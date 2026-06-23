Estados Unidos asesta un duro golpe al corazón financiero del régimen cubano

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Estados Unidos sancionó al Banco Financiero Internacional S.A. (BFI) y a RAFIN S.A., dos entidades vinculadas a GAESA que Washington identifica como piezas clave en el movimiento y la gestión del dinero del régimen cubano.

Según comunicados del Departamento de Estado y del secretario Marco Rubio, las designaciones fueron adoptadas bajo la Orden Ejecutiva 14404, firmada por el presidente Donald Trump, para sancionar a personas y entidades relacionadas con la represión en Cuba y amenazas a la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos.

El golpe apunta directamente al sistema financiero controlado por el conglomerado militar, porque BFI maneja, según el Departamento de Estado, la gran mayoría de las transacciones con entidades extranjeras que operan dentro y fuera de Cuba.

La ficha oficial señala que el Banco Financiero Internacional es una institución bancaria comercial absorbida por GAESA en 2016 y sancionada ahora por operar en el sector de los servicios financieros de la economía cubana.

RAFIN S.A. también fue sancionada por operar en ese sector. Washington la describe como un componente clave de la gestión financiera del conglomerado GAESA, estructura que Rubio señaló como el “músculo financiero” detrás del aparato represivo del régimen cubano.

En su comunicado, Rubio afirmó que dos de las entidades designadas son instituciones financieras vinculadas a GAESA y relacionadas con el movimiento de dinero en nombre del régimen, mientras otra es una empresa logística asociada al conglomerado militar.

Esa tercera entidad es Almacenes Universales S.A. (AUSA), subsidiaria de GAESA dedicada a servicios de logística, almacenamiento, manipulación y transporte, incluidas actividades portuarias. Según el Departamento de Estado, AUSA controla el tráfico de contenedores en la Zona Especial de Desarrollo Mariel.

Rubio sostuvo en X que la situación en Cuba “se está deteriorando” mientras el régimen “corrupto, brutal y antiestadounidense” prioriza su control total sobre la libertad, las oportunidades y el bienestar básico del pueblo cubano.

El secretario de Estado acusó a GAESA de servir como “el principal vector” para que las élites del régimen roben los escasos recursos de la isla y los desvíen hacia la represión, la subversión antiestadounidense y el espionaje, en lugar de destinarlos a escuelas, plantas eléctricas y necesidades básicas.

Washington también incluyó en las sanciones a GeoMinera S.A. y a la Empresa Siderúrgica José Martí, conocida como Antillana de Acero, por operar en el sector de los metales y la minería de la economía cubana.

El Departamento de Estado indicó que GeoMinera es una empresa estatal bajo la jurisdicción del Ministerio de Energía y Minas que utiliza inversiones extranjeras, incluidas las de la australiana Antilles Gold y otras compañías, para administrar activos minerales metálicos no vinculados al níquel en Cuba.

La Empresa Siderúrgica José Martí fue descrita como el mayor productor de acero bruto de Cuba y, según la ficha oficial, fue sometida recientemente a un proceso de modernización y expansión en colaboración con entidades rusas.

Las sanciones también alcanzan a Annalie Lilliam Rueda Cardero, identificada por el Departamento de Estado como familiar adulta de Alejandro Castro Espín, exjefe de los servicios de inteligencia cubanos e hijo de Raúl Castro. En su comunicado, Rubio la señaló como esposa de Castro Espín.

Como resultado de las medidas, todos los bienes e intereses de las personas y entidades designadas que estén en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben ser reportados a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro.

El Departamento de Estado advirtió además que las personas extranjeras, incluidas instituciones financieras, que realicen transacciones con sancionados bajo la Orden Ejecutiva 14404 o que operen en sectores como energía, defensa, metales y minería, servicios financieros o seguridad de la economía cubana, también pueden quedar expuestas a sanciones.

Rubio advirtió que cualquier persona que proporcione servicios a estos actores sancionados corre el riesgo de ser sancionada, y dijo que los bancos extranjeros y otras empresas que mantengan actividades con esas entidades deben congelarlas de inmediato.