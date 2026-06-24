¿Necesitas un triciclo eléctrico para tu negocio? Aprovecha esta oferta especial de Casalinda Shop

La tienda online Casalinda Shop anunció la comercialización en Cuba del triciclo eléctrico tipo pick-up SK-2101, un vehículo diseñado para combinar transporte de pasajeros y carga ligera, disponible actualmente por 3,900 USD, tras una rebaja desde su precio original de 4,950 USD.
El modelo destaca por su cabina cerrada con dos puertas, capacidad para tres pasajeros y una caja de carga trasera muy atractiva para emprendedores, trabajadores por cuenta propia y familias que buscan una alternativa de movilidad ante los elevados precios de los automóviles y las limitaciones del transporte público en la Isla.
Según la información técnica del fabricante, el triciclo incorpora un motor eléctrico sin escobillas de 2,000 watts, alimentado por una batería de 72 voltios y 58 amperios-hora, capaz de ofrecer una autonomía de hasta 60 kilómetros, dependiendo de factores como el terreno, la carga transportada y las condiciones de conducción.
La velocidad máxima declarada es de 41 kilómetros por hora, mientras que la capacidad máxima de carga alcanza los 550 kilogramos, una cifra que lo convierte en una opción interesante para actividades comerciales y de reparto.
Pensado para el entorno urbano
El SK-2101 cuenta con tablero digital, luces delanteras y traseras, direccionales, claxon, puerto USB y sistema multimedia con pantalla táctil, de acuerdo con el manual de usuario suministrado por el fabricante. También incorpora marcha adelante y reversa, así como tres niveles de velocidad seleccionables desde el manillar.
Entre sus características sobresale el diseño tipo camioneta compacta, con compartimiento de carga cubierto y cabina protegida frente a la lluvia o el sol, algo especialmente valorado en un país donde los medios de transporte eléctricos ligeros han ganado popularidad en los últimos años.
El fabricante señala además que la batería requiere entre seis y ocho horas de carga mediante una conexión estándar de 110 voltios.
Crece la oferta de vehículos eléctricos
La llegada de este modelo se suma a la creciente presencia de motos, triciclos y otros vehículos eléctricos comercializados por tiendas online dirigidas al mercado cubano en medio de la crisis de combustible en la que se encuentra el país.
El vehículo resulta atractivo para pequeños negocios privados que necesitan una solución económica frente a los altos costos del combustible y las dificultades para adquirir vehículos convencionales.
Casalinda Shop promociona el triciclo como una opción de entrega inmediata en La Habana, orientada tanto al transporte de personas como al traslado de mercancías en recorridos urbanos y suburbanos. La oferta tiene además un carácter limitado, ya que la tienda dispone de solo 20 unidades disponibles, por lo que los interesados deberán actuar con rapidez para aprovechar el precio promocional de 3,900 dólares.
Preguntas frecuentes sobre la oferta de triciclos eléctricos en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Qué características destaca el triciclo eléctrico SK-2101 de Casalinda Shop?
El triciclo eléctrico SK-2101 destaca por su cabina cerrada con capacidad para tres pasajeros y una caja de carga trasera. Está equipado con un motor eléctrico de 2,000 watts y una batería de 72 voltios, ofreciendo una autonomía de hasta 60 kilómetros. Su velocidad máxima es de 41 km/h y soporta una carga de hasta 550 kilogramos, lo que lo convierte en una opción ideal para actividades comerciales y urbanas.
¿Cuál es el precio actual del triciclo SK-2101 y cuántas unidades están disponibles?
El precio promocional del triciclo SK-2101 es de 3,900 USD, una rebaja respecto a su precio original de 4,950 USD. Casalinda Shop ha indicado que solo hay 20 unidades disponibles, por lo que los interesados deben actuar rápidamente para aprovechar esta oferta limitada.
¿Cómo se comparan los triciclos eléctricos con los de combustión en términos de eficiencia y uso en Cuba?
Los triciclos eléctricos son más eficientes y económicos en términos de costo operativo en comparación con los de combustión, especialmente en un contexto de crisis de combustible en Cuba. Mientras que los eléctricos ofrecen una solución más silenciosa y ecológica, los modelos de combustión como el M005 ofrecen mayor autonomía y potencia, siendo ideales para cargas más pesadas y trabajos exigentes.
¿Qué ventajas ofrecen los triciclos eléctricos frente a la crisis de combustible en Cuba?
Los triciclos eléctricos ofrecen una solución viable al problema de escasez de combustible en Cuba, ya que no dependen de gasolina o diésel, lo que los convierte en una opción esencial para la movilidad y el transporte de mercancías. Además, su bajo costo operativo y mantenimiento mínimo los hacen especialmente atractivos para emprendedores y pequeños negocios en la isla.
¿Cómo está afectando la crisis de combustible a la movilidad en Cuba y qué papel juegan los triciclos eléctricos?
La crisis de combustible ha paralizado gran parte del transporte público en Cuba, obligando a muchos ciudadanos a recurrir a triciclos eléctricos para desplazarse. Estos vehículos se han convertido en un salvavidas en ciudades como La Habana, donde el transporte estatal ha colapsado. A pesar de su precio elevado, los triciclos eléctricos representan una de las pocas alternativas de movilidad disponibles en la actualidad.
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