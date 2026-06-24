Brutal pelea entre pasajeros de un crucero de Carnival durante el desembarque en PortMiami

Una batalla campal entre dos familias en el área de aduanas de PortMiami terminó con 16 personas incluidas en la lista de «Prohibido Navegar» de Carnival Cruise Line, según confirmó un portavoz de la naviera a Telemundo 51.
El incidente ocurrió el lunes durante el desembarque del crucero Carnival Conquest, que regresaba de un viaje a las Bahamas.
Según el vocero de la compañía, el altercado se desató mientras los pasajeros atravesaban el proceso de inspección de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.
El video del incidente, publicado por la cuenta de Instagram OnlyInDade, muestra a múltiples personas empujándose, pateándose y lanzándose puñetazos en medio de las filas de espera, con maletas y equipaje tirados en el suelo. La publicación describe que el caos involucró a un menor de edad.
Había una gran gritería mientras tenía lugar la trifulca. El resto de los pasajeros se mantuvo a distancia y grababa con sus celulares.
Oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza intervinieron para restablecer el orden, y la Oficina del Sheriff del Condado Miami-Dade también respondió al llamado. No se reportaron heridas graves, traslados hospitalarios ni arrestos.
Ninguna de las dos familias quiso presentar cargos contra la otra, informó la oficina del sheriff.
Como consecuencia directa, Carnival aplicó su política de conducta y vetó a los 16 involucrados de todos sus cruceros.
«No toleramos ese tipo de comportamiento. Estas personas pueden buscar otras líneas de cruceros, pero no son bienvenidas en nuestros barcos», declaró el portavoz de la compañía.
La lista de «Prohibido Navegar» de Carnival se comparte entre todas las marcas de la corporación, que incluye Princess Cruises, Holland America y otras.
Los vetados son notificados por múltiples canales y se les niega el abordaje directamente en el muelle, incluso si logran hacer una reserva.
La política de la naviera también contempla multas de hasta $500 para pasajeros cuya conducta afecte la seguridad o el bienestar de otros.
Este episodio no es el primero de su tipo. En abril de 2025, Carnival vetó a 24 pasajeros tras una pelea masiva en el puerto de Galveston, Texas, durante el desembarque del Carnival Jubilee, incidente que también derivó en al menos un arresto con cargos penales.
Las imágenes del lunes en PortMiami se viralizaron con rapidez: la publicación de OnlyInDade acumuló más de 10,700 reacciones en pocas horas, convirtiendo el incidente en uno de los videos más comentados en las redes sociales de Miami-Dade.
Preguntas Frecuentes sobre el Incidente en el Crucero Carnival en PortMiami
CiberCuba te lo explica:
¿Qué ocurrió durante el desembarque del crucero Carnival Conquest en PortMiami?
Durante el desembarque del crucero Carnival Conquest en PortMiami, se desató una pelea entre dos familias en el área de aduanas. El altercado involucró a 16 personas que fueron incluidas en la lista de «Prohibido Navegar» de Carnival Cruise Line. Aunque no se reportaron heridas graves ni arrestos, el incidente generó gran conmoción y fue ampliamente difundido en redes sociales.
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¿Qué medidas tomó Carnival Cruise Line tras el altercado en PortMiami?
Carnival Cruise Line vetó a las 16 personas involucradas en la pelea, prohibiéndoles navegar en cualquiera de sus barcos. La empresa aplicó su política de conducta y compartió la lista de «Prohibido Navegar» entre todas las marcas de la corporación, asegurando que estas personas no serán bienvenidas nuevamente a bordo.
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¿Cuál es la política de Carnival Cruise Line respecto a comportamientos inadecuados a bordo?
Carnival Cruise Line tiene una política estricta que prohíbe comportamientos que afecten la seguridad o el bienestar de otros pasajeros. Esta política incluye multas de hasta $500 y la inclusión en la lista de «Prohibido Navegar» para quienes infrinjan las normas, impidiendo su futuro acceso a cualquier crucero de la compañía.
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¿Qué repercusiones tuvo el incidente del crucero en las redes sociales?
El incidente en el crucero se viralizó rápidamente en redes sociales. La publicación en la cuenta de Instagram OnlyInDade acumuló más de 10,700 reacciones en pocas horas, convirtiéndose en uno de los videos más comentados en las redes sociales de Miami-Dade, destacando la repercusión del suceso.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.