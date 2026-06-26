"Eso tiene que estar frío si nunca se calentó": Esperan enfriamiento de la CTE Guiteras para identificar la avería

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La página oficial de la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras anunció el jueves que la planta se encuentra en proceso de enfriamiento tras su más reciente avería, y solo cuando alcance la temperatura adecuada podrá identificarse la falla para iniciar las reparaciones.
El comunicado publicado en Facebook señala textualmente: «CTE Antonio Guiteras en proceso de enfriamiento. Una vez que alcance la temperatura apropiada para acceder a la zona averiada se identificará la falla y comenzarán las reparaciones».
Se trata de la 16ª salida del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) que registra la planta en lo que va de 2026, apenas cuatro días después de que sufriera una desconexión el 22 de junio, cuando aportaba 250 MW al sistema nacional.
La causa probable apunta a un nuevo fallo en el economizador, el alimentador de la caldera que ha concentrado el 50% de todas las paradas del año. La reparación anterior implicó sustituir más de 100 cordones de soldadura defectuosos.
El anuncio oficial desató una oleada de comentarios irónicos en redes sociales que reflejan el agotamiento de los cubanos ante el ciclo interminable de averías y parches.
«Eso tiene que estar frío si nunca se calentó», escribió un usuario, en lo que se convirtió en la frase más compartida de la publicación. Otros comentarios apuntaron: «Dura más el proceso de enfriamiento que el tiempo que trabaja».
«Eso pasa cinco días enfriando y reparando para que dure media hora», resumió un tercero.
La frecuencia de las averías tampoco pasó desapercibida: «Esa noticia la han dado este año unas 365 veces», apuntó otro comentarista.
La ironía llegó incluso a los electrodomésticos: «Mi refrigerador loco por entrar en proceso de enfriamiento también, en estos momentos siente envidia de la Guiteras. ¡Quién lo diría!».
La CTE Antonio Guiteras, ubicada en Matanzas y con una capacidad nominal de 330 MW, es la mayor unidad generadora de Cuba. Inaugurada en 1988, lleva más de 36 años en operación sin haber recibido un mantenimiento capital desde 2010, lo que ha provocado un deterioro estructural severo en sus componentes críticos.
Preguntas frecuentes sobre las averías de la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué es importante la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras para el sistema eléctrico cubano?
La Central Termoeléctrica Antonio Guiteras es la mayor unidad generadora de Cuba, con una capacidad nominal de 330 MW. Representa entre el 20% y el 25% de la generación térmica del país, por lo que su desconexión afecta significativamente el Sistema Electroenergético Nacional (SEN) y provoca apagones generalizados.
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¿Cuál es la causa principal de las frecuentes averías en la CTE Antonio Guiteras?
Las constantes averías se deben principalmente al deterioro estructural y la falta de mantenimiento capital desde 2010. La planta enfrenta problemas recurrentes en componentes críticos como el economizador y la caldera, lo que provoca salideros y fallos en la generación eléctrica.
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¿Por qué no se ha realizado un mantenimiento capital en la Guiteras?
El régimen cubano alega que la situación energética del país no permite una parada prolongada de al menos 180 días necesaria para un mantenimiento capital. La planta continúa operando con reparaciones parciales y de emergencia, que no resuelven el deterioro subyacente.
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¿Cómo afecta la salida de la Guiteras al suministro eléctrico en Cuba?
Cada vez que la Guiteras sale del sistema, el déficit eléctrico del país se dispara, provocando apagones generalizados que pueden durar hasta 36 horas consecutivas en algunas regiones. Esto afecta gravemente la vida cotidiana de los ciudadanos y agrava la crisis energética nacional.
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¿Qué piensa la ciudadanía sobre la situación de la CTE Antonio Guiteras?
El escepticismo y la frustración son comunes entre los cubanos, quienes ven las constantes averías como un reflejo del deterioro estructural del sistema eléctrico y la falta de soluciones duraderas por parte del gobierno. La población expresa su agotamiento a través de comentarios irónicos y críticas en redes sociales.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.