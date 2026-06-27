Terremoto de 6.1 impacta Afganistán

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Un terremoto de magnitud 6,1 sacudió este sábado la provincia de Badakhshan, en el noreste de Afganistán, con epicentro en el distrito de Jurm, dentro de la cordillera del Hindu Kush.
Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el sismo ocurrió a las 18:05 hora local (13:35 GMT) a una profundidad de 199 kilómetros, lo que explica la ausencia de daños: los terremotos a esa profundidad disipan su energía antes de alcanzar la superficie con fuerza destructiva.
El temblor se percibió en varias provincias del noreste del país y llegó hasta la capital, Kabul, generando inquietud entre la población, aunque sin consecuencias materiales.
La sacudida también se sintió en zonas del vecino Pakistán, incluida su capital, Islamabad, y en el norte de la India, sin que las autoridades de ninguno de los dos países reportaran daños.
Mohammad Akbar Akbari, director de Gestión de Desastres de Badakhshan, confirmó a la agencia EFE que la situación no revistió gravedad: «El terremoto fue relativamente fuerte y se sintió en la provincia de Badakhshan, así como en varias otras provincias. Según los informes que hemos recibido hasta ahora, no ha habido víctimas ni daños materiales en las zonas cercanas de Badakhshan».
Las autoridades talibanes, que ejercen el control de facto del país, señalaron por su parte que las evaluaciones iniciales no indicaban ningún impacto significativo.
Badakhshan es históricamente una de las provincias más sísmicamente activas de Afganistán, situada en la zona de colisión entre las placas tectónicas euroasiática e india, con una tasa de subducción de al menos 39 milímetros por año.
El distrito de Jurm, epicentro del sismo de este sábado, ya había protagonizado un temblor de magnitud 5,3 el 18 de abril de 2026, también a gran profundidad —198,8 kilómetros—, que igualmente transcurrió sin víctimas ni daños.
El antecedente más grave en la región data del 3 de noviembre de 2025, cuando un terremoto de magnitud 6,3 en el norte de Afganistán dejó 30 muertos y 945 heridos en las provincias de Balkh y Samangan, y causó daños estructurales en la histórica Mezquita Azul de Mazar-i-Sharif.
El sismo afgano se produce en una semana de intensa actividad sísmica a escala global, marcada por el devastador doblete de Venezuela del 24 de junio —magnitudes 7,2 y 7,5—, que dejó 920 muertos y más de 3,360 heridos según el balance oficial, además de un sismo de magnitud 6,9 en Japón y otro de 6,5 en Filipinas.
Esta semana también se registró una réplica de magnitud 4,9 en Venezuela, con más de 200 réplicas acumuladas desde el doblete principal, en lo que el USGS catalogó como los sismos más potentes registrados en ese país desde 1900.
Preguntas frecuentes sobre el terremoto en Afganistán y la actividad sísmica en la región
CiberCuba te lo explica:
¿Dónde ocurrió el terremoto de magnitud 6.1 en Afganistán?
El terremoto de magnitud 6.1 ocurrió en la provincia de Badakhshan, en el noreste de Afganistán, con epicentro en el distrito de Jurm. Este evento se produjo a una profundidad de 199 kilómetros, lo que ayudó a que no se registraran daños materiales ni víctimas, a pesar de que el temblor se sintió en varias provincias y ciudades vecinas, incluyendo la capital, Kabul.
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¿Por qué este terremoto no causó daños significativos en Afganistán?
El terremoto no causó daños significativos debido a su gran profundidad, de 199 kilómetros. Los sismos a esta profundidad suelen disipar su energía antes de alcanzar la superficie con fuerza destructiva, lo que minimiza el impacto en las estructuras y la población.
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¿Cómo afecta la actividad sísmica global a la región del Caribe y Cuba?
La región del Caribe, incluyendo Cuba, es propensa a la actividad sísmica debido a la interacción de varias placas tectónicas. En Cuba, la falla Oriente es especialmente activa. Recientemente, se han registrado varios sismos en el oriente de Cuba, como el de magnitud 6.0 en Guantánamo que generó más de 600 réplicas. Estos eventos resaltan la necesidad de vigilancia continua y preparación ante posibles sismos en la región.
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¿Qué medidas se están tomando en Cuba para enfrentar la actividad sísmica?
En Cuba, las autoridades y el Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas (CENAIS) mantienen una vigilancia constante de la actividad sísmica. Se recomienda a la población seguir las orientaciones de Protección Civil y mantenerse informada a través de los canales oficiales. Además, se realizan campañas de investigación para comprender mejor los riesgos sísmicos y de tsunamis, como la campaña GEOMARHIS en el oriente cubano.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.