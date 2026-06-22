Willy Chirino recuerda a su padre: «Murió soñando con regresar a su amada Cuba»

“Nunca se adaptó a la vida fuera de Cuba”: el emotivo recuerdo de Willy Chirino sobre su padre

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El cantautor cubano Willy Chirino compartió este domingo en Facebook un emotivo homenaje a su padre, el Dr. Wifredo Chirino Llorens, describiendo el drama de un hombre que la Revolución Cubana arrancó de su tierra cuando más prometedora era su vida y que nunca pudo cumplir el sueño de regresar.

El mensaje acompañaba una fotografía antigua del Dr. Wifredo Chirino Llorens, abogado graduado de la Universidad de La Habana, y coincidió con la celebración del Día del Padre.

«Un hombre ejemplar con una vida llena de sacrificios para poder graduarse de abogado en La Universidad de La Habana», escribió Chirino.

«En los momentos cuando comenzaba a ver los frutos de sus esfuerzos, le troncharon la vida y tuvo que abandonar la tierra que amaba y comenzar de cero en EEUU», añadió.

Según relata el artista, su padre llegó a Estados Unidos sin hablar inglés y tuvo que emplearse recogiendo tomates en Homestead y trabajando en fábricas, en un Miami de principios de los años 60 que aún no era la ciudad bilingüe que es hoy.

A pesar de las adversidades, el Dr. Wifredo Chirino Llorens nunca perdió la dignidad. «Siempre con la frente en alto y jamás agobiado por lo que le tocó vivir», recordó su hijo.

Sin embargo, el exilio dejó una herida que nunca cerró. «Nunca se adaptó a la vida fuera de Cuba y murió a los 66 años siempre soñando con regresar a su amada Cuba», escribió Chirino, resumiendo en una frase el destino de toda una generación.

El cantautor vinculó el homenaje a su canción «Para mi viejo», que grabó junto a Leoni Torres y lanzó el 18 de junio de 2021 como regalo por el Día de los Padres. El videoclip fue realizado en blanco y negro con fotografías de los álbumes familiares de ambos intérpretes.

«La canción recoge todo lo que fue para mí y hoy lo extraño más que nunca», confesó Chirino, invitando a sus seguidores a escucharla en su canal de YouTube o en cualquier plataforma digital.

El propio Willy Chirino conoce de cerca el exilio que describe: nacido en Consolación del Sur, Pinar del Río, salió de Cuba en agosto de 1961 con apenas 14 años a través de la Operación Pedro Pan. En una entrevista publicada el 21 de junio de 2020, el cantante declaró que agradece a su padre todos los días por haber tomado la decisión de sacar a la familia de Cuba.

La historia del Dr. Wifredo Chirino Llorens es el espejo de miles de cubanos que la dictadura despojó de su futuro profesional y de su tierra, y que murieron en el exilio sin que el régimen les devolviera lo que les arrebató.

«Ese mi viejo», cerró Chirino su publicación, con dos palabras que condensan orgullo, dolor y una nostalgia que no tiene fecha de caducidad.