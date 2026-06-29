Joven futbolista cubano jugará en el Juvenil B del Real Madrid la próxima temporada

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El Real Madrid comunicó al extremo cubano Jenry Hernández que formará parte del Juvenil B del club en la temporada 2026-2027, con posibilidades de recibir minutos en el Juvenil A si su rendimiento lo justifica, según informó 14ymedio.

El ascenso representa un nuevo peldaño en la progresión del atacante de 17 años dentro de La Fábrica, la cantera merengue. Durante la campaña 2025-2026, Hernández militó en el Juvenil C —el tercer equipo Sub 19 del club— y se coronó campeón del Grupo 1 de la Primera División Autonómica Juvenil de Madrid.

En ese torneo acumuló 16 partidos, 10 titularidades y tres goles, aunque una lesión de isquiotibiales frenó su regularidad en la segunda mitad de la temporada.

Nacido en Pinar del Río en 2009, Hernández llegó a España con apenas un año de edad y se formó en Cataluña, donde militó en el Unión Esportivo Cornellà antes de ser fichado por el Real Madrid en febrero de 2024.

Desde su llegada a la capital española, el joven futbolista de origen cubano ha llamado la atención por sus condiciones físicas: mide 1,80 metros, alcanza picos de velocidad cercanos a los 36 km/h y es zurdo, características que le han valido comparaciones con el mítico Gareth Bale.

Su proyección es tal que en alguna ocasión ha sido convocado a entrenar con el Real Madrid Castilla, el segundo equipo de mayores. Su contrato con el club blanco lo vincula hasta 2028.

En el plano internacional, Hernández ya confirmó su deseo de representar a Cuba en el Mundial Sub 17 de la FIFA, que se disputará en Catar del 19 de noviembre al 13 de diciembre de este año, aunque su participación dependerá del permiso que otorgue el Real Madrid.

Sin embargo, su entorno descartó que el jugador acuda al Premundial Sub 20 de la Concacaf, que se celebrará en México entre el 24 de julio y el 9 de agosto, con el objetivo de evitar una recaída en la lesión de isquiotibiales.

Cuba clasificó al Mundial Sub 17 de Catar tras 35 años de ausencia en ese torneo —la última participación fue en Italia 1991—, luego de que la selección, conocida como los Leones del Caribe y dirigida por Sandro Sevillano, terminara invicta y líder del Grupo F en la eliminatoria celebrada en Guatemala.

Si el Real Madrid autoriza su participación, el Mundial de Catar podría ser la primera gran vitrina internacional de Jenry Hernández con la camiseta cubana.