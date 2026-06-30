Influencer cubana "La Pitón" prueba por primera vez una hamburguesa de Burger King y así reaccionó

La creadora de contenido cubana Gaby, conocida en TikTok como «La Pitón», protagonizó este lunes una de esas escenas que resuenan entre miles de cubanos: probar por primera vez una hamburguesa de Burger King durante una visita a República Dominicana.
En un video de 56 segundos publicado en su cuenta @ladelapiton, Gaby muestra las papas fritas y la hamburguesa que ordenó, y al darle el primer mordisco lanza una exclamación que mezcla sorpresa y humor cubano: «En el nombre del padre, está malo, no».
La reacción no tardó en conectar con su audiencia. El clip acumuló 32,500 visualizaciones, 1,765 likes y 43 comentarios en menos de 24 horas, cifras que reflejan el eco que genera este tipo de contenido entre cubanos dentro y fuera de la isla.
La cuenta @ladelapiton es conocida por su humor familiar, especialmente por las ocurrencias de la madre de Gaby, apodada «Mamá Pitón». Otros videos del canal han superado los 163,500 likes en la plataforma.
El momento capturado por Gaby no es anecdótico: Burger King no tiene presencia en Cuba, al igual que el resto de las grandes cadenas internacionales de comida rápida, lo que convierte la primera visita a uno de sus locales en un hito para muchos cubanos que viajan o emigran al exterior.
República Dominicana se ha convertido en uno de los destinos más frecuentados por cubanos en los últimos años. Más de 100,000 cubanos viajaron allí durante 2025, con un récord mensual de 19,500 viajes registrado en junio de ese año, según datos de migración.
Burger King opera en el país caribeño desde 1994 y cuenta actualmente con 35 restaurantes distribuidos en Santo Domingo, Santiago, Punta Cana, La Romana, Puerto Plata y otras ciudades.
El fenómeno de cubanos descubriendo cadenas de comida rápida al salir de la isla ha generado una corriente de videos virales en TikTok. En julio de 2024, la cubana Daniela, de la cuenta @siempre.ellaxo, publicó un video de su familia recién llegada a Estados Unidos probando comida rápida por primera vez, con reacciones similares de asombro ante productos cotidianos en el resto del mundo.
Los cubanos son, además, la comunidad extranjera con mayor número de naturalizaciones en República Dominicana en los últimos cinco años: 309 de un total de 2,302 entre 2019 y 2024, según cifras oficiales dominicanas. Desde 2018 hasta 2025, el país otorgó residencia legal a más de 14,600 ciudadanos cubanos.
Al final del clip, Gaby muestra el interior de la pieza de pollo y concluye con otra frase que resume la experiencia: «Pero mira cómo está la pechuga».
Preguntas Frecuentes sobre la Experiencia de Cubanos con Cadenas de Comida Rápida en el Extranjero
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué es significativo que cubanos prueben comida rápida en el extranjero?
El fenómeno es significativo porque cadenas internacionales de comida rápida como Burger King no tienen presencia en Cuba, lo que convierte la primera experiencia de probar sus productos en un hito para muchos cubanos que viajan o emigran. Esto refleja el aislamiento al que ha estado sometida la isla por políticas gubernamentales, y cómo estas experiencias se vuelven virales en redes sociales al mostrar una realidad cotidiana en otros países.
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¿Cómo ha influido TikTok en la percepción de los cubanos sobre la emigración?
TikTok ha jugado un papel crucial en visibilizar las experiencias de los cubanos en el extranjero, permitiendo que estas historias se vuelvan virales y generen empatía y conexión entre la diáspora y quienes permanecen en la isla. La plataforma se ha convertido en un espacio donde los cubanos comparten logros, desafíos y momentos significativos, como probar comida rápida por primera vez, que resaltan las diferencias entre la vida en Cuba y en otros países.
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¿Por qué República Dominicana se ha vuelto un destino popular para los cubanos?
República Dominicana se ha convertido en un destino popular debido a su proximidad geográfica y las oportunidades de trabajo que ofrece, especialmente en el sector turístico. Además, el país ha mostrado una política de acogida favorable hacia los migrantes cubanos, otorgando un número significativo de residencias legales. Esto ha hecho que más de 100,000 cubanos viajaran allí durante 2025, según datos oficiales.
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¿Cómo se refleja la migración cubana en las redes sociales?
La migración cubana se refleja en las redes sociales a través de videos que documentan experiencias de descubrimiento y adaptación, como probar comida rápida, obtener un empleo o adquirir una vivienda. Estas publicaciones no solo muestran la realidad de los migrantes, sino que también inspiran y motivan a otros cubanos al compartir historias de éxito y superación personal.
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