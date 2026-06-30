Con desnutrición el 25% de embarazadas en Ciego de Ávila

Vídeos relacionados:

Una de cada cuatro embarazadas en Ciego de Ávila padece algún problema nutricional, según datos presentados este lunes ante la Comisión Gubernamental para la Atención a la Dinámica Demográfica, que preside el primer ministro Manuel Marrero Cruz, y que señaló a la provincia entre las de peores indicadores en atención materno-infantil a escala nacional.

De las 1,393 gestantes registradas en el territorio, 351 —el 25,2%— presentan déficit nutricional: 128 fueron captadas con desnutrición, 88 tienen anemia y 135 registran ganancia insuficiente de peso. Ese porcentaje supera la media nacional de 22,5% y coloca a Ciego de Ávila junto a Santiago de Cuba, Granma y Guantánamo entre las provincias con los peores resultados del país.

La situación de los lactantes también encendió alarmas en la reunión. De 2,807 menores de un año, 125 —el 4,5%— tienen problemas nutricionales, lo que ubica a la provincia como la tercera del país en ese indicador, solo por detrás de Granma y Santiago de Cuba. De ese grupo, 260 tienen riesgo social asociado.

La escasez alimentaria no se limita a casos individuales: la evaluación semanal de la dieta confirma que la dificultad para garantizar la entrega de todos los productos estipulados en la dieta 06.02 abarca la totalidad de los municipios del territorio.

Al déficit nutricional se suman carencias materiales elementales. Al 6 de junio, 31 gestantes carecían de cuna y 16 de colchón; entre los lactantes, tres estaban sin cuna y una sin colchón.

El déficit de pesas para adultos en los consultorios del médico y la enfermera de la familia alcanza 137 unidades, sin posibilidades de reposición inmediata al tratarse de equipamiento de importación.

La infraestructura sanitaria agrava el cuadro. La provincia cuenta con 11 hogares maternos para sus 10 municipios, pero tres de ellos —Florencia, Primero de Enero y Bolivia— aún carecen de esa institución.

El hogar materno de Florencia, que debía estar terminado en el primer trimestre de 2026, alcanza apenas el 20% de ejecución constructiva; el de Primero de Enero llega al 60%; y Bolivia tiene el local definido sin haber iniciado las obras.

Dos de los hogares existentes presentan además problemas estructurales. Mientras tanto, las gestantes de esos municipios ingresan en salas de hospitalización de los policlínicos como solución provisional.

Otros 48 embarazadas, 10 lactantes y dos niños que residen en el territorio sin dirección domiciliaria inscrita no reciben los beneficios de la dieta, la canastilla, la cuna ni el colchón.

La provincia también reporta 10 gestantes adolescentes de 15 años o menos que se niegan a ingresar en hogares maternos, casos que deberán atenderse mediante las comisiones de políticas sociales.

Este panorama se enmarca en una crisis de mortalidad infantil que se agrava en Cuba: la tasa nacional cerró 2025 en 9,9 por cada 1,000 nacidos vivos, la más alta en más de dos décadas.

Ciego de Ávila registró ese año una tasa de 10,7, casi el doble de la cifra de 5,8 que había alcanzado en 2024, uno de sus mejores resultados recientes.