Incendio consume el Ranchón de Santa Isabel de las Lajas en medio de la crisis en Cuba

Un incendio destruyó por completo el Ranchón de Santa Isabel de las Lajas, en la provincia de Cienfuegos, en la madrugada del domingo 21 de junio de 2026.

Las imágenes del siniestro, difundidas en Facebook por Bernardo Madrazo Hernández, muestran el edificio —una construcción de una planta con techo de guano— completamente envuelto en llamas, con el fuego elevándose al cielo e iluminando los árboles del entorno.

«Ranchón de Lajas, se consumió en llamas esta madrugada», dijo el usuario en Facebook.

El incendio ocurre en un momento en que los apagones y el descontento popular se multiplican en Cuba, con cacerolazos, cierres de calles y protestas espontáneas registradas en distintas provincias del país durante mayo y junio de 2026.

Según la publicación de Madrazo Hernández, «las imágenes que han llegado desde Santa Isabel de las Lajas y otras localidades reflejan el nivel de frustración y desesperación que viven numerosas familias cubanas».

Señaló además, sobre este caso, que «la información oficial continúa siendo limitada o inexistente, lo que aumenta la incertidumbre y la preocupación entre la población».

Muchos cubanos, según la publicación del domingo, «atribuyen esta situación al agotamiento acumulado tras años de apagones prolongados, escasez de alimentos, falta de agua potable, desabastecimiento de medicamentos y el deterioro general de las condiciones de vida».

El mismo ranchón ya ardió en 2021

Este no es el primer siniestro que sufre el lugar. El 23 de septiembre de 2021, el Ranchón de Lajas fue incendiado en lo que medios independientes describieron como un acto de sabotaje directo ante los apagones que azotaban la región.

El régimen no ofreció explicaciones en aquel momento. Cinco años después, el patrón se repite en un contexto de crisis aún más agravada.

El Ranchón de Lajas se ha convertido así en un símbolo recurrente del descontento popular en Cienfuegos ante la inacción del gobierno cubano, que sigue sin dar respuesta a los diversos problemas que asfixian a la población desde hace años.