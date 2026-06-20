Denuncian desaparición forzada de Manuel Cuesta Morúa tras ser detenido

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El Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC) denunció este sábado la desaparición forzada del opositor Manuel Cuesta Morúa tras su detención violenta por agentes de la Seguridad del Estado y efectivos policiales en La Habana, sin que sus familiares ni allegados hayan recibido información oficial sobre su paradero.

La detención ocurrió esta mañana en la unidad policial de Zanja, en Centro Habana, adonde Cuesta Morúa acudió tras recibir una llamada de alguien que se identificó como el Primer Teniente Lázaro Aroche, supuesto oficial de Instrucción Penal, quien le ordenó presentarse en esa instalación.

Al llegar, cinco policías y dos agentes de la Seguridad del Estado lo esperaban. Según la denuncia del CTDC, «Manuel Cuesta Morúa fue sujetado, esposado y conducido por la fuerza hacia un vehículo policial. Durante la detención se empleó violencia para introducirlo en el patrullero».

María Mercedes Benítez, quien acompañó al opositor a la citación, protestó públicamente al presenciar la detención y declaró que Cuesta Morúa «no era un criminal ni un asesino, sino un opositor pacífico y defensor de los derechos humanos».

Un agente policial la amenazó con encarcelarla si no cesaba y, posteriormente, la obligaron a regresar al interior de la estación, donde le solicitaron su documentación e información personal.

Captura de Facebook

Las autoridades no informaron a Benítez del lugar al que trasladaban al detenido. El CTDC señaló que existen indicios, sin confirmar oficialmente, de que Cuesta Morúa podría haber sido llevado a Villa Marista o al centro de instrucción penal conocido como 100 y Aldabó, ambas instalaciones del Ministerio del Interior históricamente asociadas a la detención e interrogatorio de presos políticos en régimen de incomunicación.

Esta detención se produce un día después de que la Seguridad del Estado sitiara el domicilio de Benítez, donde también se encontraba Cuesta Morúa, y le entregara la citación formal para las 9:00 a.m. del sábado. En aquel momento, el opositor declaró que no acudiría, pero finalmente sí se presentó.

El CTDC calificó el operativo como parte de «un patrón de vigilancia, hostigamiento y persecución» y responsabilizó directamente al régimen cubano de la integridad física y psicológica del detenido.

«Responsabilizamos al régimen cubano y a los órganos de la Seguridad del Estado de la integridad física y psicológica de Manuel Cuesta Morúa mientras permanezca privado de libertad y en paradero desconocido», señaló la organización.

Cuesta Morúa, sociólogo, filósofo e historiador vinculado a la Corriente Socialdemócrata Cubana, preside el CTDC desde febrero de 2026. Su historial de represión incluye detenciones en septiembre de 2021, enero de 2022 y julio de 2022, además de restricciones de movilidad impuestas desde 2019.

El CTDC exigió información inmediata sobre el paradero del opositor, garantías para su integridad, comunicación con sus familiares, acceso a asistencia jurídica y su liberación. La organización cerró su denuncia con tres palabras: «Esto es represión».