Niño en EE.UU. envía mensaje a Díaz-Canel… y nadie esperaba lo que le dijo: "Deja que los niños de Cuba tengan esto"

Un niño cubano residente en Miami se convirtió en protagonista de un video viral al dirigirse directamente al gobernante Miguel Díaz-Canel para reclamarle que los menores en la isla no tienen acceso a cosas que él disfruta en el patio de su casa en Estados Unidos.
El clip, publicado el 22 de junio en TikTok por su madre bajo el usuario @miladysmoreno3, dura apenas 39 segundos y muestra al menor enumerando lo que tiene a su disposición: una barbacoa, un brinca brinca, sillas, una moto, un gimnasio y una cancha de baloncesto.
«Mira Díaz-Canel, ¿tú crees que los niños en Cuba y la gente en Cuba saben lo que es esto? Deja que los niños de Cuba tengan esto, porque si no le voy a decir a Donald Trump que le meta la mano», advierte el niño con una naturalidad que impactó a miles de usuarios. «Y todo esto en el patio de mi casa», remata al final del video.
Su madre, identificada como Miladys, explicó en la descripción del video la motivación detrás del clip: «Él siempre busca una oportunidad para hablar de Cuba y por qué los niños no pueden tener derecho a lo más básico que cualquiera puede tener aquí».
El video acumuló este jueves 49,200 vistas, 3,163 likes, 245 comentarios y 293 compartidos, cifras que reflejan la resonancia del mensaje en la comunidad cubana de la diáspora.
El reclamo del menor no es un caso aislado. En junio de 2025, otro niño cubano se hizo viral con un mensaje similar a Díaz-Canel, grabado tras vivir un breve apagón en un centro comercial estadounidense: «Oye Díaz-Canel, mira, me compré un teléfono y aquí en Estados Unidos no se va la luz», dijo entonces, pidiendo además que no deportaran más cubanos a la isla.
Ambos casos ilustran cómo una generación de niños cubanos criados en el exilio ha internalizado la comparación entre su vida fuera de la isla y la crisis que padecen sus pares en Cuba, y la expresa sin filtros en redes sociales.
Esa crisis es devastadora. Según datos del Food Monitor Program, el 96,91% de la población cubana carecía de acceso adecuado a alimentos en abril de 2026. El 48,5% del alumnado de seis a 11 años no recibe ninguna comida en los centros escolares, más de 100,000 niños no están recibiendo la leche asignada por el Estado, y el 9% de los menores de cinco años sufre privación nutricional grave, según UNICEF. Los apagones superan las 20 horas diarias en algunas zonas del país.
El contraste resulta aún más hiriente si se recuerda que el 1 de junio, Díaz-Canel celebró a los niños cubanos llamándolos «tesoro», mientras la realidad que enfrentan esos mismos niños en la isla contradice cualquier retórica oficial.
En abril de 2026, un padre cubano residente en Estados Unidos también se hizo viral en TikTok al mostrar el contraste entre su infancia en Cuba —sin cuarto propio, cama individual, aire acondicionado ni comida segura— y la vida que hoy disfrutan sus hijas fuera de la isla.
La tasa de mortalidad infantil en Cuba se duplicó hasta alcanzar 9,9 por cada 1,000 nacimientos en 2026, una cifra que resume con crudeza lo que significa crecer en la isla bajo 67 años de dictadura comunista.
Preguntas Frecuentes sobre la Realidad de los Niños Cubanos y el Impacto de las Redes Sociales
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál fue el mensaje del niño cubano a Díaz-Canel?
El niño cubano, residente en Miami, envió un mensaje a Díaz-Canel reclamándole por la falta de acceso de los niños en Cuba a cosas básicas, como las que él tiene en su casa en Estados Unidos, como una barbacoa y una cancha de baloncesto. Además, amenazó con decirle a Donald Trump que tome medidas si la situación no cambia.
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¿Cómo ha reaccionado la comunidad cubana en la diáspora al video del niño?
El video del niño ha resonado profundamente en la comunidad cubana de la diáspora, acumulando miles de vistas, likes y compartidos. Refleja la frustración compartida por muchos cubanos que viven fuera de la isla y ven las carencias que enfrentan sus compatriotas en Cuba.
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¿Qué refleja el contraste entre la vida de los niños cubanos en el exilio y en la isla?
El contraste refleja una realidad devastadora para los niños que aún viven en Cuba, quienes enfrentan una crisis alimentaria y energética, con el 96,91% de la población sin acceso adecuado a alimentos y apagones que superan las 20 horas diarias en algunas zonas. Mientras tanto, los niños en el exilio disfrutan de una vida con mayores comodidades y oportunidades.
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¿Qué papel juegan las redes sociales en la denuncia de la crisis cubana?
Las redes sociales se han convertido en una plataforma clave para que los cubanos denuncien la crisis que viven. Videos virales de niños y adultos cubanos, tanto en la isla como en el exilio, han ayudado a visibilizar la dura realidad que enfrentan, generando empatía y apoyo internacional.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.