Hablan familiares de pareja de jóvenes cubanos desaparecida tras terremoto en Venezuela: «No hemos sabido nada todavía»

Vídeos relacionados:

Las familias de Olivia Hernández Pérez, de 27 años, y su novio Silvio René Garzón Molina, de 36, llevan días sin noticias de la pareja, desaparecida tras el colapso del edificio Coral Park en La Guaira, Venezuela, donde ambos se encontraban en el sexto piso cuando ocurrió el devastador doblete sísmico del 24 de junio.

Ambos jóvenes habían llegado a Venezuela apenas siete días antes del terremoto, el 19 de junio, con visa de turismo y la esperanza de escapar de la crisis que asfixia a Cuba.

«No hemos sabido nada todavía. Yo lo que quiero es que aparezca mi hijo. Yo... saber de mi hijo, porque yo tengo mucha fe», declaró Regla Molina, madre de Silvio René, en un testimonio que resume la angustia que viven dos familias en La Habana.

Ailín Pérez López, madrina de Olivia, describió con crudeza el estado de la estructura donde se hospedaba la pareja: «El edificio, nosotros lo tenemos ahí en fotos que la gente ha puesto... está destrozado completamente. Nada, no queda nada».

Olivia era psicóloga y residía en el reparto Bahía de La Habana del Este junto a su madre, una doctora que se encuentra enferma. Su objetivo al emigrar era claro: trabajar para poder sacarla de Cuba antes de fin de año. «Madrina, yo me voy adelante, yo quiero antes de diciembre ponerme a trabajar en lo que sea. Voy a tratar de salir adelante para sacar a mi mamá», fueron sus últimas palabras antes de abordar el avión.

Silvio René, residente en el municipio habanero de Regla, es babalawo. «Mi hijo es religioso, babalawo; se le presentó este viaje turístico y fue», explicó su madre. Aunque ninguna de las dos familias tiene contactos directos en Venezuela, la red de ahijados religiosos del joven en Estados Unidos, Brasil e Italia intenta localizarlo desde el exterior.

La comunicación con la pareja es imposible: al llevar solo una semana en el país, no habían adquirido línea telefónica local y dependían exclusivamente de WhatsApp a través del número cubano de Olivia, que permanece en silencio. «No tenemos a nadie allá, estamos desesperados», lamentó la madrina.

Los familiares también denuncian la respuesta opaca del régimen cubano. Mientras las búsquedas de cubanos en Venezuela continúan activas y plataformas ciudadanas documentan más de 30 desaparecidos con nombres y ubicaciones, el Ministerio de Relaciones Exteriores declaró el sábado no tener «confirmación oficial» de connacionales heridos, fallecidos o desaparecidos.

«Ellos aquí publicaron que todavía no tienen conocimiento de ningún cubano desaparecido, no han dado ninguna noticia. Lo único que dicen es que los médicos, que la brigada médica cubana está bien, que es lo que les interesa», criticó duramente Pérez López.

El régimen insiste en que no tiene confirmación de cubanos afectados pese a los testimonios de familiares. Díaz-Canel afirmó este domingo mantener «contacto permanente» con las autoridades venezolanas y la embajada en Caracas.

El caso de Olivia y Silvio René se enmarca en una tragedia mayor: el doblete sísmico del 24 de junio, con magnitudes de 7.2 y 7.5, es el más devastador registrado en Venezuela desde 1900. El balance oficial asciende a 1,450 fallecidos y más de 3,360 heridos, mientras la ONU estima hasta 50,000 desaparecidos en todo el país.

La madrina de Olivia resumió con amargura el contexto que empujó a la joven a emigrar: «Aquí los jóvenes sí se desesperan. Todo el mundo la apoyó para irse porque, realmente, cualquier lugar está mejor que esto».