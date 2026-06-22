«¿Qué dirías sobre la libertad?»: Embajada de EE.UU. lanza convocatoria a cubanos

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La Embajada de Estados Unidos en Cuba invitó este lunes a los cubanos a compartir un mensaje sobre la libertad o sobre la relación histórica entre Cuba y Estados Unidos, como parte de la campaña global #Freedom250 dirigida al de la isla en el marco del 250 aniversario de la independencia estadounidense.

«Si pudieras enviar un mensaje sobre '#Freedom250', o sea libertad, o sobre la relación histórica de Cuba con USA, ¿qué dirías?», preguntó la misión diplomática en su publicación de Facebook.

La convocatoria acepta videos cortos de no más de 30 segundos, fotos o mensajes escritos, y los interesados pueden participar dejando un comentario en la publicación de la embajada o enviando su material al correo HavanaMedia@state.gov.

«Puede ser una frase, un deseo o una idea… algo que te salga del corazón», señaló la embajada en su llamado.

La sede diplomática anunció que el 4 de julio de 2026 publicará una selección de los mensajes recibidos, fecha en que Estados Unidos celebrará sus 250 años de independencia.

#Freedom250 es una iniciativa global del Departamento de Estado que se despliega en todas las embajadas del mundo a lo largo de 2026 y abarca temas como democracia, cultura, ciencia, inteligencia artificial y exploración espacial.

En Cuba, la campaña ha adquirido una dimensión particular de diplomacia pública, con un enfoque explícito en el concepto de libertad vinculado al contexto cubano y a la historia bilateral entre ambos países.

Durante este mes, la embajada también homenajeó a artistas cubanos del exilio como Celia Cruz, Willy Chirino y Gloria Estefan dentro de su serie cultural «Tardes Americanas», igualmente enmarcada en #Freedom250.

Paralelamente, la misión diplomática lanzó el programa de subvenciones «Hacia una Cuba Libre y Próspera», dirigido a periodistas independientes, creadores de contenido, artistas, organizaciones religiosas, instituciones educativas independientes y emprendedores cubanos.

Esa convocatoria excluye expresamente a personas u organizaciones vinculadas al régimen cubano, y los proyectos seleccionados deben completarse en un plazo máximo de 12 meses.

La embajada también reivindicó la figura de José Martí como parte de su estrategia de diplomacia pública en torno a #Freedom250, vinculando el ideario del prócer cubano con los valores que la campaña busca promover.

La fecha límite para aplicar al programa de subvenciones es el 15 de agosto de 2026, y las propuestas deben enviarse al correo usembassyhavanagrants@state.gov con el título de la oportunidad en el asunto del mensaje.