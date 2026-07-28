EE.UU. alivia restricciones financieras para acelerar la ayuda y la reconstrucción de Venezuela

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el lunes una política de flexibilización temporal de controles financieros que permitirá a bancos e instituciones estadounidenses procesar operaciones autorizadas vinculadas con la ayuda humanitaria y la reconstrucción de Venezuela, devastada por los terremotos del pasado 24 de junio.

Según informó la agencia EFE, la medida fue emitida por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) y establece que ese organismo no emprenderá acciones regulatorias contra entidades financieras que presten servicios autorizados en Venezuela entre el 27 de julio de 2026 y el 29 de enero de 2027.

El objetivo central es reducir el riesgo regulatorio que enfrentan los bancos al procesar transacciones hacia un país bajo sanciones, de modo que puedan canalizar con mayor agilidad fondos destinados a la asistencia humanitaria, la reconstrucción de viviendas e infraestructura, y la recuperación económica general.

El documento oficial de FinCEN precisa que la cobertura «no se aplicará a violaciones conocidas, deliberadas o intencionales» de las normas financieras estadounidenses.

La nueva política se apoya en dos licencias generales emitidas previamente por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC): la Licencia General 60, emitida el 25 de junio para autorizar transacciones de socorro por los terremotos —vigente hasta el 23 de octubre de 2026—, y la Licencia General 57, emitida en abril, que autoriza operaciones con el Banco Central de Venezuela y tres bancos estatales.

Las instituciones financieras que se acojan a esta protección deberán mantener activos sus programas de cumplimiento contra el lavado de dinero y respetar las sanciones vigentes de la OFAC.

La urgencia de la medida queda respaldada por la magnitud del desastre. Los dos sismos del 24 de junio, de magnitudes 7,2 y 7,5 —ocurridos con apenas 39 segundos de diferencia—, figuran entre los más destructivos de la historia reciente de Venezuela.

Un informe del Banco Mundial presentado hace una semana estimó los daños físicos directos en 19,600 millones de dólares, con La Guaira y el Distrito Capital como las zonas más afectadas, concentrando cerca de la mitad del total.

El organismo advirtió que la lentitud en la reconstrucción podría frenar la recuperación económica del país durante una década.

La flexibilización financiera se enmarca en una política de apertura gradual que Washington ha aplicado desde la captura de Nicolás Maduro en enero.

En marzo, EE.UU. autorizó negocios con PDVSA para aumentar la oferta global de crudo, y en abril retiró a la presidenta encargada Delcy Rodríguez de la lista de sanciones SDN de la OFAC.