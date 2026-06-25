“Si después de 10 años en EE.UU. te va mal…” El mensaje de este cubano está generando un fuerte debate

Un cubano residente en Florida conocido en TikTok como WHITESHARK (@whiteshark_i220a) publicó el miércoles un video de más de nueve minutos en el que arremete contra los compatriotas que llevan apenas dos o tres años en Estados Unidos y ya se quejan de que el país «es para esclavos» o de que «el dinero no alcanza».
El creador, que asegura haber llegado a EE.UU. hace cuatro años tras pasar 39 en Cuba, resume su postura con una pregunta directa: ¿cómo puede alguien que desperdició tres décadas bajo el comunismo exigirle resultados inmediatos a un país que lo acogió desde cero?
«Es tan ilógica la lógica del cubano que se queja de los estados unidos, se pasan veinte, veinticinco, treinta hasta cincuenta años desaprovechándolos en Cuba... y solo llevan dos tres años aquí y se empiezan a quejar que no tienen tiempo, que este país es para esclavos, que se les está yendo la vida y que el dinero no les alcanza para nada», afirma en el video.
Para ilustrar su argumento, WHITESHARK propone un experimento mental: imaginar a un turista europeo —alemán, italiano, francés o chino— llegando a Cuba con cuarenta años y sin un dólar en el bolsillo.
Su conclusión es que esa persona tendría que regresar a su país en dos o tres meses, porque el sistema comunista no permite crecer desde cero: primero te limita y luego te confisca lo que produces.
El contraste con EE.UU., dice, es radical: «Si usted tiene la capacidad de reinventarse, de ser inteligente, usted aquí tiene todas las herramientas para crecer, para pedir un préstamo, para montarte un negocio, para hacerte una empresa y empezar a generar ingresos».
El creador reconoce que él mismo se considera «un muerto de hambre» en términos relativos, pero subraya que en cuatro años logró más que en sus 39 años en Cuba.
También menciona que en Miami hay cubanos con menos de cinco años en el país, algunos todavía sin residencia, que ya acumulan más de un millón de dólares.
«Este es un país para personas que tengan la capacidad de salir adelante, personas con carácter, no personas flojas», sentencia.
WHITESHARK usa el hashtag #i220a, que identifica a miles de cubanos llegados durante la oleada migratoria de 2022-2023 que quedaron en un limbo legal con una orden de supervisión migratoria sin estatus definitivo, una comunidad muy activa en TikTok que comparte experiencias de adaptación y trabajo.
El debate que plantea el video no es nuevo en la diáspora cubana. Otros creadores han expresado mensajes similares, como Luis Sánchez (@bethechange80), quien se hizo viral con la frase «aquí se vino a trabajar, aquí no se vino a discotequear ni a pasarla bien».
La comunidad cubana en Florida está dividida entre quienes reconocen las dificultades reales del exilio —altos costos de vida, barreras idiomáticas, jornadas extenuantes y la presión de enviar remesas a la Isla— y quienes, como WHITESHARK, consideran que quejarse resulta injustificable dado el contraste con la vida bajo la dictadura.
El propio creador cierra su reflexión con las palabras que sus abuelos le repetían antes de emigrar: «Allá hay de todo y usted puede obtener lo que usted desea, pero tienes que esforzarte y tienes que trabajar como un mulo».
Preguntas Frecuentes sobre la Adaptación de Cubanos en Estados Unidos y el Retorno a Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué algunos cubanos se quejan de su vida en Estados Unidos tras emigrar?
Algunos cubanos que emigran a Estados Unidos expresan insatisfacción con aspectos de la vida allí, como el alto costo de vida y las largas jornadas laborales. Estos inmigrantes contrastan esta situación con la vida en Cuba, aunque enfrentan el reto de adaptarse a un nuevo entorno donde las oportunidades económicas son mayores.
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¿Qué ventajas se mencionan sobre vivir en Estados Unidos comparado con Cuba?
Estados Unidos ofrece más oportunidades para quienes tienen la capacidad de reinventarse y trabajar arduamente. Se pueden obtener préstamos, iniciar negocios y generar ingresos, lo cual es prácticamente imposible bajo el sistema económico cubano.
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¿Por qué algunos cubanos deciden regresar a Cuba después de vivir en el extranjero?
Algunos cubanos optan por regresar a Cuba buscando una vida más tranquila y libre de las presiones laborales y económicas que enfrentan en el extranjero. Sin embargo, esta decisión es polémica debido a la persistente crisis económica y la falta de servicios básicos en la isla.
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¿Qué críticas enfrentan los cubanos que deciden retornar a la isla?
Los cubanos que regresan a la isla a menudo enfrentan críticas y escepticismo de otros emigrantes que consideran que ignoran la realidad económica y social de Cuba. Las reacciones incluyen incredulidad y burla, cuestionando la viabilidad de vivir en Cuba dadas sus condiciones actuales.
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¿Qué papel juegan las redes sociales en el debate sobre la emigración cubana?
Las redes sociales, especialmente TikTok, se han convertido en un espacio donde los cubanos discuten sus experiencias migratorias y decisiones de retornar a Cuba. A través de videos, se exponen argumentos, se comparten experiencias personales y se generan debates sobre la vida dentro y fuera de la isla.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.