Bebé de nueve meses sufre quemaduras mientras su familia cocinaba con carbón en Santiago de Cuba

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Un bebé de nueve meses resultó con lesiones de consideración este sábado en la calle Vargas, entre San Antonio y San Ricardo, en el centro de Santiago de Cuba, mientras su familia cocinaba con carbón vegetal durante uno de los prolongados apagones que azotan la provincia.
Según versiones recogidas por el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada entre vecinos del lugar, chispas desprendidas de la cocina rústica alcanzaron la silla donde estaba sentado el menor.
Los adultos no se percataron de inmediato y cuando reaccionaron, el niño ya presentaba lesiones de consideración. El propio abuelo del menor intervino para sofocar el fuego.
El bebé fue trasladado inicialmente al Hospital Infantil Sur La Colonia Española. Según versiones no confirmadas oficialmente, fue remitido después a la Sala de Quemados del Hospital Clínico Quirúrgico Juan Bruno Zayas.
Al cierre de esta publicación, su estado de salud no había sido confirmado por vías oficiales.
En otro post, Mayeta denunció además una situación alarmante: en el hospital no había insumos médicos y los familiares recibían presiones para no divulgar el hecho.
"Les pido que contacten al padre, en el hospital no hay nada y la presión que están recibiendo los familiares para que no divulguen nada del hecho. Es solo un bebé de nueve meses", escribió Mayeta Labrada en una publicación posterior, donde también hizo público el número del padre del menor para que la ciudadanía pudiera brindar apoyo.
Este patrón de silenciamiento institucional ante accidentes domésticos vinculados a la crisis energética ya había sido documentado en Santiago de Cuba.
En mayo, directivos del Cuerpo de Rescate y Salvamento aseguraron públicamente que no había lesionados en un incendio que sí dejó a una adulta mayor con quemaduras graves, remitida también a la Sala de Quemados del Juan Bruno Zayas.
El accidente ocurre en el contexto de la peor crisis energética que ha vivido Cuba en décadas. Los apagones alcanzan entre 20 y 22 horas diarias en La Habana y hasta 45 horas consecutivas en provincias del oriente.
Ante la imposibilidad de cocinar con electricidad o gas, el gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel instruyó en marzo garantizar materiales de cocción "desde carbón vegetal hasta leña" como directriz oficial, trasladando así el riesgo directamente a las familias.
La desesperación ciudadana ante esta situación se refleja en los testimonios que circulan en redes sociales. "Son horas y horas de apagones, calor, mosquitos, desespero, desespero, que ya no se puede más", expresó una cubana en Facebook este mismo sábado.
Otra mujer, mostrando sus manos ennegrecidas de hollín, resumió la realidad de millones: "Bueno, nada, mis amores, el carbón hace lo suyo, aquí estoy sentada, esperando que cocinen".
Santiago de Cuba acumula al menos seis incendios significativos entre febrero y mayo, varios de ellos vinculados directamente al uso de métodos de cocción alternativos durante los apagones.
La paradoja estructural es que una empresa cubana exportó más de 150 toneladas de carbón vegetal a Europa en el primer trimestre de 2026, mientras más de nueve millones de cubanos dependen de ese mismo combustible para cocinar.
Preguntas frecuentes sobre la crisis energética y sus consecuencias en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué el uso de carbón es común en Cuba para cocinar?
El uso de carbón se ha vuelto común en Cuba debido a la crisis energética, que provoca apagones prolongados, lo que obliga a las familias a buscar alternativas para cocinar, como el carbón o la leña. Según las directrices del gobierno de Miguel Díaz-Canel, se han promovido estos métodos como soluciones ante la falta de electricidad y gas. Sin embargo, esto ha aumentado el riesgo de accidentes domésticos, como incendios.
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¿Qué consecuencias ha tenido la crisis energética en Santiago de Cuba?
La crisis energética en Santiago de Cuba ha tenido graves consecuencias, provocando apagones de hasta 45 horas consecutivas, lo que afecta la vida diaria de los ciudadanos. Esto ha llevado a un incremento en el uso de métodos de cocción alternativos que han resultado en al menos seis incendios significativos en la región. Además, la escasez de recursos básicos y la presión social han generado un ambiente de desesperación en la población.
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¿Cuál es la situación de los hospitales en Santiago de Cuba en medio de la crisis?
Los hospitales en Santiago de Cuba enfrentan una grave escasez de insumos médicos y personal, lo que compromete la atención a pacientes. El Hospital Infantil Sur "La Colonia Española" y el Hospital Clínico Quirúrgico Juan Bruno Zayas, por ejemplo, han reportado falta de medicamentos y recursos para realizar diagnósticos. Además, incidentes como incendios y apagones han obligado a evacuar pacientes y han evidenciado las deficiencias estructurales del sistema de salud.
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¿Cómo ha respondido el gobierno cubano ante la crisis energética?
El gobierno cubano ha promovido el uso de carbón y leña como alternativas para cocinar debido a la falta de electricidad y gas, según las directrices de Miguel Díaz-Canel. Sin embargo, esta medida ha sido criticada por aumentar los riesgos de incendios domésticos. Además, se ha documentado un patrón de silenciamiento institucional ante los accidentes relacionados con esta crisis, lo que ha generado descontento y desesperación en la población.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.