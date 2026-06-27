Cuba en apagón y en la Guiteras reparan tres tubos del economizador

Vídeos relacionados:

La Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, la mayor planta de generación eléctrica de Cuba, concentra este viernes sus esfuerzos en reparar tres tuberías averiadas del economizador, mientras el país atraviesa la peor crisis eléctrica de su historia reciente con un déficit récord que supera los 2,200 megavatios.

Según informó el director general de la planta, Román Pérez Castañeda, a la Agencia Cubana de Noticias —medio estatal—, los trabajos de corte y soldadura en las tres tuberías dañadas ya comenzaron esta tarde, luego de que se crearan las condiciones técnicas necesarias para intervenir la zona afectada.

Pérez Castañeda precisó que para el sábado 27 se definirá el alcance total de las reparaciones, evaluando si se acometen acciones adicionales en el propio economizador «con la finalidad de minimizar los riesgos de una nueva salida por causas similares», según sus palabras recogidas por el medio oficialista.

La Guiteras salió del Sistema Electroenergético Nacional el miércoles 24 a las 5:48 de la tarde por una pérdida de agua en la caldera, apenas dos días después de haber regresado al sistema el lunes 22. Se trata de su decimosexta avería del año, en un ciclo de fallos que los propios técnicos reconocen como uno de los más intensos de la historia reciente de la instalación.

El economizador ha sido el componente más problemático de la planta en 2026. Entre enero y finales de mayo, ese solo componente acumuló casi 300 horas fuera de servicio. En reparaciones anteriores del año se revisaron 544 cordones de soldadura, se repararon 172 y se midió el espesor en más de 850 puntos. En la avería del 17 de junio, el director anunció el reemplazo de más de 100 cordones de soldadura defectuosos, identificados como el origen recurrente de los fallos.

La planta acumula más de 38 años de explotación sin haber recibido un mantenimiento capital desde 2010. El propio Pérez Castañeda ha reconocido que se necesitan al menos 180 días de parada para una revisión integral, pero que «la situación del país todavía no lo permite». El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, prometió ese mantenimiento para finales de 2025, lo pospuso en diciembre alegando un «problema coyuntural» y lo volvió a anunciar en abril de 2026 sin fecha concreta.

El director subrayó que para enfrentar las reparaciones cuentan con los recursos materiales necesarios y con personal especializado de la Empresa de Mantenimiento a Centrales Eléctricas, además de los propios trabajadores de la planta.

El contexto en que se desarrollan estos trabajos es de colapso energético sin precedentes. El jueves 25, Cuba registró un déficit eléctrico récord de 2,208 MW, superando el anterior máximo de 2,174 MW registrado el 14 de mayo. Para el pico de este viernes, la Unión Eléctrica proyectó apenas 1,065 MW disponibles frente a una demanda de 3,200 MW, con un déficit estimado de 2,245 MW.

La Habana estuvo sin electricidad las 24 horas del jueves 25, con una afectación máxima de 640 MW. En Matanzas —la misma provincia donde opera la Guiteras— comunidades acumularon 85 horas consecutivas sin corriente. A esto se suma que 106 centrales de generación distribuida permanecen paralizadas por falta de combustible, lo que equivale a 890 MW indisponibles.

Los apagones han desbordado la paciencia de la población. Se registraron cacerolazos en Santiago de Cuba y manifestaciones en el Vedado habanero, con respuesta policial y cortes de internet en zonas de conflicto. Una cubana que lleva más de una semana sin electricidad expresó su desesperación en redes sociales, en un testimonio que resume el agotamiento generalizado. El Observatorio Cubano de Conflictos reportó 1,311 protestas, denuncias y acciones cívicas solo en mayo de 2026, la cifra mensual más alta jamás registrada.

La decisión que se tome el sábado sobre el alcance de las reparaciones en la Guiteras será determinante: de ella depende no solo cuándo regresa la planta al sistema, sino si el régimen está dispuesto a asumir una parada más prolongada que reduzca el riesgo de nuevas averías, o si vuelve a priorizar la reconexión rápida en medio de una crisis que ya no tiene precedentes.