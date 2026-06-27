Celia Cruz, «primera artista latina» con una voz recreada con IA

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La voz de Celia Cruz vuelve a sonar, esta vez gracias a la inteligencia artificial. Su albacea, Omer Pardillo, anunció este viernes que la legendaria cantante cubana se convierte en la primera artista latina cuya voz fue recreada con IA, un hito que, según subrayó, estará rodeado de controles estrictos para proteger el legado de la «Reina de la Salsa», fallecida en 2003.

El trabajo fue realizado por ElevenLabs, empresa especializada en síntesis de voz con inteligencia artificial que ya había recreado previamente las voces de figuras como la poeta Maya Angelou y el artista Salvador Dalí.

Pardillo explicó que la voz ya está creada y registrada, pero que su uso no será libre ni masivo. «No es que todo el mundo va a tener acceso y coger la voz de Celia y hacer lo que quieran, no. Esto es un proceso muy limitado», aseguró.

El objetivo declarado es acercar el legado de la cantante habanera a las nuevas generaciones sin ceder el control sobre su imagen ni su voz.

«El propósito es que la voz de Celia y el legado se mantengan relevantes y accesibles para futuras generaciones», indicó el albacea.

Entre los usos previstos figuran la narración de libros, contenidos educativos y respuestas basadas en declaraciones que la propia Cruz realizó en vida. Pardillo fue claro sobre los límites: «Yo creo que es más para ensalzar nuestra cultura… y que ella te pueda responder con las cosas que ella dijo, porque tampoco nos vamos a ir muy fuera de lo que ella dijo».

El albacea descartó de forma categórica cualquier uso político. «Nunca lo usaría para nada político, ninguna campaña ni nada», afirmó. La prioridad será el español, aunque contempla «algunas pequeñas cosas en inglés» siempre que mantengan la autenticidad de la intérprete.

Uno de los temores que Pardillo admitió haber tenido era precisamente la pérdida de control sobre la voz. «El mayor miedo era que todo el mundo tuviera acceso y que mañana yo me encontrara la voz de Celia hablando con algún personaje que ella nunca hubiese querido. Eso no pasa», sostuvo, y añadió que ElevenLabs mantiene mecanismos de control y que cualquier uso no autorizado será combatido por vía legal. «Hay un control absoluto del manejo», concluyó.

Este anuncio llega tras años de tensión en torno al uso no autorizado de la voz de Cruz. En julio de 2023, el patrimonio de Celia Cruz se declaró públicamente en contra de cualquier uso de su imagen o voz con inteligencia artificial sin autorización expresa, invocando el Título 17 del Código Penal de los Estados Unidos.

Pese a ello, ese mismo año Yotuel Luengo recreó su voz en una nueva versión de «Patria y Vida» junto a Arturo Sandoval, y en febrero de 2024 Gente de Zona la utilizó en los Premios Lo Nuestro con la canción «Celia», que alcanzó cinco millones de vistas en YouTube. Ninguno de esos usos contó con la autorización oficial del patrimonio.

Desde ElevenLabs, Bridget Ferris, responsable de alianzas con talentos, valoró el alcance del proyecto: «No hay una voz como la de Celia Cruz; su energía, su alegría y su impacto cultural son realmente únicos», expresó, y destacó que la colaboración busca llevar su voz «a este nuevo capítulo de la tecnología de una manera intencional y digna de su extraordinario legado».

Celia Cruz, nacida en La Habana en 1925, grabó más de 50 álbumes y recibió más de 100 premios a lo largo de su carrera. En 2024 se convirtió en la primera mujer afrolatina en aparecer en una moneda de Estados Unidos, dentro de la serie «American Women Quarters».