Incendio consume el Ranchón de Santa Isabel de las Lajas en medio de la crisis en Cuba

Un incendio destruyó por completo el Ranchón de Santa Isabel de las Lajas, en la provincia de Cienfuegos, en la madrugada del domingo 21 de junio de 2026.
Las imágenes del siniestro, difundidas en Facebook por Bernardo Madrazo Hernández, muestran el edificio —una construcción de una planta con techo de guano— completamente envuelto en llamas, con el fuego elevándose al cielo e iluminando los árboles del entorno.
«Ranchón de Lajas, se consumió en llamas esta madrugada», dijo el usuario en Facebook.
El incendio ocurre en un momento en que los apagones y el descontento popular se multiplican en Cuba, con cacerolazos, cierres de calles y protestas espontáneas registradas en distintas provincias del país durante mayo y junio de 2026.
Según la publicación de Madrazo Hernández, «las imágenes que han llegado desde Santa Isabel de las Lajas y otras localidades reflejan el nivel de frustración y desesperación que viven numerosas familias cubanas».
Señaló además, sobre este caso, que «la información oficial continúa siendo limitada o inexistente, lo que aumenta la incertidumbre y la preocupación entre la población».
Muchos cubanos, según la publicación del domingo, «atribuyen esta situación al agotamiento acumulado tras años de apagones prolongados, escasez de alimentos, falta de agua potable, desabastecimiento de medicamentos y el deterioro general de las condiciones de vida».
El mismo ranchón ya ardió en 2021
Este no es el primer siniestro que sufre el lugar. El 23 de septiembre de 2021, el Ranchón de Lajas fue incendiado en lo que medios independientes describieron como un acto de sabotaje directo ante los apagones que azotaban la región.
El régimen no ofreció explicaciones en aquel momento. Cinco años después, el patrón se repite en un contexto de crisis aún más agravada.
El Ranchón de Lajas se ha convertido así en un símbolo recurrente del descontento popular en Cienfuegos ante la inacción del gobierno cubano, que sigue sin dar respuesta a los diversos problemas que asfixian a la población desde hace años.
Preguntas frecuentes sobre el incendio en el Ranchón de Santa Isabel de las Lajas y la crisis en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Qué ocurrió con el Ranchón de Santa Isabel de las Lajas?
El Ranchón de Santa Isabel de las Lajas fue consumido por un incendio en la madrugada del 21 de junio de 2026. El siniestro destruyó completamente la estructura del edificio, que ya había sufrido un incendio similar en 2021.
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¿Cuál es la situación actual en Cuba respecto a los apagones?
Cuba enfrenta una grave crisis energética que resulta en apagones prolongados a lo largo del país. En junio de 2026, los déficits de generación eléctrica superaron los 2,000 MW, afectando hasta el 66% del territorio nacional simultáneamente. Esto ha provocado un aumento en el descontento popular y diversas protestas.
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¿Qué impacto tienen los apagones en la vida cotidiana de los cubanos?
Los apagones en Cuba han afectado gravemente la calidad de vida de los ciudadanos. La falta de electricidad interrumpe el suministro de agua potable, la conservación de alimentos y la capacidad de cocinar. Además, los apagones han generado un clima de desesperación y frustración, llevando a protestas en varias regiones del país.
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¿Cómo ha respondido el gobierno cubano ante la crisis energética?
La respuesta del gobierno cubano ha sido limitada y poco efectiva, con una falta de información oficial sobre medidas para solucionar la crisis energética. Esto ha aumentado la incertidumbre y el descontento entre la población, que enfrenta diariamente las consecuencias de los apagones prolongados.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.