Fallece la abuela de Baby Lores: El viaje de emergencia a Cuba que le permitió darle el último abrazo

El cantante cubano Baby Lores anunció el fallecimiento de su abuela en Cuba a través de una emotiva publicación en Instagram. Lo hizo acompañando sus palabras con un conmovedor video en el que aparece junto a ella en el hospital, ayudándola a comer y compartiendo uno de los últimos momentos que pudieron vivir juntos.

El artista, radicado en Miami, contó que hace más de seis meses sintió la necesidad de viajar de urgencia a la Isla. No sabía exactamente por qué, pero algo le decía que tenía que hacerlo. Con el tiempo entendió que aquella corazonada le permitió despedirse de una de las personas más importantes de su vida.

«Mi abuelita estaba en Cuba y muchas veces me decía por teléfono que tenía miedo de partir sin volver a darme un abrazo. Yo estaba lejos, viviendo mi vida, trabajando, persiguiendo sueños, como hacemos todos», escribió. «Pero algo dentro de mí me dijo que tenía que ir».

Aquel viaje, que habría tenido lugar entre finales de 2025 y principios de 2026, terminó siendo mucho más importante de lo que imaginaba. Fue la última vez que pudo verla, abrazarla, conversar con ella y acompañarla.

«Hoy mi abuelita ha partido, y mientras el dolor me acompaña, también siento una profunda paz. Porque Dios me regaló ese último abrazo. Esa última conversación. Ese último momento juntos», expresó el cantante.

El mensaje estuvo cargado de sentimientos que muchos cubanos separados de sus familias por la emigración conocen bien. Baby Lores reflexionó sobre la importancia de no posponer los reencuentros ni dar por sentado que siempre habrá una próxima oportunidad.

«A veces pensamos que siempre habrá tiempo. A veces creemos que la próxima llamada, la próxima visita o el próximo viaje pueden esperar», escribió. «Hoy entiendo que los abrazos no se posponen».

No es la primera vez que su abuela ocupa un lugar especial en su vida pública. En enero de 2025, el artista viajó a Cuba por primera vez en seis años para visitarla mientras atravesaba un delicado estado de salud. Aquella decisión generó críticas entre algunos sectores del exilio cubano.

Sin embargo, Baby Lores dejó clara entonces su postura. «Si tengo que volver a regresar lo voy a hacer», afirmó, defendiendo que la familia estaba por encima de cualquier cuestionamiento.

El 2026 ha sido un año especialmente intenso para el cantante. En marzo, su fundación Somos Esperanza recibió un reconocimiento en el Capitolio de Washington por su trabajo con niños con autismo y otras capacidades diferentes. Un mes después también acompañó públicamente el caso migratorio de su compañero El Insurrecto, detenido desde finales de 2025.

Ahora, en medio del dolor por la pérdida, Baby Lores se queda con la tranquilidad de haber escuchado aquella corazonada que lo llevó de vuelta a Cuba a tiempo para despedirse.

«Gracias, abuela, por todo tu amor. Y gracias, Dios, por permitirme despedirme de ella sin saber que me estaba despidiendo. Descansa en paz», concluyó.