sacrificios para poder graduarse de abogado en La Universidad de La Habana», escribió Chirino.
«En los momentos cuando comenzaba a ver los frutos de sus esfuerzos, le troncharon la vida y tuvo que abandonar la tierra que amaba y comenzar de cero en EEUU», añadió.
Según relata el artista, su padre llegó a Estados Unidos sin hablar inglés y tuvo que emplearse recogiendo tomates en Homestead y trabajando en fábricas, en un Miami de principios de los años 60 que aún no era la ciudad bilingüe que es hoy.
A pesar de las adversidades, el Dr. Wifredo Chirino Llorens nunca perdió la dignidad. «Siempre con la frente en alto y jamás agobiado por lo que le tocó vivir», recordó su hijo.
Sin embargo, el exilio dejó una herida que nunca cerró. «Nunca se adaptó a la vida fuera de Cuba y murió a los 66 años siempre soñando con regresar a su amada Cuba», escribió Chirino, resumiendo en una frase el destino de toda una generación.
El cantautor vinculó el homenaje a su canción «Para mi viejo», que grabó junto a Leoni Torres y lanzó el 18 de junio de 2021 como regalo por el Día de los Padres. El videoclip fue realizado en blanco y negro con fotografías de los álbumes familiares de ambos intérpretes.
«La canción recoge todo lo que fue para mí y hoy lo extraño más que nunca», confesó Chirino, invitando a sus seguidores a escucharla en su canal de YouTube o en cualquier plataforma digital.
El propio Willy Chirino conoce de cerca el exilio que describe: nacido en Consolación del Sur, Pinar del Río, salió de Cuba en agosto de 1961 con apenas 14 años a través de la Operación Pedro Pan. En una entrevista publicada el 21 de junio de 2020, el cantante declaró que agradece a su padre todos los días por haber tomado la decisión de sacar a la familia de Cuba.
La historia del Dr. Wifredo Chirino Llorens es el espejo de miles de cubanos que la dictadura despojó de su futuro profesional y de su tierra, y que murieron en el exilio sin que el régimen les devolviera lo que les arrebató.
«Ese mi viejo», cerró Chirino su publicación, con dos palabras que condensan orgullo, dolor y una nostalgia que no tiene fecha de caducidad.
Preguntas frecuentes sobre Willy Chirino y su legado en el exilio cubano
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Willy Chirino homenajeó a su padre en el Día del Padre?
Willy Chirino rindió homenaje a su padre, Dr. Wifredo Chirino Llorens, para recordar su sacrificio y el impacto del exilio en su vida. El Dr. Chirino fue arrancado de Cuba por la Revolución cuando su vida profesional comenzaba a florecer, y vivió el resto de sus días en el exilio, nunca adaptándose completamente a la vida fuera de su tierra natal. Este homenaje coincide con el Día del Padre y se vincula emotivamente con la canción "Para mi viejo".
Publicidad
¿Cuál es el significado de la canción "Ya viene llegando" de Willy Chirino?
"Ya viene llegando" es un himno de esperanza y anhelo de libertad para los cubanos, tanto dentro como fuera de la isla. La canción, lanzada en 1991, ha sido un símbolo de resistencia y cambio, reflejando el deseo colectivo de ver una Cuba libre y próspera. Su mensaje ha trascendido generaciones y sigue siendo relevante en el contexto actual de descontento social en Cuba.
Publicidad
¿Cómo ha influido el exilio en la carrera de Willy Chirino?
El exilio ha sido un tema central en la música y vida de Willy Chirino. Desde su llegada a Estados Unidos a los 14 años como parte de la Operación Pedro Pan, Chirino ha utilizado su arte para narrar el drama del exilio cubano, manteniendo viva la memoria y esperanza de una Cuba libre. Su música, como el "Sonido de Miami", ha sido un pilar cultural para la comunidad cubanoamericana.
Publicidad
¿Qué postura tiene Willy Chirino respecto a los artistas que colaboran con el régimen cubano?
Willy Chirino critica fuertemente a los artistas que colaboran con el régimen cubano mientras pretenden mantenerse al margen de la realidad política. Considera que ser cubano conlleva una responsabilidad con el pueblo que sufre en la isla, y que los artistas deben usar su obra para contar la verdad sobre la situación en Cuba. Chirino rechaza la neutralidad y enfatiza la importancia de aliarse con el pueblo cubano.
Publicidad
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.