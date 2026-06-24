Cubana denuncia penurias en hospital habanero: «Lloré de vergüenza, cansancio, impotencia y tristeza»

Cubana relata gesto de solidaridad en un hospital de La Habana

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La cubana Irina Diéguez Toledo publicó en Facebook un desgarrador testimonio sobre las condiciones que vivió como acompañante de su tío en el Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología (INOR) de La Habana, donde el hambre, los apagones, la falta de agua y el calor extremo se impusieron sobre cualquier otra realidad.

El tío de Diéguez Toledo fue ingresado en el principal centro oncológico del país para un chequeo preoperatorio y una operación de dos lesiones en el cuero cabelludo descritas como «muy dolorosas y peligrosas».

La cirugía no pudo realizarse por problemas respiratorios del paciente, aunque el joven médico jefe del Servicio de Tumores Periféricos gestionó personalmente los antibióticos indicados.

La autora destacó la entrega del personal médico pese a las circunstancias: «La atención magnífica, a pesar de escucharles hablar de no haber dormido a causa de los apagones y de las penurias que vivimos los cubanos. Con la diferencia de que ellos trabajan con personas y aún así, se esfuerzan».

El momento más estremecedor del relato ocurrió mientras Diéguez Toledo caminaba por el pasillo hablando por teléfono.

Mencionó que había comido únicamente un pan con mantequilla en todo el día.

Un joven de Bejucal que llevaba semanas en el hospital cuidando a su padre escuchó la conversación y le extendió un plato con pollo empanado, chicharritas y dos panes.

«No quise. Él insistió. Y lloré de vergüenza, de cansancio, de impotencia, de tristeza», escribió.

El episodio la llevó a una reflexión que resume la crisis alimentaria que atraviesa la isla: «Nunca sentí tanta hambre y comprendí que el hambre duele. Tengo amigos y amigas, basta una llamada y me ofrecerán lo que tienen. Pero la mayoría la estamos pasando MAL».

A las carencias de comida se sumaron las condiciones materiales del hospital: dos días sin agua por un fallo en el sistema de bombeo sin solución inmediata, calor extremo en los cuartos, ventanas que no cerraban, enjambres de mosquitos y tomacorrientes con problemas eléctricos.

«Siento rabia porque allí no se podía dormir a pesar del ventilador», señaló.

El testimonio no es un caso aislado.

Más de 96,000 pacientes aguardaban cirugías en Cuba en mayo de 2026, entre ellos 11,000 niños, mientras que 461 de 651 fármacos esenciales registraban existencias en cero, según datos de la crisis sanitaria documentada en el país.

El propio ministro de Salud, José Ángel Portal Miranda, reconoció ante la Asamblea Nacional en julio de 2025 la existencia de una «crisis estructural sin precedentes».

La crisis alimentaria agrava el cuadro: el 33.9% de los hogares cubanos tuvo al menos un miembro que se fue a dormir con hambre en los últimos 30 días, según datos de mayo de 2025, frente al 24.6% registrado en 2024.

Los apagones en hospitales cubanos alcanzaron cortes de entre veinte y 48 horas consecutivas, afectando directamente la operatividad de los centros de salud.

Diéguez Toledo cerró su publicación con una pregunta directa al régimen: «¿Qué necesidad tenemos de continuar padeciendo, de continuar soportando tanta indiferencia del Gobierno que anunció medidas 'salvadoras' y deja morir a la gente?»