EE.UU. denuncia el sufrimiento de padres de presos políticos cubanos en el Día de los Padres

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El jefe de misión de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, dedicó este domingo el Día de los Padres a visibilizar el dolor de las familias cubanas cuyos hijos permanecen encarcelados por razones políticas, y publicó en Facebook capturas de las videollamadas que sostuvo esa misma mañana con varios padres de presos políticos.

«Hoy este Día de los Padres debería ser un día de felicidad, pero para demasiados padres cubanos no lo es. De hecho, es un día difícil que causa más dolor», escribió Hammer en el mensaje difundido por la embajada.

Entre los padres con quienes conversó figura el pastor Elier Muir, cuyo hijo Jonathan David Muir Burgos, de 16 años, permanece recluido en la prisión de Canaleta, en Ciego de Ávila, un centro de máxima seguridad para adultos.

El adolescente fue detenido en marzo de 2026 en Morón y acusado de sabotaje, delito que en Cuba conlleva penas de entre siete y 15 años. Amnistía Internacional lo designó prisionero de conciencia mediante una acción urgente en mayo de 2026.

Hammer también llamó a Wilber Aguilar, padre de Walnier Aguilar Rivera, detenido el 20 de julio de 2021 y acusado de sedición tras las protestas del 11J. En enero de 2026, Wilber Aguilar había denunciado nuevas presiones de guardias de prisión contra su hijo.

Otros padres que participaron en las videollamadas fueron Leonel Porras, padre de Yasmani Porras Pérez; José Cazañas Luzardo, padre de Leydiana Cazañas Amador, detenida el 29 de marzo de 2023; y Jorge Martín Blanco, padre de los hermanos Nadir Martín Perdomo y Jorge Martín Perdomo, arrestados el 17 de julio de 2021 en San José de las Lajas, Mayabeque, y condenados a seis y ocho años de prisión respectivamente tras las protestas del 11J en Cuba.

El mensaje de la embajada también extendió la solidaridad hacia los padres que ellos mismos son presos políticos y permanecen separados de sus hijos, así como hacia quienes viven en el exilio sin poder estar junto a su familia.

«¡Que este sea el último Día de los Padres que estén separados!», concluyó Hammer.

Este gesto se enmarca en una estrategia de diplomacia pública que Hammer ha mantenido desde que asumió como jefe de misión el 14 de noviembre de 2024.

El diplomático ha recorrido varias provincias cubanas, visitado activistas y familiares de detenidos, y publicado esos encuentros en redes sociales.

El 12 de junio se reunió con el expreso político Fernando Ginarte Mora y sus hijos en la residencia oficial de la embajada en La Habana, y el 29 de mayo visitó San Antonio de los Baños para encontrarse con la madre de un preso político del 11J.