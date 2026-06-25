Colapsan edificios en el estado Miranda, Venezuela, tras terremotos

Un terremoto de magnitud 7.2 sacudió Venezuela este miércoles a las 6:04 de la tarde, hora local, dejando al menos dos edificios colapsados en el sector Los Palos Grandes, municipio Chacao, en el este de Caracas, según un reporte desde el lugar de los hechos del periodista Román Camacho.

El comisario Luis Gonzalo, director de Polichacao, confirmó en declaraciones desde el sitio que en ese municipio se registraron «dos estructuras afectadas en su totalidad y más de 90 estructuras con afectaciones».

En San Bernardino, perteneciente al municipio Libertador, también colapsó un edificio, mientras que en el municipio de Sucre una edificación perdió las paredes de varios pisos. El municipio de Baruta no reportó daños estructurales de consideración.

A las 8:20 de la noche, los equipos de rescate continuaban trabajando en las estructuras derrumbadas en Los Palos Grandes, con reportes de personas atrapadas bajo los escombros.

En el lugar se desplegaron funcionarios de Polichacao, Protección Civil, Bomberos de Caracas, Paramédicos Ángeles de la Autopista y la Policía Nacional Bolivariana.

Hasta ese momento, las autoridades no manejaban cifras oficiales de fallecidos ni heridos. «Hasta el momento no podemos dar las cifras», declaró el comisario Gonzalo al ser consultado sobre víctimas.

Las comunicaciones también resultaron afectadas: según Camacho, la red de telefonía Movistar quedó «totalmente colapsada», lo que dificultó la coordinación de los operativos y la obtención de información desde otros estados del país.

El epicentro del sismo fue reportado cerca de Morón, estado Carabobo, a unos 150 kilómetros al oeste de Caracas, con una profundidad de apenas 10 kilómetros. Esa escasa profundidad amplificó los efectos del movimiento telúrico en la capital. El sismo, que duró aproximadamente 51 segundos, también se sintió en Colombia, Curazao y Aruba, y provocó la activación de una alerta de tsunami para Venezuela y el Caribe. El aeropuerto de Caracas fue evacuado como medida preventiva.

Se reportaron además daños estructurales en los estados Aragua, Miranda, Anzoátegui y Bolívar, aunque sin detalles precisos disponibles en las primeras horas.

El gobierno de Nicolás Maduro guardó silencio durante al menos hora y media tras el evento, sin emitir un informe oficial sobre daños y víctimas, según reportó Tal Cual Digital.

Venezuela registró un terremoto de magnitud 7.3 en agosto de 2018, con epicentro en el norte de la península de Paria, que también se sintió con fuerza en Caracas. La zona de Los Palos Grandes es históricamente vulnerable por su suelo aluvial, que amplifica los efectos de los sismos, y el antecedente más devastador en esa área sigue siendo el Terremoto Cuatricentenario de 1967.

El comisario Gonzalo hizo un llamado a la población a mantener la calma y permanecer en espacios abiertos: «Es importante mantenerse en áreas abiertas por una réplica que pueda suceder».