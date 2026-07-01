Inesperado giro: Abogado cubanoamericano renuncia a ser embajador de EE.UU. en Guatemala

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El abogado cubanoamericano Juan J. Rodríguez retiró este martes su nominación para convertirse en embajador de Estados Unidos en Guatemala, según confirmaron fuentes en Washington consultadas por Prensa Libre y otros medios guatemaltecos, dejando nuevamente vacante el cargo diplomático más importante de Washington en ese país centroamericano.
La decisión sorprendió al entorno diplomático porque Rodríguez aún aguardaba la votación de confirmación del pleno del Senado estadounidense, y apenas dos meses antes había comparecido ante el Comité de Relaciones Exteriores de esa cámara para exponer con detalle su plan de trabajo.
Durante esa audiencia, celebrada el 28 de abril, Rodríguez calificó a Guatemala de «socio vital» para Estados Unidos, argumentando que lo que ocurre en ese país incide directamente en la seguridad, la economía y la frontera sur estadounidense.
El abogado articuló su estrategia en cuatro ejes alineados con la política «America First» del presidente Donald Trump: frenar la migración irregular, ampliar la cooperación económica, reforzar la seguridad y contrarrestar la influencia de China en la región.
También planteó acelerar las deportaciones de personas sin autorización para permanecer en territorio estadounidense, combatir las redes de narcotráfico y tráfico de personas, y exigir mayor rendición de cuentas en el uso de los fondos de cooperación aportados por los contribuyentes de ese país.
El senador republicano Steve Daines lo calificó como un «perfil idóneo» durante la audiencia, mientras que el demócrata Tim Kaine lo interrogó sobre el Estado de derecho en Guatemala y el papel de la fiscal general Consuelo Porras.
Trump había anunciado la nominación de Rodríguez el 9 de marzo como parte de un paquete de nombramientos diplomáticos enviados al Senado, tras la salida del diplomático de carrera Tobin Bradley, quien concluyó su misión en enero de 2026 dentro de la reestructuración de embajadores ordenada por la nueva administración.
Mientras se completaba el proceso de confirmación, la misión diplomática quedó primero bajo la dirección del encargado de Negocios John M. Barrett —posteriormente trasladado a Venezuela— y desde entonces la encabeza el encargado de Negocios Jorgan Andrews.
Rodríguez es socio del bufete Carey Rodriguez Milian, con sede en Coral Gables, Florida, y acumula 37 años de trayectoria en litigios internacionales complejos de fraude corporativo y recuperación de activos en múltiples jurisdicciones. Fue además director de la Asociación de Abogados Cubanoamericanos entre 2001 y 2002.
Su nominación se inscribía en un patrón de la administración Trump de designar cubanoamericanos en puestos diplomáticos de alto nivel: Benjamín León Jr. fue confirmado como embajador en España y Andorra, y Daniel Pérez, hijo de inmigrantes cubanos, fue nominado como embajador en Brasil el 2 de junio de 2026.
Ni Rodríguez ni la administración Trump han explicado públicamente las razones del retiro, por lo que Washington deberá designar un nuevo candidato y someterlo al proceso de confirmación del Senado antes de que la embajada en Guatemala cuente con un titular permanente.
Preguntas frecuentes sobre la retirada de Juan Rodríguez como candidato a embajador de EE.UU. en Guatemala
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Juan Rodríguez retiró su candidatura a embajador de EE.UU. en Guatemala?
Ni Juan Rodríguez ni la administración Trump han explicado públicamente las razones del retiro. No obstante, este inesperado movimiento deja vacante nuevamente el cargo diplomático más importante de Washington en Guatemala, lo que obliga a buscar un nuevo candidato para el puesto.
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¿Cuáles eran las principales propuestas de Juan Rodríguez para la embajada en Guatemala?
Durante su audiencia en el Senado, Juan Rodríguez expuso un plan de trabajo basado en cuatro ejes: frenar la migración irregular, ampliar la cooperación económica, reforzar la seguridad y contrarrestar la influencia de China en la región. Esta estrategia estaba alineada con la política "America First" del presidente Donald Trump.
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¿Qué experiencia tiene Juan Rodríguez en el ámbito diplomático y legal?
Juan Rodríguez es un abogado cubanoamericano con 37 años de experiencia en litigios internacionales complejos de fraude corporativo y recuperación de activos en múltiples jurisdicciones. Fue director de la Asociación de Abogados Cubanoamericanos entre 2001 y 2002, y es socio del bufete Carey Rodriguez Milian en Florida.
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¿Qué impacto tiene la retirada de Rodríguez en la política de EE.UU. hacia Guatemala?
La retirada de Rodríguez deja vacante un puesto diplomático clave en Guatemala, lo que puede afectar temporalmente la implementación de políticas estratégicas de Estados Unidos en la región, especialmente en ámbitos como la migración, la cooperación económica y la seguridad.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.