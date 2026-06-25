Niño en EE.UU. envía mensaje a Díaz-Canel… y nadie esperaba lo que le dijo: "Deja que los niños de Cuba tengan esto"

Un niño cubano residente en Miami se convirtió en protagonista de un video viral al dirigirse directamente al gobernante Miguel Díaz-Canel para reclamarle que los menores en la isla no tienen acceso a cosas que él disfruta en el patio de su casa en Estados Unidos.

El clip, publicado el 22 de junio en TikTok por su madre bajo el usuario @miladysmoreno3, dura apenas 39 segundos y muestra al menor enumerando lo que tiene a su disposición: una barbacoa, un brinca brinca, sillas, una moto, un gimnasio y una cancha de baloncesto.

«Mira Díaz-Canel, ¿tú crees que los niños en Cuba y la gente en Cuba saben lo que es esto? Deja que los niños de Cuba tengan esto, porque si no le voy a decir a Donald Trump que le meta la mano», advierte el niño con una naturalidad que impactó a miles de usuarios. «Y todo esto en el patio de mi casa», remata al final del video.

Su madre, identificada como Miladys, explicó en la descripción del video la motivación detrás del clip: «Él siempre busca una oportunidad para hablar de Cuba y por qué los niños no pueden tener derecho a lo más básico que cualquiera puede tener aquí».

El video acumuló este jueves 49,200 vistas, 3,163 likes, 245 comentarios y 293 compartidos, cifras que reflejan la resonancia del mensaje en la comunidad cubana de la diáspora.

El reclamo del menor no es un caso aislado. En junio de 2025, otro niño cubano se hizo viral con un mensaje similar a Díaz-Canel, grabado tras vivir un breve apagón en un centro comercial estadounidense: «Oye Díaz-Canel, mira, me compré un teléfono y aquí en Estados Unidos no se va la luz», dijo entonces, pidiendo además que no deportaran más cubanos a la isla.

Ambos casos ilustran cómo una generación de niños cubanos criados en el exilio ha internalizado la comparación entre su vida fuera de la isla y la crisis que padecen sus pares en Cuba, y la expresa sin filtros en redes sociales.

Esa crisis es devastadora. Según datos del Food Monitor Program, el 96,91% de la población cubana carecía de acceso adecuado a alimentos en abril de 2026. El 48,5% del alumnado de seis a 11 años no recibe ninguna comida en los centros escolares, más de 100,000 niños no están recibiendo la leche asignada por el Estado, y el 9% de los menores de cinco años sufre privación nutricional grave, según UNICEF. Los apagones superan las 20 horas diarias en algunas zonas del país.

El contraste resulta aún más hiriente si se recuerda que el 1 de junio, Díaz-Canel celebró a los niños cubanos llamándolos «tesoro», mientras la realidad que enfrentan esos mismos niños en la isla contradice cualquier retórica oficial.

En abril de 2026, un padre cubano residente en Estados Unidos también se hizo viral en TikTok al mostrar el contraste entre su infancia en Cuba —sin cuarto propio, cama individual, aire acondicionado ni comida segura— y la vida que hoy disfrutan sus hijas fuera de la isla.

La tasa de mortalidad infantil en Cuba se duplicó hasta alcanzar 9,9 por cada 1,000 nacimientos en 2026, una cifra que resume con crudeza lo que significa crecer en la isla bajo 67 años de dictadura comunista.