Circuitos en La Habana apagados por "emergencia" en la generación nacional

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La Empresa Eléctrica de La Habana (EELH) desconectó este miércoles decenas de circuitos en la capital cubana alegando una «emergencia en la generación nacional», según reportó el canal oficial de Telegram de la entidad a lo largo de la jornada y la madrugada.

Las primeras alertas llegaron a las 16:28, cuando la EELH anunció la caída de circuitos en zonas como Nuevo Santiago, Palmarito, La Encubadora, Los Cocos, Marañón, Rincón, Alturas del Cacahual, La Catalina, La Castellana, Dulce Nombre y Santa María del Rosario, entre otros.

Minutos después, a las 16:51, la misma causa dejó sin electricidad a la Zona Soterrada de Habana Vieja.

A las 19:24 y 19:25, nuevas alertas por emergencia en la generación sumaron a la lista la Zona Soterrada de Centro Habana y los circuitos Camilo Cienfuegos, Villa Panamericana, Monte Barreto y Naval.

Paralelo a los cortes por emergencia en la generación, el sistema registró al menos dos episodios de Disparo Automático por Frecuencia (DAF), un mecanismo de protección que desconecta circuitos cuando la frecuencia de la red cae por debajo de 60 Hz para evitar un colapso total.

El primer DAF, a las 16:54, afectó zonas de Habana del Este —Alturas de Boca Ciega, Santa María del Mar y Villa Mégano— y de San Miguel del Padrón —Martín Pérez, Ciudamar, Carolina y Alturas de Luyanó—.

El segundo episodio ocurrió a las 19:30 e impactó varios circuitos de distintos municipios de la capital. En ambos casos, la EELH informó el restablecimiento del servicio poco después.

Captura de Telegram

A las 22:02, la empresa publicó una actualización que dimensiona la magnitud del problema: 418 MW distribuidos en seis bloques de afectación, con el Bloque 6 acumulando 24 horas y 35 minutos sin electricidad, el Bloque 5 con 23 horas y 40 minutos, y el Bloque 3 con 13 horas y 20 minutos.

A todo esto se añadieron decenas de averías locales: transformadores dañados en Guanabacoa, Lisa, Playa, Arroyo Naranjo, Cerro, Plaza, Marianao, Boyeros, 10 de Octubre, San Miguel del Padrón y Habana del Este; un cable fallado en Guanabacoa que dejó sin luz a Chivás y tramos de la Vía Blanca; un puente partido en Playa; y trabajos pendientes en las subestaciones Apolo y Cotorro.

La jornada se produce en el peor momento de la crisis energética cubana en su historia reciente: este miércoles el déficit de generación nacional alcanzó los 2,100 MW, con una disponibilidad de apenas 1,100 MW frente a una demanda de 3,200 MW.

El martes, Cuba completó 24 horas continuas de afectación con una máxima de 2,211 MW sin servicio a las 22:00 horas, según datos de la Unión Eléctrica (UNE).

La UNE anunció para julio la reintegración de unos 400 MW mediante mantenimientos en seis unidades termoeléctricas —Mariel 6, Nuevitas 6, Santa Cruz 3, Renté 5, Renté 6 y Mariel 5—, pero reconoció que esa cifra no alcanzará para cubrir la demanda nacional.