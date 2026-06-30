Influencer cubana "La Pitón" prueba por primera vez una hamburguesa de Burger King y así reaccionó

La creadora de contenido cubana Gaby, conocida en TikTok como «La Pitón», protagonizó este lunes una de esas escenas que resuenan entre miles de cubanos: probar por primera vez una hamburguesa de Burger King durante una visita a República Dominicana.

En un video de 56 segundos publicado en su cuenta @ladelapiton, Gaby muestra las papas fritas y la hamburguesa que ordenó, y al darle el primer mordisco lanza una exclamación que mezcla sorpresa y humor cubano: «En el nombre del padre, está malo, no».

La reacción no tardó en conectar con su audiencia. El clip acumuló 32,500 visualizaciones, 1,765 likes y 43 comentarios en menos de 24 horas, cifras que reflejan el eco que genera este tipo de contenido entre cubanos dentro y fuera de la isla.

La cuenta @ladelapiton es conocida por su humor familiar, especialmente por las ocurrencias de la madre de Gaby, apodada «Mamá Pitón». Otros videos del canal han superado los 163,500 likes en la plataforma.

El momento capturado por Gaby no es anecdótico: Burger King no tiene presencia en Cuba, al igual que el resto de las grandes cadenas internacionales de comida rápida, lo que convierte la primera visita a uno de sus locales en un hito para muchos cubanos que viajan o emigran al exterior.

República Dominicana se ha convertido en uno de los destinos más frecuentados por cubanos en los últimos años. Más de 100,000 cubanos viajaron allí durante 2025, con un récord mensual de 19,500 viajes registrado en junio de ese año, según datos de migración.

Burger King opera en el país caribeño desde 1994 y cuenta actualmente con 35 restaurantes distribuidos en Santo Domingo, Santiago, Punta Cana, La Romana, Puerto Plata y otras ciudades.

El fenómeno de cubanos descubriendo cadenas de comida rápida al salir de la isla ha generado una corriente de videos virales en TikTok. En julio de 2024, la cubana Daniela, de la cuenta @siempre.ellaxo, publicó un video de su familia recién llegada a Estados Unidos probando comida rápida por primera vez, con reacciones similares de asombro ante productos cotidianos en el resto del mundo.

Los cubanos son, además, la comunidad extranjera con mayor número de naturalizaciones en República Dominicana en los últimos cinco años: 309 de un total de 2,302 entre 2019 y 2024, según cifras oficiales dominicanas. Desde 2018 hasta 2025, el país otorgó residencia legal a más de 14,600 ciudadanos cubanos.

Al final del clip, Gaby muestra el interior de la pieza de pollo y concluye con otra frase que resume la experiencia: «Pero mira cómo está la pechuga».