“Si después de 10 años en EE.UU. te va mal…” El mensaje de este cubano está generando un fuerte debate

Un cubano residente en Florida conocido en TikTok como WHITESHARK (@whiteshark_i220a) publicó el miércoles un video de más de nueve minutos en el que arremete contra los compatriotas que llevan apenas dos o tres años en Estados Unidos y ya se quejan de que el país «es para esclavos» o de que «el dinero no alcanza».

El creador, que asegura haber llegado a EE.UU. hace cuatro años tras pasar 39 en Cuba, resume su postura con una pregunta directa: ¿cómo puede alguien que desperdició tres décadas bajo el comunismo exigirle resultados inmediatos a un país que lo acogió desde cero?

«Es tan ilógica la lógica del cubano que se queja de los estados unidos, se pasan veinte, veinticinco, treinta hasta cincuenta años desaprovechándolos en Cuba... y solo llevan dos tres años aquí y se empiezan a quejar que no tienen tiempo, que este país es para esclavos, que se les está yendo la vida y que el dinero no les alcanza para nada», afirma en el video.

Para ilustrar su argumento, WHITESHARK propone un experimento mental: imaginar a un turista europeo —alemán, italiano, francés o chino— llegando a Cuba con cuarenta años y sin un dólar en el bolsillo.

Su conclusión es que esa persona tendría que regresar a su país en dos o tres meses, porque el sistema comunista no permite crecer desde cero: primero te limita y luego te confisca lo que produces.

El contraste con EE.UU., dice, es radical: «Si usted tiene la capacidad de reinventarse, de ser inteligente, usted aquí tiene todas las herramientas para crecer, para pedir un préstamo, para montarte un negocio, para hacerte una empresa y empezar a generar ingresos».

El creador reconoce que él mismo se considera «un muerto de hambre» en términos relativos, pero subraya que en cuatro años logró más que en sus 39 años en Cuba.

También menciona que en Miami hay cubanos con menos de cinco años en el país, algunos todavía sin residencia, que ya acumulan más de un millón de dólares.

«Este es un país para personas que tengan la capacidad de salir adelante, personas con carácter, no personas flojas», sentencia.

WHITESHARK usa el hashtag #i220a, que identifica a miles de cubanos llegados durante la oleada migratoria de 2022-2023 que quedaron en un limbo legal con una orden de supervisión migratoria sin estatus definitivo, una comunidad muy activa en TikTok que comparte experiencias de adaptación y trabajo.

El debate que plantea el video no es nuevo en la diáspora cubana. Otros creadores han expresado mensajes similares, como Luis Sánchez (@bethechange80), quien se hizo viral con la frase «aquí se vino a trabajar, aquí no se vino a discotequear ni a pasarla bien».

La comunidad cubana en Florida está dividida entre quienes reconocen las dificultades reales del exilio —altos costos de vida, barreras idiomáticas, jornadas extenuantes y la presión de enviar remesas a la Isla— y quienes, como WHITESHARK, consideran que quejarse resulta injustificable dado el contraste con la vida bajo la dictadura.

El propio creador cierra su reflexión con las palabras que sus abuelos le repetían antes de emigrar: «Allá hay de todo y usted puede obtener lo que usted desea, pero tienes que esforzarte y tienes que trabajar como un mulo».