Arrestan a reguetonero cubano Yakarta en Miami

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El reguetonero cubano Yakarta, cuyo nombre real es Luis Javier Prieto Cedeño, fue arrestado el miércoles en Miami-Dade y trasladado al centro de detención Turner Guilford Knight (TGK), según registros públicos del Departamento correccional del condado.

La ficha de detención, con número de caso F26012494, indica que el artista fue fichado el 24 de junio a las 8:52 p.m. (hora local) y enfrenta tres cargos: robo de vehículo en tercer grado, posesión de sustancia controlada y posesión de parafernalia de drogas con intención de uso.

Las fianzas asociadas suman 5,500 dólares en total: 2,500 dólares por el robo del automóvil, otros 2,500 por la posesión de sustancia controlada y 500 por la parafernalia.

La ficha incluye además la anotación «out on felony bond», correspondiente a una causa judicial previa (Warrant Case #F26002109), lo que indica que Yakarta ya se encontraba en libertad bajo fianza por un delito grave al momento de este nuevo arresto.

Captura de la más reciente ficha policial de Yacarta (Fuente: Miami-Dade.gov=

Al cierre de esta nota, la fianza no había sido pagada y el artista permanece bajo custodia.

Este es, al menos, el quinto proceso judicial conocido del cantante en el estado de Florida.

En marzo de 2024 fue detenido en Miami-Dade con cargos de posesión fraudulenta de cinco o más identidades, robo en tercer grado y allanamiento de morada.

Antes, en abril de 2023, enfrentó cargos por robo en una propiedad desocupada.

Previamente, en agosto de 2021 fue arrestado en Hialeah por robar un paquete frente a una residencia, crimen que confesó ante las autoridades.

Tras ser liberado de su detención de marzo de 2024, Yakarta había publicado en Instagram: «Si me pongo a pensar en el tiempo que perdí, ya lo estoy perdiendo de nuevo».

El arresto de ahora contrasta con el mensaje de superación que el propio artista había transmitido públicamente apenas 15 meses atrás.

Durante una entrevista con nuestro medio en marzo de 2025 habló abiertamente de su proceso de desintoxicación, tras tres años alejado de la música por problemas de drogadicción.

En esa oportunidad, admitió: «Las drogas lo único que hacen es alejarte de las cosas que quieres; solo traen muerte segura, hospital o cementerio».

En esa misma entrevista, Yakarta atribuyó su regreso a la música tras la muerte de su colega El Taiger, en octubre de 2024.

Hizo referencia, además, una posible gira conjunta con El Chacal (Ramón Lavado), con quien lanzó el tema «Sin freno y pa' la luna» el pasado 23 de abril, apenas dos meses antes de este nuevo arresto.

Hasta el cierre de esta nota, ni el artista, ni su equipo de representación ni familiares han emitido declaración pública sobre esta nueva detención.