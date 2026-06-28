Duro testimonio de venezolano: Perdió a su hija y sus dos nietos pero sigue ayudando en las labores de búsqueda

Un rescatista venezolano que acaba de sacar sin vida a su hija y a sus dos nietos de entre los escombros decidió no abandonar las labores de rescate.

Cristian Rebolledo perdió a tres familiares directos tras los terremotos del 24 de junio en Tanaguarenas, protagonizó uno de los testimonios más desgarradores de la catástrofe que azota al estado La Guaira.

En el video, grabado en la zona costera de Tanaguarenas, Rebolledo relata con voz quebrada que él mismo extrajo los cuerpos sin vida de su hija y de sus nietos, Isabela (8 años) y Mati (11 años), de entre los escombros.

Aun así, en lugar de retirarse, continuó trabajando junto a otros voluntarios en la búsqueda de más víctimas, porque todavía quedan "muchos amigos y conocidos" atrapados.

Al ser preguntado por qué seguía adelante tras semejante pérdida, respondió apelando a un valor que considera esencial en su pueblo: «Lo primero que nos caracteriza como venezolanos es el humanismo. Independientemente de cualquier individualismo, el humanismo ante todo. Y aquí estamos y aquí seguimos».

El entrevistador, que presenció el momento en que Rebolledo sacó a sus nietos, le expresó sus condolencias directamente: «Fui testigo de cómo sacaste a tus nietos. De verdad que lo siento mucho, que Dios lo tenga en su gloria».

Rebolledo también reveló que no es la primera vez que enfrenta una tragedia de esta magnitud en la misma zona. Durante el deslave de Vargas de 1999, participó en labores de seguridad y rescate: «Cuando el deslave estuvimos aquí, ya en la parte de seguridad. El tema de los, lamentablemente los sinvergüenzas, los saqueadores. Hicimos cierto salvamento, sí».

El video se viralizó rápidamente en redes sociales y acumula más de 1.6 millones de reproducciones en Facebook, convirtiéndose en un símbolo del espíritu solidario venezolano en medio de la catástrofe.

Los terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 que sacudieron Venezuela el 24 de junio, con apenas 40 segundos de diferencia, dejaron una devastación sin precedentes en La Guaira.

El balance oficial al cierre de esta semana reporta 1,430 fallecidos, más de 54,000 desaparecidos y más de 3,360 heridos, con al menos 250 edificios colapsados solo en esa región.

La respuesta estatal fue ampliamente criticada: durante las primeras 24 horas tras los sismos, ningún equipo oficial de rescate había llegado a zonas críticas como Tanaguarenas, lo que obligó a la población civil a organizarse de manera autónoma.

En contraste, 25 equipos de rescatistas provenientes de 17 países distintos fueron desplegados en las áreas afectadas.

Este sábado, una réplica de magnitud 4.8 volvió a sacudir la costa central venezolana, con epicentro a 38 kilómetros de La Guaira, complicando aún más las labores de búsqueda en las que Cristian Rebolledo y otros voluntarios continúan trabajando.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) emitió una Alerta Roja y estima con un 42% de probabilidad que el número final de víctimas podría situarse entre 10,000 y 100,000 personas.