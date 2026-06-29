Ledián Padrón es recordado en Miami en el día de su cumpleaños 25

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Un grupo de activistas del exilio cubano en Miami rindió homenaje a Ledián Padrón Guevara el pasado martes 24 de junio, fecha en que el joven camagüeyano habría cumplido 25 años, cuatro meses después de ser abatido por las Tropas Guardafronteras del régimen cubano frente a las costas de Villa Clara.

El acto fue organizado por el Partido Democrático 30 de Noviembre y el Movimiento Escudo Cubano, y se llevó a cabo en la orilla rocosa de la bahía de Miami, donde los asistentes colocaron flores, velas y un retrato enmarcado del joven. La publicación que dio cuenta del homenaje fue compartida en Facebook por Mary Lugo.

Facebook / Mary Lugo

Durante la ceremonia, los organizadores establecieron contacto telefónico con la abuela de Ledián, quien permanece en Cuba. Según Lugo, la mujer «agradeció entre lágrimas y sollozos esta iniciativa». El padre del joven también estuvo presente en el acto en Miami y se mostró «muy conmovido y agradecido».

«Muy sentido y conmovedor homenaje al menor de nuestros mártires asesinados vilmente que en el día de hoy cumpliría sus 25 años de edad», escribió Lugo en su publicación.

Ledián Padrón Guevara era el más joven de los cuatro hombres abatidos el 25 de febrero de 2026 cuando una embarcación con matrícula de Florida fue interceptada por guardafronteras cubanos frente a Cayo Falcones, en el municipio de Corralillo. Los otros tres fallecidos fueron Pavel Alling Peña, Michel Ortega Casanova y Héctor Duani Cruz Correa. Días después, un quinto hombre, Roberto Álvarez, murió en el hospital por complicaciones, elevando el total a cinco víctimas mortales.

Natural de Camagüey, Ledián había vivido entre Houston y Miami. Según testimonios recogidos por el periodista Javier Díaz de Univision 23, el grupo se habría organizado a través de TikTok y realizó entrenamientos en una finca del sur de Florida con el propósito de actuar contra el régimen cubano.

Tras su muerte, la familia enfrentó una nueva afrenta: las autoridades cubanas cremaron el cuerpo sin consentimiento familiar, obligando a realizar un funeral sin cadáver. La activista Niurka Préstamo denunció el hecho públicamente, describiendo un pequeño altar con fotografías, flores, velas y una urna.

Su esposa Madelaine, en declaraciones telefónicas a Telemundo 51, suplicó entre sollozos: «Justicia, justicia, justicia, que él no es un terrorista». Los familiares han rechazado de forma consistente la calificación de «terroristas» que el gobierno cubano impuso sobre los fallecidos.

«Felicidades hasta el cielo Ledián Padrón, la patria te contempla orgullosa. Nosotros seguimos la lucha ahora con más razones», concluyó Mary Lugo en su publicación.