Madre cubana: «Tenemos el récord Guinness en aguantar»

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Una madre cubana identificada como Dayana Garcia publicó en el grupo de Facebook «Empresa eléctrica de la Habana» una frase que se convirtió en símbolo del agotamiento colectivo ante la crisis eléctrica que azota la isla este verano: «Que cansada y agotada estoy de esto, tenemos el récord Guinness en aguantar. Me cago en todo lo que huela, sepa y se identifique como comunismo».
La publicación acumuló casi 18,000 reacciones, más de 1,400 comentarios y fue compartida cerca de 500 veces, convirtiéndose en un termómetro viral del hartazgo social en Cuba.
La imagen que acompaña el texto muestra a dos niños pequeños durmiendo en el suelo, en lo que parece un portal, balcón o patio, con una sábana blanca improvisada como toldo, ventiladores recargables y mosquiteros: la escena exacta que miles de familias cubanas repiten cada noche para escapar del calor insoportable que se acumula en los interiores sin ventilación eléctrica.
En los comentarios, otras madres relataron situaciones idénticas.
Yanet Peres escribió: «Mis niños ya no pueden dormir, se quejan la noche entera y el más chico con solo 9 años se mete a bañarse de madrugada con esa agua fría, por dios, hasta cuándo es esto».
Un participante anónimo describió su situación con un bebé de cinco meses y una niña de ocho años, calificándola de «criminal».
Reynie Azconita relató: «Tengo dos días que no duermo... Es la noche entera espantado mosquitos... Mientras en el mundo se hacen planes aquí se hacen largas las noches».
Ivon Pose apuntó directamente a la hipocresía del régimen: «Es muy fácil pedir que resistamos. Mientras ellos tienen corriente, agua y no se echa a perder la comida. Hay que tener el alma negra para pedir eso. No estoy hablando de política sino de los derechos del ser humano y su respeto».
La propia Dayana Garcia respondió a la avalancha de apoyo con una reflexión que resume el sentir de muchos: «Mi dolor es el de millones que estamos pasando lo mismo, si el cubano se uniera fuéramos libres en menos de 72 horas, de eso no tengo duda».
El telón de fondo es la peor crisis eléctrica de Cuba en décadas: en La Habana los apagones superan las 20 y 24 horas diarias, mientras en zonas de Matanzas se han registrado cortes de hasta 85 horas consecutivas sin electricidad.
En mayo, el déficit eléctrico alcanzó el récord histórico de 2,174 MW, dejando al 70% de la isla sin luz de forma simultánea, según datos del propio sistema estatal.
La termoeléctrica Antonio Guiteras, la mayor del país, acumuló su 15.ª avería del año el 15 de junio, disparando el déficit nocturno a 2,085 MW, mientras 106 centrales de generación distribuida permanecen paradas por falta de combustible.
El impacto va más allá de las noches sin dormir: el 87% de los acueductos depende de la red eléctrica en colapso, lo que deja a cerca de 2.7 millones de cubanos sin acceso regular a agua potable.
El Observatorio Cubano de Conflictos contabilizó más de 1,300 protestas en mayo de 2026, la cifra más alta desde el 11 de julio de 2021, con cacerolazos y barricadas en al menos 12 municipios habaneros.
Deyse Garcia lo resumió en los comentarios con una frase que condensa 67 años de historia: «Esto es una guerra de mujeres luchando por sus hijos. Han sido 67 años detrás de una utopía».
Preguntas frecuentes sobre la crisis eléctrica en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es la situación actual de la crisis eléctrica en Cuba?
La crisis eléctrica en Cuba es la peor en décadas, con apagones que superan las 20 y 24 horas diarias en zonas como La Habana y Matanzas. El déficit eléctrico ha alcanzado cifras históricas, dejando a gran parte de la isla sin luz simultáneamente.
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¿Cómo afecta la crisis eléctrica a la vida cotidiana de los cubanos?
La falta de electricidad impacta directamente en aspectos básicos como el descanso, la conservación de alimentos y el acceso al agua potable. Las familias deben ingeniárselas para dormir en condiciones extremas y muchas tareas del hogar se vuelven imposibles de realizar en los tiempos limitados con electricidad.
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¿Cuáles son las reacciones de los cubanos ante esta crisis energética?
Los cubanos han expresado su frustración en redes sociales y a través de protestas. Testimonios de madres y padres reflejan el agotamiento y la desesperación ante una situación que muchos califican de inhumana y que ha llevado a cacerolazos y barricadas en diversas partes del país.
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¿Qué impacto tiene la crisis eléctrica en la salud mental de los cubanos?
Estudios indican que la crisis eléctrica ha generado altos niveles de depresión, ansiedad y estrés entre la población. La falta de electricidad se traduce en una crisis de salud mental que afecta especialmente a los más jóvenes y a aquellos que enfrentan condiciones de vida más precarias.
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¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano ante la crisis eléctrica?
Hasta el momento, el gobierno cubano ha atribuido la crisis al embargo estadounidense, sin reconocer las fallas estructurales del sistema eléctrico. Las reformas económicas anunciadas no han logrado aliviar el sufrimiento cotidiano y la población sigue reclamando soluciones efectivas.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.