Denuncian desaparición forzada de Manuel Cuesta Morúa tras ser detenido

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El Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC) denunció este sábado la desaparición forzada del opositor Manuel Cuesta Morúa tras su detención violenta por agentes de la Seguridad del Estado y efectivos policiales en La Habana, sin que sus familiares ni allegados hayan recibido información oficial sobre su paradero.
La detención ocurrió esta mañana en la unidad policial de Zanja, en Centro Habana, adonde Cuesta Morúa acudió tras recibir una llamada de alguien que se identificó como el Primer Teniente Lázaro Aroche, supuesto oficial de Instrucción Penal, quien le ordenó presentarse en esa instalación.
Al llegar, cinco policías y dos agentes de la Seguridad del Estado lo esperaban. Según la denuncia del CTDC, «Manuel Cuesta Morúa fue sujetado, esposado y conducido por la fuerza hacia un vehículo policial. Durante la detención se empleó violencia para introducirlo en el patrullero».
María Mercedes Benítez, quien acompañó al opositor a la citación, protestó públicamente al presenciar la detención y declaró que Cuesta Morúa «no era un criminal ni un asesino, sino un opositor pacífico y defensor de los derechos humanos».
Un agente policial la amenazó con encarcelarla si no cesaba y, posteriormente, la obligaron a regresar al interior de la estación, donde le solicitaron su documentación e información personal.
Las autoridades no informaron a Benítez del lugar al que trasladaban al detenido. El CTDC señaló que existen indicios, sin confirmar oficialmente, de que Cuesta Morúa podría haber sido llevado a Villa Marista o al centro de instrucción penal conocido como 100 y Aldabó, ambas instalaciones del Ministerio del Interior históricamente asociadas a la detención e interrogatorio de presos políticos en régimen de incomunicación.
Esta detención se produce un día después de que la Seguridad del Estado sitiara el domicilio de Benítez, donde también se encontraba Cuesta Morúa, y le entregara la citación formal para las 9:00 a.m. del sábado. En aquel momento, el opositor declaró que no acudiría, pero finalmente sí se presentó.
El CTDC calificó el operativo como parte de «un patrón de vigilancia, hostigamiento y persecución» y responsabilizó directamente al régimen cubano de la integridad física y psicológica del detenido.
«Responsabilizamos al régimen cubano y a los órganos de la Seguridad del Estado de la integridad física y psicológica de Manuel Cuesta Morúa mientras permanezca privado de libertad y en paradero desconocido», señaló la organización.
Cuesta Morúa, sociólogo, filósofo e historiador vinculado a la Corriente Socialdemócrata Cubana, preside el CTDC desde febrero de 2026. Su historial de represión incluye detenciones en septiembre de 2021, enero de 2022 y julio de 2022, además de restricciones de movilidad impuestas desde 2019.
El CTDC exigió información inmediata sobre el paradero del opositor, garantías para su integridad, comunicación con sus familiares, acceso a asistencia jurídica y su liberación. La organización cerró su denuncia con tres palabras: «Esto es represión».
Preguntas frecuentes sobre la detención de Manuel Cuesta Morúa en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Quién es Manuel Cuesta Morúa y por qué es relevante en Cuba?
Manuel Cuesta Morúa es un opositor cubano conocido por su activismo en defensa de los derechos humanos y su papel como presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC). Ha sido detenido en varias ocasiones por el régimen cubano debido a su posición crítica y su lucha por una transición democrática en la isla.
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¿Qué se sabe sobre la desaparición forzada de Manuel Cuesta Morúa?
La desaparición forzada de Manuel Cuesta Morúa ocurrió tras ser detenido violentamente por la Seguridad del Estado y la policía en La Habana. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre su paradero, aunque existen indicios de que podría haber sido trasladado a instalaciones del Ministerio del Interior, como Villa Marista o 100 y Aldabó.
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¿Cómo ha reaccionado el Consejo para la Transición Democrática en Cuba ante esta detención?
El CTDC ha denunciado públicamente la detención de Cuesta Morúa como parte de un patrón de represión sistemático por parte del régimen cubano. El Consejo responsabiliza al gobierno cubano por la integridad física y psicológica de Cuesta Morúa y exige información inmediata sobre su paradero, así como su liberación.
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¿Qué contexto social y político rodea la detención de Manuel Cuesta Morúa?
La detención de Cuesta Morúa ocurre en un clima de creciente represión en Cuba, donde el gobierno intensifica su control sobre la población ante protestas motivadas por la crisis económica, apagones y escasez de alimentos. El régimen cubano ha sido acusado de emplear tácticas de hostigamiento y detenciones arbitrarias para silenciar a voces disidentes y opositoras.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.