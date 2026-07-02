Cubanos protestan frente al PCC en La Lisa tras 50 horas de apagón

Vídeos relacionados:

Vecinos del municipio habanero de La Lisa se plantaron la noche del martes frente a la sede municipal del Partido Comunista de Cuba (PCC), en la esquina de 202 y 51, después de acumular más de 50 horas consecutivas sin electricidad, según reportó Martí Noticias.

Los manifestantes corearon «El pueblo unido jamás será vencido» y entonaron el Himno Nacional frente al edificio del partido, mientras exigían «agua, comida y corriente» y pedían «libertad».

Una de las protagonistas fue la activista Lucinda González, quien relató a Martí Noticias que se sumó a la concentración al escuchar un altercado y ver a sus vecinos dirigirse al lugar.

González describió el momento en que el secretario general del PCC intentó tomarla del brazo para introducirla a la sede: ella se negó y le respondió que se quedaría «aquí con el pueblo».

La activista también conversó con el primer secretario del Partido y con un teniente coronel, a quienes expuso la situación de tres personas con cáncer en su cuadra que padecen de manera extrema las altas temperaturas sin ventilación ni refrigeración.

Describió la escena como «infernal», con madres presentes junto a sus hijos en coches de bebé, y señaló que había advertido previamente a las autoridades sobre el hartazgo de la población ante la desigualdad en los cortes y el desabastecimiento.

La fuerte presencia de policías y agentes de la Seguridad del Estado rodeó el lugar desde el inicio.

Según González, las autoridades documentaban a los asistentes con fotos y videos desde el interior del edificio, lo que le impidió usar su propio teléfono. «Sé que va a haber problema porque estaban tirando fotos, haciendo vídeo», advirtió antes de retirarse por temor a represalias.

Esta no fue la primera señal de tensión en el municipio: días antes, residentes de La Lisa habían lanzado piedras contra la unidad policial de San Agustín ante los prolongados apagones y la falta de agua potable.

La protesta de La Lisa se inscribe en una oleada sostenida de manifestaciones en La Habana que no da señales de detenerse. El mismo martes por la mañana, vecinos de Centro Habana golpearon cacerolas en la calle Salud tras más de 28 horas sin luz y sin gas.

El sábado 28 de junio, residentes de La Habana Vieja habían protestado de noche coreando «¡Libertad!» después de más de 40 horas a oscuras.

En el barrio de Santo Suárez, el activista Adelth Bonne denunció en video más de 20 horas sin energía y varios días sin agua potable, con vecinos obligados a recolectar agua de lluvia para sobrevivir.

El trasfondo energético es devastador. Para este miércoles, la Unión Eléctrica proyectó que la disponibilidad de generación en el horario pico apenas cubriría el 34% de la demanda, dejando un déficit del 66%, atribuido al mantenimiento de cinco unidades termoeléctricas y a la escasez de combustible.

El déficit eléctrico en Cuba alcanzó un récord histórico de 2,208 MW el 25 de junio, dejando sin electricidad a cerca del 70% del país, agravado por la interrupción del suministro de petróleo venezolano desde enero de 2026.

El Observatorio Cubano de Conflictos contabilizó 1,311 protestas solo en mayo de 2026, la cifra mensual más alta desde el 11 de julio de 2021, mientras que el Observatorio Cubano de Derechos Humanos documentó al menos 38 arrestos durante junio, entre ellos seis menores de edad.