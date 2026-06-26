Apagones récord en Cuba: el déficit eléctrico supera los 2,200 MW

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La Unión Eléctrica informó que el jueves la afectación máxima alcanzó 2,208 MW a las 8:50 de la noche, superando el récord previo de 2,174 MW del 14 de mayo, mientras el servicio se interrumpió durante las 24 horas del día sin posibilidad de restablecimiento.

La situación se agrava de cara al horario pico de este viernes: la entidad estatal proyecta una disponibilidad de apenas 1,065 MW frente a una demanda máxima de 3,200 MW, lo que implica un déficit de 2,215 MW y una afectación estimada de 2,245 MW. A las seis de la mañana, el sistema ya registraba 1,866 MW afectados con solo 995 MW disponibles.

En La Habana, la situación fue igualmente crítica. La Empresa Eléctrica de La Habana confirmó en Facebook que la capital estuvo sin electricidad las 24 horas del jueves, con una afectación máxima de 640 MW a las 11:10 de la noche. «Fue necesario apagar circuitos por EMERGENCIA con 245 MW. NO fue posible restablecer el servicio», señaló la empresa. Al cierre de su nota, los seis bloques y circuitos de emergencia —581 MW— permanecían sin servicio.

Las causas del colapso son estructurales. 106 centrales de generación distribuida permanecen paralizadas por falta de combustible, representando 890 MW fuera de servicio. Las patanas de Regla y Melones, junto al Central Fuel de Mariel y el de Moa, suman un total de 1,203 MW indisponibles por esta misma razón. A eso se añaden 311 MW adicionales por averías en unidades termoeléctricas, entre ellas la CTE Antonio Guiteras, que acumula 16 averías en lo que va de 2026, la última apenas el miércoles.

Los 54 parques solares fotovoltaicos instalados por el régimen aportaron 5,001 MWh el jueves, con un pico de 775 MW en horario de mediodía, pero resultan incapaces de compensar el déficit nocturno cuando la demanda supera los 3,200 MW.

El colapso energético tiene raíces en la interrupción abrupta del suministro de petróleo venezolano a partir de enero de 2026. Cuba dependía de unos 35,000 barriles diarios de crudo venezolano, que cubrían cerca del 30% de sus necesidades energéticas. Hasta ahora, las fuentes alternativas no han logrado compensar ese vacío: Rusia envió un cargamento puntual de 740,000 barriles en marzo, pero el déficit estructural persiste.

El impacto social es devastador. Cubanos han protestado en el Vedado y otros barrios capitalinos por apagones de casi 24 horas. En Santiago de Cuba también se registraron cacerolazos en varios repartos

El Observatorio Cubano de Conflictos, por su parte, contabilizó 1,311 protestas solo en mayo, la cifra mensual más alta registradao. El régimen ha respondido con despliegue policial, detenciones y cortes de internet en zonas de conflicto.

La Unión Eléctrica advirtió que la afectación prevista para el pico nocturno de este viernes «depende de las condiciones de disponibilidad del SEN», sin ofrecer garantías de mejora a corto plazo.