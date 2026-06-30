Cubana en EE.UU. enseña las cosas que le mandó su madre desde Cuba: "Se me hizo la boca agua"

Una cubana residente en Miami compartió en TikTok el contenido del paquete que su madre le envió desde Cuba, en un video que refleja con humor y emoción la realidad cotidiana de miles de familias separadas por la migración.

La creadora, conocida en la plataforma como @yuyu_la_cubana, publicó el domingo el llamado «haul» —un recorrido por los artículos recibidos— y describió cada pieza con la mezcla de gratitud y nostalgia que caracteriza a la diáspora cubana.

«Haul de cositas que mi mami me mandó desde Cuba, así que vamos allá», arrancó la joven antes de abrir una cajita que, por fuera, no dejaba adivinar su contenido: adentro viajaban pastelitos cubanos frescos que llegaron desbaratados tras el manejo en el aeropuerto. «Entiendo que se desbarataron, pero imagínense ustedes», dijo, sin que eso le restara valor al gesto.

Para recoger el paquete, la joven tuvo que conducir tres horas bajo una tormenta. «Fui con Dios y regresé con Dios», resumió.

Entre los artículos enviados también aparecieron un producto llamado «cañapítula» o «cañandonga» —que la autora admitió no saber exactamente qué era— junto con miel para tomar con naranja, ambos destinados a subirle la hemoglobina. «En los comentarios dice que en Estados Unidos hay de todo, pero dice mi mamá que no sabe como lo de mi país», explicó, reproduciendo la lógica de una madre que confía más en los remedios de su tierra que en los de la potencia del norte.

El paquete incluía además dos amoxicilinas y unos «polirios», suplementos vitamínicos. «La mejor medicina es la de Cuba y si mi mami me la manda, yo se las recibo con mucho amor», dijo la joven. El detalle no es menor: Cuba atraviesa una escasez crítica de medicamentos que afecta a más del 70% de los fármacos esenciales, y la amoxicilina es uno de los antibióticos más difíciles de conseguir en la isla, donde puede alcanzar los 700 pesos cubanos en el mercado informal.

También llamó la atención el empaque: la madre usó envases reciclados para guardar los artículos. «Mi mami, como todo cubano, reciclando hasta los pomos», comentó la joven, describiendo una costumbre nacida de la escasez crónica que los cubanos mantienen incluso fuera de la isla.

El cierre del paquete fue el más celebrado: un pozuelo con turrón de maní molido, el dulce artesanal de cacahuate y azúcar que forma parte de la identidad culinaria popular cubana. «Yo soy fanática, fanática», declaró la autora antes de probarlo frente a la cámara. «Yo sé que aquí lo venden, pero a mí me gusta el de Cuba y si mi mami me lo manda, a mí me gusta el de mi mami».

Este tipo de videos de desempaquetado entre Cuba y su diáspora se ha convertido en una tendencia recurrente entre cubanos en el exterior, con decenas de publicaciones que generan una fuerte respuesta emocional en la comunidad. Los paquetes suelen incluir comida, medicamentos y artículos de higiene, los tres rubros más golpeados por el desabastecimiento en la isla.

«Dime si te gusta el turrón de maní molido, yo soy de Miami, y dime si tu mami te manda cositas de Cuba así como la mía. Besitos y bendiciones», cerró la joven, invitando a otros cubanos de la diáspora a compartir sus propias historias.