UNE arregla transformadores tras denuncia en Facebook: 21 días sin luz

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Trabajadores de la Unión Eléctrica (UNE) se presentaron este miércoles en el barrio guantanamero de 1 Oeste / Emilio Giró y Crombet para instalar dos nuevos transformadores, luego de que una denuncia en Facebook expusiera que decenas de familias llevaban 21 días en total oscuridad.

La publicación que desencadenó la respuesta fue escrita por Mary Canela Tudela, quien describió la desesperación de los vecinos en un llamado urgente que se viralizó en redes sociales.

«Hace 21 días explotó algo que tumbó el caballito y nos dejó sin la hora y algo de electricidad que nos tienen asignada cada 24 horas, a tantos llamados a la Operadora de la Empresa Eléctrica vinieron y cambiaron el transformador que también presentó problemas y dijeron que volverían para quitar la sobrecarga existente y nunca lo hicieron».

Según la denuncia, el problema se originó con la explosión de un transformador que eliminó incluso el escaso suministro asignado por circuito al barrio.

Técnicos de la UNE acudieron en un primer momento, cambiaron el equipo, pero no regresaron para eliminar la sobrecarga que había provocado la avería.

El día anterior a la publicación del SOS, los trabajadores volvieron a intentar reconectar el servicio, pero el transformador explotó de nuevo y se lo llevaron sin regresar.

Captura de Facebook

«Ayer cuando pensamos se iba a resolver de una vez y por todas el problema volvieron, lo subieron y como explotó se lo llevaron y nunca más. Seguimos niños, ancianos y toda una zona desconectada total sin poder hacer nada», escribió Tudela.

La situación dejó a los residentes sin agua por imposibilidad de bombear, con alimentos perdidos y sin poder cargar lámparas, bombillos ni ventiladores.

«Necesitamos ayuda urgente, estamos cansados de la situación tan triste por la que estamos atravesando, muchas casas sin agua porque no se puede bombear, cantidad de personas con alimentos perdidos, niños, ancianos y enfermos sin poder dormir... en total oscuridad 24/7», detalló la autora de la publicación.

Tras la viralización del reclamo, la UNE respondió. En una segunda publicación confirmando las reparaciones, Tudela informó que «se determinó que el problema principal es una sobrecarga que ha sido la causante de esta avería que afectó muchísimas familias y hoy se están instalando 2 nuevos transformadores para darle solución al problema».

Este caso no es aislado. La Empresa Eléctrica de Guantánamo reconoció el 7 de junio que ocho transformadores permanecían averiados en distintos municipios de la provincia sin repuestos disponibles en ningún lugar del país.

El 11 de junio, un disparo en la línea de 110 kV que conecta Santiago de Cuba con Guantánamo dejó a toda la provincia sin electricidad por más de 24 horas, evidenciando la fragilidad de una infraestructura que depende de un único tendido de alta tensión.

Se han detectado además conexiones eléctricas ilegales en Guantánamo que provocan sobrecargas en la red y aceleran la avería de los transformadores, agravando una crisis que en 2026 ha llevado a algunos municipios del oriente cubano a soportar entre 20 y 30 horas consecutivas sin electricidad.

Las denuncias en redes sociales se han convertido en el principal mecanismo de presión ciudadana ante la inacción institucional, en un país donde el régimen llegó a declarar el 14 de junio que Guantánamo estaba «100% electrificado», una afirmación que contrasta con la realidad vivida por los vecinos de 1 Oeste / Emilio Giró y Crombet durante tres semanas.