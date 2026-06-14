Bebé de nueve meses sufre quemaduras mientras su familia cocinaba con carbón en Santiago de Cuba

Un bebé lesionado, escasez de insumos y denuncias de querer silenciar el hecho (imagen de referencia)

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Un bebé de nueve meses resultó con lesiones de consideración este sábado en la calle Vargas, entre San Antonio y San Ricardo, en el centro de Santiago de Cuba, mientras su familia cocinaba con carbón vegetal durante uno de los prolongados apagones que azotan la provincia.

Según versiones recogidas por el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada entre vecinos del lugar, chispas desprendidas de la cocina rústica alcanzaron la silla donde estaba sentado el menor.

Los adultos no se percataron de inmediato y cuando reaccionaron, el niño ya presentaba lesiones de consideración. El propio abuelo del menor intervino para sofocar el fuego.

Captura de Facebook/Yosmany Mayeta Labrada

El bebé fue trasladado inicialmente al Hospital Infantil Sur La Colonia Española. Según versiones no confirmadas oficialmente, fue remitido después a la Sala de Quemados del Hospital Clínico Quirúrgico Juan Bruno Zayas.

Al cierre de esta publicación, su estado de salud no había sido confirmado por vías oficiales.

En otro post, Mayeta denunció además una situación alarmante: en el hospital no había insumos médicos y los familiares recibían presiones para no divulgar el hecho.

"Les pido que contacten al padre, en el hospital no hay nada y la presión que están recibiendo los familiares para que no divulguen nada del hecho. Es solo un bebé de nueve meses", escribió Mayeta Labrada en una publicación posterior, donde también hizo público el número del padre del menor para que la ciudadanía pudiera brindar apoyo.

Este patrón de silenciamiento institucional ante accidentes domésticos vinculados a la crisis energética ya había sido documentado en Santiago de Cuba.

En mayo, directivos del Cuerpo de Rescate y Salvamento aseguraron públicamente que no había lesionados en un incendio que sí dejó a una adulta mayor con quemaduras graves, remitida también a la Sala de Quemados del Juan Bruno Zayas.

El accidente ocurre en el contexto de la peor crisis energética que ha vivido Cuba en décadas. Los apagones alcanzan entre 20 y 22 horas diarias en La Habana y hasta 45 horas consecutivas en provincias del oriente.

Ante la imposibilidad de cocinar con electricidad o gas, el gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel instruyó en marzo garantizar materiales de cocción "desde carbón vegetal hasta leña" como directriz oficial, trasladando así el riesgo directamente a las familias.

La desesperación ciudadana ante esta situación se refleja en los testimonios que circulan en redes sociales. "Son horas y horas de apagones, calor, mosquitos, desespero, desespero, que ya no se puede más", expresó una cubana en Facebook este mismo sábado.

Otra mujer, mostrando sus manos ennegrecidas de hollín, resumió la realidad de millones: "Bueno, nada, mis amores, el carbón hace lo suyo, aquí estoy sentada, esperando que cocinen".

Santiago de Cuba acumula al menos seis incendios significativos entre febrero y mayo, varios de ellos vinculados directamente al uso de métodos de cocción alternativos durante los apagones.

La paradoja estructural es que una empresa cubana exportó más de 150 toneladas de carbón vegetal a Europa en el primer trimestre de 2026, mientras más de nueve millones de cubanos dependen de ese mismo combustible para cocinar.