Fallece la abuela de Baby Lores: El viaje de emergencia a Cuba que le permitió darle el último abrazo

El cantante cubano Baby Lores anunció el fallecimiento de su abuela en Cuba a través de una emotiva publicación en Instagram. Lo hizo acompañando sus palabras con un conmovedor video en el que aparece junto a ella en el hospital, ayudándola a comer y compartiendo uno de los últimos momentos que pudieron vivir juntos.
El artista, radicado en Miami, contó que hace más de seis meses sintió la necesidad de viajar de urgencia a la Isla. No sabía exactamente por qué, pero algo le decía que tenía que hacerlo. Con el tiempo entendió que aquella corazonada le permitió despedirse de una de las personas más importantes de su vida.
«Mi abuelita estaba en Cuba y muchas veces me decía por teléfono que tenía miedo de partir sin volver a darme un abrazo. Yo estaba lejos, viviendo mi vida, trabajando, persiguiendo sueños, como hacemos todos», escribió. «Pero algo dentro de mí me dijo que tenía que ir».
Aquel viaje, que habría tenido lugar entre finales de 2025 y principios de 2026, terminó siendo mucho más importante de lo que imaginaba. Fue la última vez que pudo verla, abrazarla, conversar con ella y acompañarla.
«Hoy mi abuelita ha partido, y mientras el dolor me acompaña, también siento una profunda paz. Porque Dios me regaló ese último abrazo. Esa última conversación. Ese último momento juntos», expresó el cantante.
El mensaje estuvo cargado de sentimientos que muchos cubanos separados de sus familias por la emigración conocen bien. Baby Lores reflexionó sobre la importancia de no posponer los reencuentros ni dar por sentado que siempre habrá una próxima oportunidad.
«A veces pensamos que siempre habrá tiempo. A veces creemos que la próxima llamada, la próxima visita o el próximo viaje pueden esperar», escribió. «Hoy entiendo que los abrazos no se posponen».
No es la primera vez que su abuela ocupa un lugar especial en su vida pública. En enero de 2025, el artista viajó a Cuba por primera vez en seis años para visitarla mientras atravesaba un delicado estado de salud. Aquella decisión generó críticas entre algunos sectores del exilio cubano.
Sin embargo, Baby Lores dejó clara entonces su postura. «Si tengo que volver a regresar lo voy a hacer», afirmó, defendiendo que la familia estaba por encima de cualquier cuestionamiento.
El 2026 ha sido un año especialmente intenso para el cantante. En marzo, su fundación Somos Esperanza recibió un reconocimiento en el Capitolio de Washington por su trabajo con niños con autismo y otras capacidades diferentes. Un mes después también acompañó públicamente el caso migratorio de su compañero El Insurrecto, detenido desde finales de 2025.
Ahora, en medio del dolor por la pérdida, Baby Lores se queda con la tranquilidad de haber escuchado aquella corazonada que lo llevó de vuelta a Cuba a tiempo para despedirse.
«Gracias, abuela, por todo tu amor. Y gracias, Dios, por permitirme despedirme de ella sin saber que me estaba despidiendo. Descansa en paz», concluyó.
Preguntas frecuentes sobre el fallecimiento de la abuela de Baby Lores y los reencuentros familiares en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Qué motivó a Baby Lores a viajar de urgencia a Cuba antes del fallecimiento de su abuela?
Baby Lores sintió una corazonada que lo impulsó a viajar de urgencia a Cuba, lo que finalmente le permitió despedirse de su abuela uno de los momentos más importantes de su vida. El artista sintió la necesidad de viajar sin saber exactamente por qué, pero esa intuición le permitió dar el último abrazo a su abuela.
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¿Cómo refleja la experiencia de Baby Lores la situación de los cubanos en el extranjero?
La experiencia de Baby Lores resalta el dilema emocional que enfrentan muchos cubanos en el extranjero, quienes deben lidiar con la separación de sus seres queridos debido a la emigración. El mensaje del artista enfatiza la importancia de no posponer los reencuentros familiares, un sentimiento compartido por muchos emigrantes cubanos.
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¿Qué impacto tienen los reencuentros familiares en la comunidad cubana en el exterior?
Los reencuentros familiares tienen un profundo impacto emocional en la comunidad cubana en el exterior, generando una conexión emocional fuerte y a menudo compartida en redes sociales. Estos momentos documentados en plataformas como TikTok reflejan el deseo de ver a sus seres queridos y el dolor de la separación, convirtiendo cada viaje en un acontecimiento significativo.
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¿Cuál es el desafío principal que enfrentan los cubanos para reunirse con sus familias en la isla?
El principal desafío para los cubanos al intentar reunirse con sus familias en la isla son las barreras legales y económicas que dificultan los viajes. Las restricciones migratorias, los altos costos de los pasajes y la situación legal en el extranjero complican las visitas a Cuba, lo que hace que cada reencuentro sea un esfuerzo considerable.
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