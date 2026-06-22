A la altura de Fontaine y Jairzinho: Messi marca en seis partidos mundialistas seguidos

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Lionel Messi volvió a reescribir la historia del fútbol mundial este lunes con un doblete ante Austria en el AT&T Stadium de Dallas, que selló una victoria argentina por 2-0 y lo colocó junto a Just Fontaine y Jairzinho como los únicos tres futbolistas capaces de anotar en seis partidos consecutivos de Copa del Mundo.
El capitán albiceleste convirtió en los minutos 38 y 90+5 para llevar su cuenta a 18 goles en Copas del Mundo, superando definitivamente el récord histórico de Miroslav Klose (16 goles) y consolidándose como el máximo goleador de la historia del torneo.
La racha de seis partidos consecutivos con gol abarca dos ediciones mundialistas distintas.
En Qatar 2022, Messi anotó en los octavos de final ante Australia, los cuartos ante Países Bajos, la semifinal frente a Croacia y la final contra Francia.
Ya en el Mundial 2026, extendió la serie con un hat-trick en el debut ante Argelia —el 17 de junio en el Arrowhead Stadium de Kansas City, su primer triplete mundialista— y la completó con el doblete ante Austria.
Fontaine logró la marca en Suecia 1958, anotando en los seis partidos que disputó Francia con un total de 13 goles, cifra que sigue siendo el récord de goles en una sola edición del torneo.
Jairzinho igualó la hazaña en México 1970, marcando en los seis encuentros del campeón Brasil con siete goles.
A diferencia de ambos, Messi construyó su racha a caballo entre dos torneos, lo que subraya la extraordinaria consistencia goleadora que ha mantenido a lo largo de los años.
El doblete ante Austria fue además el partido número 202 de Messi con la selección argentina, en la que acumula 122 goles como máximo artillero histórico.
A sus 39 años, el capitán argentino acumula una colección de récords mundialistas sin parangón: 27 partidos disputados en el torneo, superando a Lothar Matthäus, y la distinción de ser el primer futbolista en la historia en participar en seis ediciones distintas de la Copa del Mundo, desde Alemania 2006 hasta el torneo que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá.
También ostenta el mayor número de participaciones directas en goles —sumando anotaciones y asistencias— en toda la historia del torneo.
El resultado ante Austria aseguró además la clasificación de Argentina a la siguiente ronda del torneo, con el equipo liderando el Grupo J tras dos victorias en dos partidos.
Messi igualó el récord de Klose el 17 de junio con su triplete ante Argelia y lo superó con el primer gol ante Austria, cerrando así un ciclo que comenzó cuando muchos consideraban inalcanzable la marca del alemán.
Argelia, rival en el debut de Argentina en este Mundial 2026, se enfrenta este lunes a Jordania en el Levi's Stadium de San Francisco, en un partido que definirá las opciones de clasificación del Grupo J.
Preguntas frecuentes sobre el récord de Lionel Messi en el Mundial 2026
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es el nuevo récord de Messi en los Mundiales?
Lionel Messi se convirtió en el máximo goleador de la historia de las Copas del Mundo al alcanzar los 18 goles, superando el récord anterior de Miroslav Klose con 16 goles.
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¿Cómo logró Messi marcar en seis partidos mundialistas consecutivos?
Messi anotó en seis partidos consecutivos de Copa del Mundo, comenzando desde los octavos de final de Qatar 2022 hasta el partido contra Austria en el Mundial 2026, demostrando una consistencia goleadora excepcional.
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¿En qué partidos del Mundial 2026 ha destacado Messi?
En el Mundial 2026, Messi destacó con un hat-trick en el debut contra Argelia y un doblete ante Austria, asegurando la clasificación de Argentina a la siguiente ronda.
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¿Cuál es el significado del récord de Messi en términos históricos?
El récord de Messi de ser el máximo goleador en la historia de los Mundiales subraya su impacto y longevidad en el fútbol internacional, colocándose junto a leyendas como Just Fontaine y Jairzinho por anotar en seis partidos consecutivos.
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¿Qué logros adicionales ha alcanzado Messi en este Mundial?
Además de su récord goleador, Messi se convirtió en el primer jugador en la historia en participar en seis Mundiales y ha logrado marcar en todas las fases de un torneo mundialista.
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