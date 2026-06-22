«¿Qué dirías sobre la libertad?»: Embajada de EE.UU. lanza convocatoria a cubanos

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La Embajada de Estados Unidos en Cuba invitó este lunes a los cubanos a compartir un mensaje sobre la libertad o sobre la relación histórica entre Cuba y Estados Unidos, como parte de la campaña global #Freedom250 dirigida al de la isla en el marco del 250 aniversario de la independencia estadounidense.
«Si pudieras enviar un mensaje sobre '#Freedom250', o sea libertad, o sobre la relación histórica de Cuba con USA, ¿qué dirías?», preguntó la misión diplomática en su publicación de Facebook.
La convocatoria acepta videos cortos de no más de 30 segundos, fotos o mensajes escritos, y los interesados pueden participar dejando un comentario en la publicación de la embajada o enviando su material al correo HavanaMedia@state.gov.
«Puede ser una frase, un deseo o una idea… algo que te salga del corazón», señaló la embajada en su llamado.
La sede diplomática anunció que el 4 de julio de 2026 publicará una selección de los mensajes recibidos, fecha en que Estados Unidos celebrará sus 250 años de independencia.
#Freedom250 es una iniciativa global del Departamento de Estado que se despliega en todas las embajadas del mundo a lo largo de 2026 y abarca temas como democracia, cultura, ciencia, inteligencia artificial y exploración espacial.
En Cuba, la campaña ha adquirido una dimensión particular de diplomacia pública, con un enfoque explícito en el concepto de libertad vinculado al contexto cubano y a la historia bilateral entre ambos países.
Durante este mes, la embajada también homenajeó a artistas cubanos del exilio como Celia Cruz, Willy Chirino y Gloria Estefan dentro de su serie cultural «Tardes Americanas», igualmente enmarcada en #Freedom250.
Paralelamente, la misión diplomática lanzó el programa de subvenciones «Hacia una Cuba Libre y Próspera», dirigido a periodistas independientes, creadores de contenido, artistas, organizaciones religiosas, instituciones educativas independientes y emprendedores cubanos.
Esa convocatoria excluye expresamente a personas u organizaciones vinculadas al régimen cubano, y los proyectos seleccionados deben completarse en un plazo máximo de 12 meses.
La embajada también reivindicó la figura de José Martí como parte de su estrategia de diplomacia pública en torno a #Freedom250, vinculando el ideario del prócer cubano con los valores que la campaña busca promover.
La fecha límite para aplicar al programa de subvenciones es el 15 de agosto de 2026, y las propuestas deben enviarse al correo usembassyhavanagrants@state.gov con el título de la oportunidad en el asunto del mensaje.
Preguntas frecuentes sobre la campaña #Freedom250 y su impacto en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Qué es la campaña #Freedom250 y cuál es su objetivo?
#Freedom250 es una campaña global del Departamento de Estado de EE.UU. que conmemora el 250 aniversario de la independencia estadounidense. Su objetivo es promover valores como la democracia, la cultura y la libertad de expresión, especialmente en países como Cuba, donde estos principios están restringidos por el régimen socialista.
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¿Cómo pueden participar los cubanos en la campaña #Freedom250?
Los cubanos pueden participar en la campaña enviando mensajes, videos cortos, fotos o frases sobre la libertad o la relación histórica entre Cuba y Estados Unidos. Los materiales pueden enviarse a través de comentarios en la publicación de Facebook de la embajada o por correo electrónico a HavanaMedia@state.gov. La embajada publicará una selección de estos mensajes el 4 de julio de 2026.
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¿Qué tipo de proyectos busca financiar el programa "Hacia una Cuba Libre y Próspera"?
El programa busca financiar proyectos que promuevan la libertad de expresión, el acceso a información imparcial y la prosperidad individual sin intervención del gobierno. Está dirigido a periodistas independientes, creadores de contenido, artistas y organizaciones educativas y religiosas que no estén vinculadas al régimen cubano. La fecha límite para enviar propuestas es el 15 de agosto de 2026.
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¿Cuál es el enfoque de la embajada de EE.UU. en Cuba en su campaña de diplomacia pública?
La embajada de EE.UU. en Cuba ha adoptado un enfoque de diplomacia pública que enfatiza la libertad y los derechos humanos. Utiliza la figura de José Martí como símbolo de libertad y justicia, vinculando su ideario con los valores que la campaña #Freedom250 busca promover. Además, realiza homenajes a figuras del exilio cubano y celebra eventos culturales para tender puentes entre las sociedades de ambos países.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.