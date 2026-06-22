Mujer pierde la vida tras chocar su auto contra un poste y arder en el Malecón de La Habana

Una mujer joven perdió la vida la madrugada del domingo en el Malecón de La Habana después de que el automóvil que conducía chocara contra un poste de alumbrado público en la intersección con la calle Tercera, en el Vedado, y se incendiara por completo. La zona se encontraba en apagón en el momento del siniestro.

El hecho fue reportado en redes sociales por el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada y por el usuario de Facebook identificado como Yuriel Fernández, quienes publicaron videos que muestran el vehículo envuelto en llamas en plena vía pública, rodeado de personas que intentaban hacer algo.

Testigos presenciales describieron escenas desgarradoras. El usuario identificado como Yasmany Alfonso, quien refirió haber estado en el lugar de los hechos desde el momento del impacto, relató: «Yo vi el carro desde que chocó. La que iba manejando era la muchacha, una blanca joven de pelo corto».

«Los que estuvimos ahí rompimos el cristal de la puerta de atrás para sacarla y cuando abrimos el carro estaba viva pero inconsciente, pero el fuego aumentó y por más que tratamos no pudimos sacarla», añadió Alfonso.

Además, relató que un hombre llegó a intentar entrar al vehículo en llamas para rescatar a la víctima, pero no soportó el calor. «Qué dolor me dio eso, ver que la podíamos sacar y no pudimos», escribió.

Los civiles presentes pararon un patrullero de tránsito en busca de un extintor y echaron agua al auto para intentar sofocar el fuego, pero ninguna de las dos acciones dio resultado. Según las informaciones que circularon en redes, los bomberos acudieron al lugar sin agua en el camión cisterna, y la policía tampoco pudo hacer nada por la víctima.

Yuriel advirtió en su publicación que podría haber más víctimas dentro del vehículo, aunque hasta el momento no se ha confirmado oficialmente ese extremo. Las causas exactas del accidente también se desconocen. Al momento de redactar esta nota, las autoridades no se han pronunciado sobre el trágico suceso.

El siniestro se produce en el contexto de una crisis de apagones que azota Cuba sin precedentes: en enero de 2026, los cortes llegaron a afectar simultáneamente al 63% del país, y en septiembre de 2025 se registró el quinto apagón nacional en menos de dos años, con cortes de hasta 28 horas consecutivas.

La oscuridad en calles y avenidas —con semáforos apagados y alumbrado público fuera de servicio— multiplica el riesgo de accidentes de tránsito nocturnos en Cuba.

La ineficiencia del cuerpo de bomberos cubanos es un problema documentado y recurrente: en abril de 2026, en Guantánamo, una unidad se quedó sin agua durante un incendio; en marzo de 2022, en La Habana, un camión llegó con tan poca agua que hubo que esperar otro vehículo.

El Malecón habanero acumula un historial trágico. En febrero de 2026, un accidente en Malecón y Belascoaín dejó al menos un fallecido. En mayo de 2019, un almendrón perdió el control, subió a la acera y atropelló a una multitud, dejando cuatro muertos y 21 heridos. En abril de 2021, un Lada se incendió en el propio Malecón y quedó totalmente destruido.

Alfonso cerró su testimonio con un mensaje para los familiares de la víctima: «De verdad hicimos todo lo que pudimos para salvarlos. Mis condolencias desde lo más profundo de mi alma, de verdad lo siento».