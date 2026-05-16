Willy Chirino sobre los artistas que pactan con el régimen: «Si te tocó ser cubano no puedes navegar en las dos aguas»

Willy Chirino lanzó un mensaje contundente contra los artistas cubanos que alternan actuaciones en la isla y en el exilio argumentando que «no son políticos», en una aparición en el podcast «De la Calle» de África Benítez publicada el pasado jueves en Instagram.

En el fragmento difundido, Chirino fue directo al rechazar la postura de quienes pretenden mantenerse al margen de la realidad política cubana mientras actúan tanto ante el régimen como ante las comunidades del exilio.

«Si te tocó ser cubano, tú no puedes navegar en las dos aguas», afirmó el cantante, considerado una de las voces más emblemáticas del exilio cubano.

Chirino fue más lejos y planteó que preferiría una declaración abierta de simpatía con el comunismo antes que la pretensión de neutralidad: «Yo prefiero que tú me digas, mira, yo soy comunista, a mí me gusta, caray, a Fidel Castro, a que tú me digas, no, porque yo no soy político».

Para el artista, ser cubano implica una responsabilidad ineludible con el pueblo que sufre dentro de la isla: «Tú tienes que a través de tu música, de tus mensajes, de tus palabras, de lo que tú hagas artísticamente, contarle al mundo la realidad de tu pueblo».

Chirino describió la situación en Cuba con dureza: «Allá adentro hay 11 millones de cubanos sufriendo sin electricidad, sin libertad, sin carencia de todo, es un pueblo muriéndose».

Ante quienes invocan la apolítica como escudo, el cantante respondió sin rodeos: «¿Cómo que tú no eres político? ¿Y tu pueblo qué? Tú tienes que aliarte a tu pueblo, no a la gente que lo gobierna, que lo matan todos los días».

Y cerró con una exigencia directa al gremio artístico cubano: «Tú tienes que combatir eso con tu mensaje, con tus canciones, con tu lírica, con tu obra, con tu arte».

En otro fragmento de la entrevista, Chirino, quien en sus temas ha encarnado la voz del exilio cubano, dijo que quien pacta con el régimen «ya estuvo» y le sería imposible mantener una amistad con personas así, más allá de reconocerle sus méritos como artista.

La postura de Chirino sobre el papel político de los artistas cubanos tiene una larga trayectoria. En octubre de 2019 ya pedía a los artistas defender a su pueblo antes que callar ante el gobierno. En octubre de 2020 celebró que Gente de Zona se desmarcara del régimen y escribió: «Espero que este paso que ha dado GDZ sirva de ejemplo para otros artistas cubanos». En febrero de 2021 defendió «Patria y Vida» como «exactamente lo que necesita el pueblo cubano de sus artistas».

El debate sobre artistas que actúan en ambos escenarios es una polémica recurrente en la comunidad cubanoamericana. En 2023, Chocolate MC recibió duras críticas del exilio por apoyar el Santa María Music Fest en Cuba, con acusaciones de estar «confabulado con el régimen cubano». En 2020, el rapero Henry Laso cuestionó a artistas afines al régimen que residen en Estados Unidos, afirmando que «no se merecen la residencia».

Las declaraciones de Chirino llegan semanas después de que recibiera un doctorado honorario en música de la Universidad Internacional de Florida el 27 de abril, ceremonia en la que cerró su discurso ante cerca de 6,000 graduados con un «¡Viva Cuba libre!» que arrancó una ovación.