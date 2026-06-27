Terremoto de 6.1 impacta Afganistán

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Un terremoto de magnitud 6,1 sacudió este sábado la provincia de Badakhshan, en el noreste de Afganistán, con epicentro en el distrito de Jurm, dentro de la cordillera del Hindu Kush.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el sismo ocurrió a las 18:05 hora local (13:35 GMT) a una profundidad de 199 kilómetros, lo que explica la ausencia de daños: los terremotos a esa profundidad disipan su energía antes de alcanzar la superficie con fuerza destructiva.

El temblor se percibió en varias provincias del noreste del país y llegó hasta la capital, Kabul, generando inquietud entre la población, aunque sin consecuencias materiales.

La sacudida también se sintió en zonas del vecino Pakistán, incluida su capital, Islamabad, y en el norte de la India, sin que las autoridades de ninguno de los dos países reportaran daños.

Mohammad Akbar Akbari, director de Gestión de Desastres de Badakhshan, confirmó a la agencia EFE que la situación no revistió gravedad: «El terremoto fue relativamente fuerte y se sintió en la provincia de Badakhshan, así como en varias otras provincias. Según los informes que hemos recibido hasta ahora, no ha habido víctimas ni daños materiales en las zonas cercanas de Badakhshan».

Las autoridades talibanes, que ejercen el control de facto del país, señalaron por su parte que las evaluaciones iniciales no indicaban ningún impacto significativo.

Badakhshan es históricamente una de las provincias más sísmicamente activas de Afganistán, situada en la zona de colisión entre las placas tectónicas euroasiática e india, con una tasa de subducción de al menos 39 milímetros por año.

El distrito de Jurm, epicentro del sismo de este sábado, ya había protagonizado un temblor de magnitud 5,3 el 18 de abril de 2026, también a gran profundidad —198,8 kilómetros—, que igualmente transcurrió sin víctimas ni daños.

El antecedente más grave en la región data del 3 de noviembre de 2025, cuando un terremoto de magnitud 6,3 en el norte de Afganistán dejó 30 muertos y 945 heridos en las provincias de Balkh y Samangan, y causó daños estructurales en la histórica Mezquita Azul de Mazar-i-Sharif.

El sismo afgano se produce en una semana de intensa actividad sísmica a escala global, marcada por el devastador doblete de Venezuela del 24 de junio —magnitudes 7,2 y 7,5—, que dejó 920 muertos y más de 3,360 heridos según el balance oficial, además de un sismo de magnitud 6,9 en Japón y otro de 6,5 en Filipinas.

Esta semana también se registró una réplica de magnitud 4,9 en Venezuela, con más de 200 réplicas acumuladas desde el doblete principal, en lo que el USGS catalogó como los sismos más potentes registrados en ese país desde 1900.