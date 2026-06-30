Psicólogo cubano, inconforme con su vida: «Me han estafado»

Iván Hernández Pérez, Máster en Psicología Médica conocido en su comunidad como «Iván el psicólogo» e «Iván el boxeador», protagonizó una entrevista en Facebook para Covers Enoc en la que describió con crudeza lo que significa ser profesional en Cuba: años de esfuerzo y sacrificio que no se traducen en las condiciones mínimas de vida que, según él, tiene cualquier persona en el mundo.

Al ser preguntado si está conforme con su vida, Iván no dudó: «No, evidentemente no. Mi vida actual, ni mi vida pasada, ni mi vida presente. Y bueno, vamos a ver la futura qué pasa».

Su diagnóstico sobre el sistema fue aún más directo: «Un profesional que se haya esforzado aquí en Cuba, que siempre haya sido de las personas que más ha hecho por vivir, por el prójimo, por todas esas cosas, y no tenga las posibilidades elementales que tiene cualquier ser humano en el mundo, yo pienso que no esté contento, conforme en vivir aquí, pienso que un poco que me han estafado».

Cuando el entrevistador le preguntó si la vida de un profesional en Cuba vale la pena, la respuesta fue contundente: «No, no, evidentemente la vida de un profesional en Cuba es haber perdido todos los años de estudio, haber perdido todo el esfuerzo y sacrificio».

Y añadió una frase que resume la situación de miles de cubanos con títulos universitarios: «Un profesional en Cuba solo tiene derecho a callar».

Pese a ello, no duda en responder cuando el entrevistador le pregunta si siente orgullo de ser cubano: «Ser cubano es un orgullo muy grande, ser lo mismo que fue José Martí, Celia Cruz, Félix Varela, todos los grandes de aquí de Cuba, un orgullo inmenso».

El testimonio de Iván refleja una realidad económica devastadora para quienes eligieron estudiar en la isla. Los salarios de los psicólogos en el sector estatal oscilan entre 2,101 y 5,885 pesos cubanos mensuales, según datos de plataformas de referencia salarial. El salario promedio estatal ronda los 6,930 pesos, equivalente a apenas 13 dólares al cambio informal, que se sitúa entre 420 y 435 pesos por dólar. Incluso las ofertas más generosas del sector bancario estatal para psicólogos no superan los 10,600 pesos, unos 25 dólares al mes.

Esta brecha entre formación académica y recompensa material ha impulsado una emigración masiva de profesionales cubanos jóvenes de entre veinte y cuarenta años, principalmente del sector salud, educación, ingeniería y tecnología, hacia destinos como Brasil, España y Chile.

El caso de Iván no es el primero en articular ese sentimiento de engaño institucional. Un médico cubano que trabajó un año en Venezuela recibió apenas 213 dólares al final de su misión y también calificó la experiencia de «una estafa».

A pesar de todo, Iván dejó claro que su inconformidad no es con Cuba como nación ni con su identidad: «Sí, sí, sí, de ser cubano sí. Yo creo que ser cubano es algo, un orgullo muy grande. Un orgullo muy grande, ser lo mismo que fue José Martí, ser lo mismo que fue el propio Varela, Celia Cruz, todos los grandes de aquí de Cuba, un orgullo inmenso».

La distinción que traza Iván —entre el orgullo de pertenecer a una nación con una historia rica y la frustración ante un sistema que no recompensa el esfuerzo— resume la contradicción que viven a diario decenas de miles de profesionales cubanos que eligieron quedarse en la isla.