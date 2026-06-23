"Muy orgullosa de ti Leo": Shakira envía mensaje a Messi tras convertirse en el máximo goleador en la historia de los mundiales

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Shakira le dedicó un emotivo mensaje a Lionel Messi a través de una historia en su cuenta oficial de Instagram, luego de que el capitán argentino se convirtiera en el máximo goleador de la historia de los Mundiales con su doblete ante Austria el lunes en el Dallas Stadium de Arlington, Texas.

La cantante colombiana etiquetó a @leomessi y escribió: «Muy orgullosa de ti, Leo, y de todo lo que estás logrando por tu familia, tu país y por todos los latinos!!! Tu entrega y dedicación son un ejemplo para muchos. ¡Sigue brillando!»

El mensaje llegó poco después de que Messi anotara dos veces para darle a Argentina una victoria 2-0 sobre Austria, resultado que llevó al astro a acumular 18 goles en la historia del torneo y superar el récord de 16 que sostenía el alemán Miroslav Klose desde Brasil 2014.

Captura Instagram / Shakira

Shakira no solo celebró el hito desde las redes sociales: estuvo presente en el estadio durante el partido junto a sus hijos Milan y Sasha, y las cámaras de televisión la captaron en tres ocasiones distintas a lo largo del encuentro.

La primera aparición fue al inicio del segundo tiempo, cuando Milan la abrazó y la besó ante las pantallas gigantes del recinto con capacidad para 80,000 espectadores, lo que desató una ovación masiva del público.

Seis minutos después, la artista volvió a aparecer en cámara junto a sus dos hijos, y nuevamente el estadio estalló en aplausos mientras ella saludaba y lanzaba besos a la gente.

A falta de veinte minutos para el final, Shakira fue captada por tercera vez, consolidando su presencia como uno de los momentos más comentados de la jornada en las redes sociales.

La conexión entre la cantante y el torneo es histórica: Shakira protagonizó la ceremonia inaugural del Mundial 2026 el 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México, donde interpretó «Dai Dai» junto a Burna Boy, convirtiéndose en la única artista con cuatro canciones oficiales ligadas a una Copa del Mundo, tras Waka Waka en Sudáfrica 2010 y La La La en Brasil 2014.

El vínculo entre Shakira y Messi tiene también un capítulo personal: ambos compartieron años en el entorno del FC Barcelona, donde el astro argentino y Gerard Piqué —expareja de la cantante— eran compañeros y amigos íntimos. Tras la separación de Shakira y Piqué en 2022, la artista retomó su cercanía con la familia Messi.

Con el doblete ante Austria, Messi igualó además la hazaña de anotar en seis partidos consecutivos de Copa del Mundo, proeza que solo habían logrado antes Just Fontaine y Jairzinho.

Argentina, que defiende el título obtenido en Qatar 2022, clasificó matemáticamente a los 16avos de final como líder del Grupo J con seis puntos en dos partidos. El próximo compromiso del equipo en el Dallas Stadium será el sábado ante Argelia.