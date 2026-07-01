Inesperado giro: Abogado cubanoamericano renuncia a ser embajador de EE.UU. en Guatemala

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El abogado cubanoamericano Juan J. Rodríguez retiró este martes su nominación para convertirse en embajador de Estados Unidos en Guatemala, según confirmaron fuentes en Washington consultadas por Prensa Libre y otros medios guatemaltecos, dejando nuevamente vacante el cargo diplomático más importante de Washington en ese país centroamericano.

La decisión sorprendió al entorno diplomático porque Rodríguez aún aguardaba la votación de confirmación del pleno del Senado estadounidense, y apenas dos meses antes había comparecido ante el Comité de Relaciones Exteriores de esa cámara para exponer con detalle su plan de trabajo.

Durante esa audiencia, celebrada el 28 de abril, Rodríguez calificó a Guatemala de «socio vital» para Estados Unidos, argumentando que lo que ocurre en ese país incide directamente en la seguridad, la economía y la frontera sur estadounidense.

El abogado articuló su estrategia en cuatro ejes alineados con la política «America First» del presidente Donald Trump: frenar la migración irregular, ampliar la cooperación económica, reforzar la seguridad y contrarrestar la influencia de China en la región.

También planteó acelerar las deportaciones de personas sin autorización para permanecer en territorio estadounidense, combatir las redes de narcotráfico y tráfico de personas, y exigir mayor rendición de cuentas en el uso de los fondos de cooperación aportados por los contribuyentes de ese país.

El senador republicano Steve Daines lo calificó como un «perfil idóneo» durante la audiencia, mientras que el demócrata Tim Kaine lo interrogó sobre el Estado de derecho en Guatemala y el papel de la fiscal general Consuelo Porras.

Trump había anunciado la nominación de Rodríguez el 9 de marzo como parte de un paquete de nombramientos diplomáticos enviados al Senado, tras la salida del diplomático de carrera Tobin Bradley, quien concluyó su misión en enero de 2026 dentro de la reestructuración de embajadores ordenada por la nueva administración.

Mientras se completaba el proceso de confirmación, la misión diplomática quedó primero bajo la dirección del encargado de Negocios John M. Barrett —posteriormente trasladado a Venezuela— y desde entonces la encabeza el encargado de Negocios Jorgan Andrews.

Rodríguez es socio del bufete Carey Rodriguez Milian, con sede en Coral Gables, Florida, y acumula 37 años de trayectoria en litigios internacionales complejos de fraude corporativo y recuperación de activos en múltiples jurisdicciones. Fue además director de la Asociación de Abogados Cubanoamericanos entre 2001 y 2002.

Su nominación se inscribía en un patrón de la administración Trump de designar cubanoamericanos en puestos diplomáticos de alto nivel: Benjamín León Jr. fue confirmado como embajador en España y Andorra, y Daniel Pérez, hijo de inmigrantes cubanos, fue nominado como embajador en Brasil el 2 de junio de 2026.

Ni Rodríguez ni la administración Trump han explicado públicamente las razones del retiro, por lo que Washington deberá designar un nuevo candidato y someterlo al proceso de confirmación del Senado antes de que la embajada en Guatemala cuente con un titular permanente.