"Eso tiene que estar frío si nunca se calentó": Esperan enfriamiento de la CTE Guiteras para identificar la avería

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La página oficial de la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras anunció el jueves que la planta se encuentra en proceso de enfriamiento tras su más reciente avería, y solo cuando alcance la temperatura adecuada podrá identificarse la falla para iniciar las reparaciones.

El comunicado publicado en Facebook señala textualmente: «CTE Antonio Guiteras en proceso de enfriamiento. Una vez que alcance la temperatura apropiada para acceder a la zona averiada se identificará la falla y comenzarán las reparaciones».

Se trata de la 16ª salida del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) que registra la planta en lo que va de 2026, apenas cuatro días después de que sufriera una desconexión el 22 de junio, cuando aportaba 250 MW al sistema nacional.

La causa probable apunta a un nuevo fallo en el economizador, el alimentador de la caldera que ha concentrado el 50% de todas las paradas del año. La reparación anterior implicó sustituir más de 100 cordones de soldadura defectuosos.

El anuncio oficial desató una oleada de comentarios irónicos en redes sociales que reflejan el agotamiento de los cubanos ante el ciclo interminable de averías y parches.

«Eso tiene que estar frío si nunca se calentó», escribió un usuario, en lo que se convirtió en la frase más compartida de la publicación. Otros comentarios apuntaron: «Dura más el proceso de enfriamiento que el tiempo que trabaja».

«Eso pasa cinco días enfriando y reparando para que dure media hora», resumió un tercero.

La frecuencia de las averías tampoco pasó desapercibida: «Esa noticia la han dado este año unas 365 veces», apuntó otro comentarista.

La ironía llegó incluso a los electrodomésticos: «Mi refrigerador loco por entrar en proceso de enfriamiento también, en estos momentos siente envidia de la Guiteras. ¡Quién lo diría!».

La CTE Antonio Guiteras, ubicada en Matanzas y con una capacidad nominal de 330 MW, es la mayor unidad generadora de Cuba. Inaugurada en 1988, lleva más de 36 años en operación sin haber recibido un mantenimiento capital desde 2010, lo que ha provocado un deterioro estructural severo en sus componentes críticos.