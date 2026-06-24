Buscan desesperadamente a cubano desaparecido tras salir de un hotel en Varadero

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La familia de Noel de Jesús Ramos González, un camagüeyano de 60 años, lleva más de un mes buscándolo sin resultado tras perder todo contacto con él después de que abandonara el Hotel Cuatro Palmas, en Varadero, el pasado 1 de mayo.

El llamado urgente fue difundido por la periodista matancera Yirmara Torres Hernández en Facebook, con autorización del hermano del desaparecido.

Noel reside en Camagüey, aunque su hermano Norberto Ramos González -estomatólogo que actualmente cumple misión médica en Santa Lucía- estima que no regresaba a esa provincia desde julio de 2025.

El último contacto que Norberto tuvo con él fue el 23 de abril, vía WhatsApp. Dos días después, Noel se comunicó con su hermano mayor, residente en Cabo Verde. El Día de las Madres habló con una novia que tenía en La Habana. Desde entonces, silencio absoluto.

La familia confirmó con la dirección del hotel que Noel estuvo hospedado allí y que su fecha de salida fue el 1 de mayo. Al marcharse, tenía pagado el transporte hacia La Habana, pero nadie sabe qué ocurrió después.

Torres Hernández advierte en su publicación que el desaparecido atravesaba un momento personal muy difícil.

«Norberto refiere que su hermano tenía serios problemas personales y había manifestado ideas de hacerse daño». A pesar de ello, lo describe como «una persona coherente, con una apariencia impecable y con recursos económicos, pero estaba muy deprimido».

Tras recorrer hospitales y otros lugares durante más de un mes sin encontrar rastro, la familia presentó una denuncia formal en Camagüey.

Al no obtener respuesta institucional, decidieron visibilizar el caso en las redes sociales, un recurso al que cada vez más familias cubanas se ven obligadas a acudir ante la ausencia de mecanismos estatales de búsqueda de personas desaparecidas.

La situación se complica porque la mayoría de los familiares de Noel están fuera de Cuba. «Todos están desesperados», señala Torres Hernández, quien pide especialmente la colaboración de quienes vivan en Varadero o La Habana, los dos lugares donde el hombre se movió en sus últimas semanas.

Quien tenga información sobre el paradero de Noel de Jesús Ramos González puede contactar a su hermano Norberto al número 50717219 o a su cuñada Yunaisi al 52084636.

Este caso se suma a una serie de desapariciones recientes en Cuba que han sido visibilizadas exclusivamente a través de Facebook.

En la Isla no existe un sistema equivalente a la Alerta Ámbar (mecanismo de difusión especializado para la búsqueda inmediata de niños y adolescentes reportados como desaparecidos) ni registros públicos oficiales de personas ausentes, lo que deja a las familias sin más herramienta que las redes sociales.

egún datos del Observatorio de Género de Alas Tensas, en 2025 se documentaron al menos 40 desapariciones de mujeres, niñas y niños en Cuba, de las cuales seis fueron halladas sin vida.